Espanjalaisessa draamasarjassa sairaala on juonittelujen pesä.

Pyhiinvaeltajat ovat patikoineet Pohjois-Espanjan läpi kiemurtelevaa Pyhän Jaakobin tietä nyt jo toista tuhatta vuotta, kaukana kajastavana määränpäänä Santiago de Compostelan kuuluisa roomalaiskatolinen katedraali.

Mutta sen viereen 1500-luvun alussa valmistunut sairaalan ja hostellin yhdistelmä ei ole enää entisensä. Se on nykyään Espanjan valtion omistaman Parador-ketjun viiden tähden luksushotelli, jossa vaeltajat voivat virkistäytyä muun muassa entisessä ruumishuoneessa.

Espanjalaisessa draamasarjassa Hospital Real (2015) kuvitellaan aika, jolloin hotellin ruokasaliksi muutettu holvikellari oli alkuperäisessä käytössä ja sairaala yksi Espanjan edistyksellisemmistä.

Mutta ei kiirehditä asioiden edelle.

Lidia Fragan ja Carlos Porteron kirjoittaman seitsemäntoistaosaisen sepitteen ytimessä näyttää olevan nopeasti syttyvä satumainen rakkaustarina. Ja liikuttavaksi tarkoitettuun tarinaan kuuluu, että eriparisen suhteen ennuste ei ole 1700-luvun lopun patriarkaalisessa luokkayhteiskunnassa kovin kummoinen

Pahasti loukkaantuneen Daniel-lääkärin (Pedro Freijeiro) tien poskesta löytävä ja kotonaan kuntoon hoivaava Olalla (Mariña Sampedro) on kaikista avuista huolimatta vain köyhä maalainen. Ja sellaisen arvo on yläluokan avioliittomarkkinoilla mitätön, kuten myöhemmin selviää.

Nuoret rakastavaiset lähtevät silti toiveikkaina Santiago de Compostelaan. Danielin isä, kaupungin napamiehiin kuuluva Don Leopoldo on järjestänyt Pariisissa opiskelleelle kuopukselleen töitä sairaalasta, josta hoitajaksi haluava Olalla toivoo saavansa harjoittelupaikan. Onnistuuko hän tekemään luokkahypyn?

Viiden jakson jälkeen tilanne on vielä täysin avoin, eikä suhdekaan ole edennyt alkua pidemmälle. Mutta koukuttavaksi suunnitelluista mielikuvituksellisista käänteistä ei ole pulaa – saippuamaiseen tyyliin, keskeiset kymmenkunta näyttelijää kaavamaisiin rooleihin pakottaen.

On muun muassa poliittisia, taloudellisia juonitteluja, on lapsikauppaa, on henkistä ja ruumiillista väkivaltaa, on myrkytyksiä ja puukotuksia, on salarakkaita ja raiskauksia. Ja on myös mahdollinen sarjamurhaaja! Sarjan kaikista juonteista omaperäisin liittyy silti lääketieteeseen – lisänä se, että kuninkaallinen sairaala on myös opetussairaala.

Kuinka hoidetaan ampumahaava? Onko palovamma niin paha, että jalka pitää panna säärestä poikki, kiistelevät ylilääkäri Devesa (Antonio Durán) ja Daniel kielellä, joka kuulostaa espanjalta, mutta ei kuitenkaan ole. Galician paikallistelevision tilaamassa sarjassa puhutaan galegoa, joka on nykyään itsehallintoalueen toinen virallinen kieli.

