Arto Halosen ohjaamassa The Guardian Angel -elokuvassa jännärin palaset asettuvat paikoilleen, mutta henkilöt jättävät kylmäksi.

The Guardian Angel ★★★

Suomi-Tanska-Kroatia 2018

TV2 klo 21.40, Areena

Vuonna 1951 28-vuotias Palle Hardrup astui kööpenhaminalaiseen pankkiin. Siitä alkoivat tapahtumat, jotka tekivät Hardrupista yhden Tanskan rikoshistorian tunnetuimmista hahmoista.

Ryöstö meni pieleen: Hardrup ampui kaksi henkilö ja jäi kiinni. Erikoisen tapauksesta tekee se, että oikeus tuomitsi tapauksesta varsinaisena syyllisenä Hardrupin entisen sellitoverin Bjørn Schouw Nielsenin. Hardrupin uskottiin olleen Nielsenin hypnoosin alainen tehdessään ryöstön ja murhat.

Arto Halosen ohjaama The Guardian Angel (2018) perustuu tapaukseen. Halonen penkoi tapausta jo 90-luvulla ja tapasi Hardrupinkin.

Kööpenhaminalainen komisario Anders Olsen (Pilou Asbæk) osuu fillareineen keskelle Hardrupin (Cyron Melville) pankkiryöstöä. Verekseltään kiinni jäävän konnan taustalta paljastuu epäilyttäviä asioita: linnatuomio ja natsimenneisyys nyt päällimmäisinä. Jäljet johtavat psykopaatilta vaikuttavaan Nielseniin (Josh Lucas).

Halosen ohjauksessa psykologisen jännärin palaset asettuvat paikoilleen, ja historiallinen kontekstikin kiehtoo. Vain henkilöt jättävät kylmäksi, eikä mysteeri siksi vedä.

Osansa on ehkä siinä, että elokuva on näytelty englanniksi. Vieraalla kielellä tunteen näytteleminen uskottavasti on huomattavasti vaikeampaa, vaikka vuorosanat tipahtelisivatkin kuin natiivilla.

Kansainvälisenä yhteistuotantona valmistuneen elokuvan rooleissa vilahtaa näyttelijöitä eri maista. Suomesta mukana ovat Sara Soulie, Pamela Tola ja Mikko Nousiainen.