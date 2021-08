Eurooppalaista ja kotimaista laatuelokuvaa viikon ajan esittelevä Espoo Ciné järjestetään nyt 32. kerran.

Espoon elokuvatapahtuma alkoi tänään maanantaina, ja avauspäivän ohjelmistoon kuuluu muun muassa useita näytöksiä Juho Kuosmasen ohjaamasta Hytti nro 6 -elokuvasta. Myös toinen Cannesin elokuvajuhlilla esillä ollut suomalaiselokuva, Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama Guled & Nasra, esitetään Espoossa.

Espoon elokuvafestivaali eli Espoo Ciné on perinteisesti keskittynyt esittelemään eurooppalaista ja kotimaista elokuvaa.

Gianfranco Rosin ohjaama elokuva Notturno on ollut Oscar-ehdokkaana.

Espoo-päivää tapahtuma juhlistaa ulkoilmanäytöksellä jossa esitetään vuonna 2001 valmistunut ranskalaiselokuva Amélie. Toisessa erityistapahtumassa Keran Halleilla esitetään dokumenttielokuva Banksy Most Wanted, jossa selvitetään katutaiteen tunnetun tekijän arvoitusta.

Tapahtuman muita elokuvia ovat muun muassa Oscar-ehdokkaanakin olleen Gianfranco Rosin ohjaama Lähi-itä-aiheinen Notturno, performanssitaiteilija Marina Abramovićin samannimistä näyttelyä seuraava 512 Hours sekä Because of My Body, jossa käsitellään vammaisuuden ja seksuaalisuuden suhdetta.

Ohjelmistoon kuuluu lisäksi kokonainen vammaisuutta käsittelevien elokuvien sarja, useita elokuvia Lähi-idästä sekä laaja kattaus dokumentaarisia elokuvia. Koululaisille ja päiväkotilapsille tarkoitettu festivaalin junioritapahtuma järjestetään verkossa koronarajoitusten vuoksi.

