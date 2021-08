Kansainvälinen nukketeatterifestivaali Sampo Festivaali järjestetään tiukoista rajoituksista huolimatta.

Huomenna keskiviikkona se alkaa: viidennen kerran järjestettävä kansainvälinen nukketeatterifestivaali Sampo Festivaali.

Tänä vuonna kaikki oli olosuhteiden pakosta epävarmaa viimeiseen asti, kertoo festivaalia järjestävän Nukketeatteri Sampon tiedottaja-tuottaja Anna Martikainen.

Peruminen ei kuitenkaan ollut vaihtoehto.

”Me kaikki tarvitaan hetkiä, että voidaan ihmetellä maailmaa. Sitä että on asioita, joista voi vain nauttia”, Martikainen sanoo.

Etenkin lasten ja nuorten jääminen ilman esittävää taidetta näin pitkäksi aikaa on surettanut sampolaisia.

Voimassa olevien tiukkojen kokoontumisrajoitusten vuoksi nukketeatteritaiteesta pääsee tänä vuonna nauttimaan sisätiloissa kovin pieni joukko, mutta asiassa voi nähdä myös hyvän puolen.

Tänä vuonna festivaalin ilmaisia ulkona järjestettäviä esityksiä on tavanomaista enemmän ja useammassa paikassa kuin ennen. Kolmikulman puiston ja Erottajanaukion lisäksi nukketeatteria voi nähdä ilmaiseksi Tervasaaressa.

Erottajanaukiolla nähdään esimerkiksi perjantaina asuntovaunuteatteri Karavanin tuomana Nukketeatteri Ofelian Omituisia juttuja ja sunnuntaina Tervasaaressa voi nähdä karagöziä eli turkkilaista varjoteatteria sekä Teatteri Hevosenkengän Satuhahmot ihan pihalla.

Kansainvälisiä ryhmiä on mukana Puolasta, Sloveniasta ja Tšekistä. Annantalossa nähdään perjantaina ja lauantaina puolalaisen Lalek pleciuga -teatterin esitys Kołysanki Północy eli Tuutulauluja pohjoisesta. Puolalaisiin ja pohjoisiin kehtolauluihin perustuvassa esityksessä on mukana myös suomalaisia lauluja.

Perjantaina ja lauantaina Sampon tiloissa Erottajalla esiintyy slovenialainen Teatro Matita esityksellä Being Don Quichotte. Tervasaaressa Matita esittää sunnuntaina koko perheelle suunnatun Attention, Moose! -teoksen.

Festivaalin avaa turkulaisen Kuuma Ankanpoikanen -ryhmän uusi kantaesitys Funny – the best puppet show ever made. Sampon tiloissa Erottajalla nähtävä ensi-ilta on loppuunmyyty, mutta Funnystä järjestetään Sampossa ja muuallakin Suomessa esityksiä myös festivaalin jälkeen.

Sampon teatteritilassa konkretisoituu ravintolatoiminnan ja taidetapahtumien välinen ero. Koska Sampossa sekä nouseva katsomo että näyttämö ovat anniskelualueita, voitaisiin tilassa ilman esitystä järjestää milloin vain tilaisuus 75 prosentin täyttöasteella: 40 ihmistä näyttämöllä, 70 katsomossa.

Mutta jos lavalle tuodaan yksikin esiintyjä, saa katsomossa olla vain 25 ihmistä.

Festivaalin taiteellinen johtaja Iivo Barić, miksi halusitte järjestää festivaalin tiukoista rajoituksista huolimatta?

”Miksi ei. Ainakin itse ajattelen, että pakko elämän on jatkua. Muuten jäädään ikuisesti siihen, ettei tehdä mitään eikä mikään muutu.”

Millainen festivaali nyt on alkamassa?

”Ainakin tosi monipuolinen. Ja tosi tasokas, on hyviä esityksiä ja esiintyjiä. Toivottavasti ihmiset löytävät myös ulkoilmajuttuihin, ne ovat aina haasteellisia Suomen ilmastossa.”

Miltä tuntuu järjestää festivaali, kun sisätilojen kokoontumisrajoitukset ovat näin tiukat?

”Se tuntuu järjettömältä ja absurdilta. Esityksen voimme tehdä 25 ihmiselle, mutta jos heitämme esiintyjän pois, voimme ottaa samaan tilaan sata ihmistä juomaan ja viettämään iltaa. Se tuntuu tosi omituiselta, että tilanne on edelleen näin. On surullista, että tämä on tällainen yhteiskunta.”

Sampo Festivaali 25.–29.8. Lisätiedot netistä sampofestival.fi.