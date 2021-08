Sampo-festivaalin avannut teos on kuin itseironinen näyttämöessee maineen tavoittelun ja todellisuuden suhteesta.

Turkulainen nukketeatteriryhmä Kuuma Ankanpoikanen toi Sampo-festivaalille esityksen Funny – the best puppet show ever made.

Nukketeatteri

Funny – the best puppet show ever made. Sampo-festivaalin avajaisesitys. Konsepti, käsikirjoitus ja ohjaus Merja Pöyhönen ja Riina Tikkanen, ohjaus Pia Kalenius, nuket ja lavastus Jenni Rutanen, sävellys Antti-Juhani Manninen, valosuunnittelu Essi Santala.

Turkulainen Kuuma Ankanpoikanen on viime vuosina vieraillut ilahduttavan usein Helsingissä. Sampo-festivaalin avajaisteos onkin Kuuman Ankanpoikasen teoksia tunteville kuin kooste kaikista unelmista nukketeatteriryhmän taustalla.

Lisäksi esitys on tämän koosteen itseironista kommentointia. Ehkä voisi puhua ryhmän itsereflektiosta, jonkinlaisesta näyttämöesseestä, sillä vaikka teokseen tavallaan rakentuu tarina unelmien tavoittelun ja todellisuuden suhteesta, on Funny – the best puppet show ever made pikemmin villiä teutarointia tekijöiden alitajunnassa.

Pia Kalenuksen ohjaamassa esityksessä alkujen, loppujen ja pointtien sijaan hallitsee koukuttava kaaos.

Maailmanmaineesta unelmoiminen on yhtä aikaa vitsi ja totta. Siitä tulee myös teoksen kantava teema. Siinä käytetään valtavasti ilmapalloja ja vaahtomuovia, mutta jonkinlaiseksi päähenkilöksi asettuu isokokoinen naisnukke, joka kohtaa erilaisia henkilöhahmoja sikanaamarisesta miehestä lampaisiin.

Unettomien öiden lampaidenlaskemisen ja tyhjiksi poksahtavien unelmien keskellä Merja Pöyhösen ja Riina Tikkasen sanaton työ on soljuvaa, tarkkaa, ja he ovat nukettamisen lisäksi fyysisessä ilmaisussaan erittäin hyviä.

Näyttämökuvassa korostuu runsaus. Teos käyttää teatterin takahuoneen vaaterekkejä, peilipöytävaloja, sohvaa ja televisiota luodakseen tarkoituksellisen nuhruisia tilanteita.

Nukettamisessa sekä annetaan nukelle sielu että otetaan se pois. Näin esitys onnistuu olemaan yhtä aikaa perinteisen sielukasta että edgyä.

Kaikissa Kuuman Ankanpoikasen teoksissa kokonaisvaltainen visuaalisuus on ollut itsestäänselvyys, mutta nyt huomaan jotain vieläkin pidemmälle menevää kykyä käyttää valoa, ääntä ja musiikkia luontevasti materiaaleina.

Essi Santalan valot muovautuvat yhtä saippuakuplamaisen ilmavasti ja arvaamattomasti kuin teoksen muut osa-alueet.

Ne eivät jää tukemaan esiintyjiä vaan pikemmin etsivät tarkoitustaan samaan tapaan kuin he.