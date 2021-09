Suomessa yli 21 000 nuorta osallistuu koulujen yhteiseen Read Hour Live -virtuaalijuhlaan, jossa nuoret myös äänestävät Read Hour -palkinnon saajan.

Tänään syyskuun ensimmäisenä käynnistyy kolmatta kertaa Lasten ja nuorten säätiön Read Hour -kampanja. Kampanjan tavoitteena on innostaa suomalaiset ja erityisesti nuoret lukemaan.

Read Hour päättyy YK:n lukutaitopäivänä 8. syyskuuta, jolloin se huipentuu koko Suomen yhteiseen lukutuntiin kello 19. Kampanjaa vietetään nyt ensimmäistä kertaa kansainvälisesti: mukana ovat myös Britannia, Ruotsi, Viro ja Islanti.

”Kansainvälinen kiinnostus Read Houria kohtaan on yllättänyt meidät iloisesti. Toisaalta monet länsimaat ovat saman haasteen edessä: lapset ja nuoret lukevat yhä vähemmän ja entistä suurempi osa heistä on erityisessä vaarassa heikon lukutaitonsa vuoksi. Tähän haasteeseen Read Hour vastaa yhteisöllisellä tavalla, johon on helppo osallistua”, sanoo Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen tiedotteessa.

Suomessa yli 21 000 nuorta osallistuu ensimmäistä kertaa koulujen yhteiseen Read Hour Live -virtuaalijuhlaan. Se lähetetään suorana Youtube-lähetyksenä 8. syyskuuta klo 10–11. Tapahtuman juontavat somevaikuttaja ja tanssija Leevi Lehtonen ja näyttelijä Christoffer Strandberg. Vieraina nähdään muun muassa Krista Kosonen, Yeboyah, Max Seeck ja MolyBros.

Nuoret äänestävät livetapahtumassa myös Read Hour -palkinnon saajan. Palkinto on tunnustus teosta, joka on innostanut lapsia ja nuoria lukemaan viimeisen vuoden aikana. Ehdolla ovat muun muassa Krista Kososen lukupiiri, @tarinannuppuja-tili Tiktokissa, neuvoloissa jaettava lukukassi lapsille ja Tim Sparvs bokklubb.

Read Hour -kampanjan virallisena suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. “Kirjojen myötä meille avautuu uusia maailmoja. Voimme tutustua erilaisiin kulttuureihin ja ajattelutapoihin. Toisaalta kirjallisuus osoittaa myös, että ihmiset ympäri maailmaa ovat lopulta aika samankaltaisia”, Niinistö sanoo kampanjan verkkosivuilla.