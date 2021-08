Killing Evestä tuttu Sandra Oh näyttelee pääosaa upeasti kirjoitetussa satiirisarjassa

Johtaja-sarja puolustaa akateemisia arvoja, moninaisuutta ja kaikkea muutakin, mikä on elämässä tärkeää.

Sandra Oh itseoikeutettu valinta Johtaja-sarjan päärooliin, jossa Ji-Yoon Kim on juuri nimetty englannin kielen ja kirjallisuuden osaston ensimmäiseksi naispuoliseksi johtajaksi.

Yhdysvaltalaiset yliopistot toimivat kovin erilaisilla periaatteilla kuin meillä Pohjoismaissa, joten ihan suoralta kädeltä ei ole välttämättä helppoa samaistua pienen opinahjon naisprofessorin kohtaamiin vaikeuksiin. Aika pian kuusiosaisen Johtaja-satiirisarjan edetessä ymmärtää kuitenkin, että Pembroken yliopistossa tiivistyy koko nykyinen länsimainen akateeminen sivistys ja sen kohtalo.

Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) on juuri nimetty englannin kielen ja kirjallisuuden osaston ensimmäiseksi naispuoliseksi johtajaksi (the chair, siitä sarjan englanninkielinen nimi ja alkukohtauksen tuolivitsi). Sopivasti hän edustaa myös etnistä vähemmistöä.

Yliopistolla menee huonosti, sillä se ei houkuttele opiskelijoita. Ja siihen taas ovat syynä opettajat, joiden eläkeikä on jäänyt jo kauas taakse. ”Valitsin tämän uran, koska tästä ei tarvitse jäädä koskaan eläkkeelle”, kuten asian ilmaisee feministiseen tutkimukseen suuntautunut Joan (Holland Taylor).

Aikaansa seuraavat Ji-Yoonin ohella vain nuori, lupaava ja musta Yaz (Nana Mensah) sekä Ji-Yoonille läheinen ikätoveri Bill (Jay Duplass), joka on toipunut huonosti vaimonsa kuolemasta. He ovat molemmat opiskelijoiden suosikkeja.

Ji-Yoonille läheinen kollega Bill (Jay Duplass) ja Ji-Yoonin adoptiotytär Ju-Ju tulevat hyvin toimeen.

Ji-Yoonilla on stressiä myös pienen meksikolaistaustaisen adoptiotyttärensä Ju-Jun (Everly Carganilla) takia. Ju-Ju kääntää usein veistä juuri niissä kohdissa, jotka sattuvat eniten.

Älykäs satiiri tuntuu nyt olevan se laji, jossa yhdysvaltalaiset ovat parhaassa vedossaan. Johtaja on syntynyt näyttelijänä tunnetun Amanda Peetin sekä Annie Julia Wymanin idesta. Daniel Gray Longino on ohjannut puolituntiset jaksot hallitun kaoottisesti.

Vaikka kaikki tuntuvat olevan sodassa keskenään, sarja antaa jokaiselle näkökulmalle tasapuolisesti painoarvoa – paitsi yliopiston hallinnolle ja rahoittajille, joille ei myötätuntoa heru. Vanha polvi ei ole kaikessa väärässä, eivätkä myöskään nuoret. Molemmilla on perustelunsa, jotka myös kuullaan.

Ji-Yoon tasapainoilee sekä kulttuurien sekamelskassa, aikakausien välissä, keski-ikäisenä naisjohtajana että henkilökohtaisella tasolla. Hän sopii kaikkien syntipukiksi. Killing Evestä tuttu Sandra Oh on itseoikeutettu valinta rooliin.

Loppujen lopuksi sarjassa on kyse oikeasti myös kirjallisuudesta. Se ei ole tässä mitään pinnallista eliitin kulissia tai namedroppailua, vaan se otetaan yhtä vakavasti kuin elämä. Sen puolesta puhuu myös sarjan taidokas ja monitasoinen käsikirjoitus. Kirjallisuutta sekin.

Johtaja, Netflix