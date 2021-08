Kansallisten taidelaitosten rahoitus ollaan kirjaamassa lakiin, mitä on toivottu jo vuosia

Uusi rahoitusmalli koskee Kansallisoopperaa ja -balettia, Kansallisgalleriaa ja Kansallisteatteria.

Ateneum on yksi Kansallisgallerian taidemuseoista. Sen vetonaulana on tänä kesänä ollut Ilja Repinin teoksia esittelevä näyttely, johon innokkaimmat ovat jonottaneet useamman tunnin.

Kansallisten taidelaitosten rahoitukseen on tulossa muutosta, mikäli uusi lakiehdotus hyväksytään.

Uusi rahoitusmalli parantaisi kolmen kansallisen taidelaitoksen, Kansallisoopperan- ja baletin, Kansallisgallerian sekä Kansallisteatterin tilannetta.

Tavoitteena on, että lakiin pohjautuvan rahoituksen avulla taidelaitokset pystyisivät paremmin ennakoimaan sitä, miten suuren rahoituksen ne vuosittain saavat.

Ensisijainen tavoite on pyrkiä vakauttamaan taidelaitosten rahoitusta ja lisäämään ennakoitavuutta, kertoo valtiosihteeri ja lakia valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Tuomo Puumala.

”Lakisääteinen asema on myös arvostuksen osoitus.”

Tuomo Puumala kuvattuna vuonna 2020.

Rahoituksen määrään on luvassa pientä lisäystä indeksikorotusten myötä.

Suomessa valtio on kohdellut eri tavoin kansallisia sekä kunnallisia taidelaitoksia. Esimerkiksi Ateneumin taidemuseo, joka on osa Kansallisgalleriaa, on saanut harkinnanvaraista valtionavustusta. Sen sijaan kaupunginteatterit ja -orkesterit eri puolella Suomea ovat saaneet tukea valtionosuusjärjestelmän mukaisesti.

Valtionosuusjärjestelmässä indeksikorotukset on huomioitu, mutta kansallisten taidelaitosten kohdalla ei.

”Indeksikorotukset ovat oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Pidän tärkeänä, etteivät kansalliset taidelaitokset jää vuosittain jälkeen [muiden taidelaitosten rahoituksesta].”

Uudessa systeemissä rahoitusta myönnettäisiin aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lopullinen rahoituksen määrä vahvistettaisiin kuitenkin aina vuosittain eduskunnan hyväksymän valtion talousarvion yhteydessä.

”Eduskunnalla säilyy absoluuttinen budjettivalta päättää vuosittain valtion vuotuisesta tulo- ja menoarviosta.”

Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen.

Kansallisgalleriassa lakiesitystä on odotettu ja toivottu jo vuosia.

”On iloinen asia, että työryhmä sai tehtyä hyvän esityksen. Sitä kautta on parempi mennä kohti tulevaisuutta kuin että jatkettaisiin vain nykytilanteessa”, sanoo Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen.

Kansallisgallerian rahoitus on pysynyt samana kahdeksan vuoden ajan, vaikka kulut ovat nousseet.

Ruohosen mukaan ilman indeksikorotuksia laatu kärsii. Kasvaneita kustannuksia pitäisi paikkailla jatkossa säästötoimenpiteillä tai kasvattamalla yleisömääriä.

Taustalla on myös Veikkauksen voittovaroihin liittyvä keskustelu. Kansallisille taidelaitoksille rahoitusta on myönnetty harkinnanvaraisesti Veikkauksen voittovaroista.

Veikkauksen tulot tulevat laskemaan tulevaisuudessa, sillä pelaamiseen liittyviä haittoja pyritään vähentämään. Myös koronapandemia aiheutti yllättävän loven voittovaroihin.

Veikkauksen voittovarojen väheneminen on aiheuttanut huolta lisäksi muun muassa urheilun ja tieteen rahoituksessa.

Toukokuussa kerrottiin, että rahoitus taiteelle, liikunnalle, nuorisotoiminnalle ja tieteelle vähenee ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna kymmenillä miljoonilla. Samalla kerrottiin, että taiteen rahoitus vähenee ensi vuonna 17,5 miljoonaa euroa ja sitä seuraavana vuonna 23 miljoonalla eurolla.

Tänä vuonna vielä korvataan Veikkauksen tuottojen väheneminen, mutta ensi vuodesta alkaen ei enää korvata koko summaa. Käytännössä tämä tarkoittaa kulttuurin ja taiteen rahoituksesta leikkaamista. Toukokuussa todettiin myös, että uusi rahoitusmalli tarvitaan ja sitä aletaan valmistella.

Kansallisten taidelaitosten osalta suunnittelutyö aloitettiin jo viime syksynä.

Ruohosen mukaan kansallisia taidelaitoksia koskeva laki tuo turvaa rahoitukselle ja vähentää epävarmuutta, joka on liittynyt Veikkauksen voittovaroihin ja harkinnanvaraisuuteen. Ruohosen mukaan laki helpottaa suunnittelua, sillä näyttelyitä suunnitellaan monta vuotta ennen kuin ne päätyvät yleisön nähtäviksi.

Puumalan mukaan rahoituksen kirjaaminen valtion budjettiin lisäisi myös läpinäkyvyyttä myös sille, mihin valtion rahoja käytetään.

Seuraavaksi lakiesitys lähtee lausuntokierrokselle.

Uuden lain olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta, mikä tarkoittaa sitä, että kansalliset taidelaitokset saisivat vuonna 2024 rahoituksensa ensimmäistä kertaa uuden systeemin mukaisesti.

