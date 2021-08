Tietokirjaan perustuvan kuusituntisen sarjan jaksojen aiheiksi on nimetty vesi, ruoka, liikenne, vauraus, kaupungit ja sota.

Ihmiskunnan suhde energiaan on murroskohdassa, kun ilmastonmuutos on pakottanut muuttamaan niin kulutus- kuin tuotantotottumuksiakin.

Kuusiosainen amerikkalaissarja Energian tarina (2020) on siis tehty osuvaan aikaan. Sarja perustuu konetekniikan professorin Michael E. Webberin kirjaan Power Trip: The Story of Energy (2019), jossa tarkastellaan maailmanhistoriaa, nykyaikaa ja vähän tulevaisuuttakin energiankäytön näkökulmasta.

Energian mutkikkaista vaikutuksista kertoo esimerkiksi ruokaa käsittelevän kakkosjakson kohta, jossa intialaiskotiin hankittu jääkaappi johtaa siihen, että tutulle kerjäläiselle ei enää riitäkään ruokaa. Tarkastelussa ovat myös ruokahävikki ja nautojen metaanipäästöjen tutkimus.

Sarjan onnistunut moniulotteisuus tuo paikoin mukanaan myös kiharaisuutta. Välillä huomaa toivovansa, että sivupolulla viivähdettäisiin kauemmin.

Avausjakson aiheena on vesi, ensin vain juoma- ja kasteluvetenä, sen jälkeen sahojen, myllyjen ja sähkögeneraattorien voimanlähteenä.

Liikenne-jakson ydinasiaa on polttomoottorin surkea hyötysuhde verrattuna sähkömoottorin vastaavaan ja siihen liittyen liikenteen 25 prosentin osuus maailman energiankulutuksesta. Vauraus-otsikon saanut jakso puolestaan lähtee liikkeelle teollisen vallankumouksen höyryvoimasta ja viides osa hahmottelee kaupungistumisen ja energiankäytön suhdetta.

Sarja päättyy raskaimpaan mahdolliseen aiheeseen, sotaan. Öljyn todetaan ratkaisseen ensimmäisen maailmansodan ja toisen kohdalla Normandian maihinnousun avaimeksi nostetaan polttoainelogistiikka.

Prisma: Energian tarina, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena.