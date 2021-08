Yle Kioskin dokumenttisarja Katkeamaton kertoo saamelaisesta Miisa Nuorgamista, joka haluaa saada menetetyn kielensä takaisin.

Perjantaina Yle Areenassa julkaistu Yle Kioskin dokumenttisarja Miisa Nuorgamista on saanut aikaan poikkeuksellisen suuria reaktioita. Dokumentti on kerännyt runsaasti katsojia sekä herättänyt kiivasta keskustelua.

Katkeamaton-sarjan ensimmäistä jaksoa on tämän jutun kirjoitushetkellä käynnistetty yli 100 000 kertaa. Viimeiseen jaksoon saakka on päässyt noin 36 000 katsojaa.

Nuorgam lähti viime syksynä Norjan Kautokeinoon opiskelemaan korkeakouluun pohjoissaamea sekä saamen kulttuuria. Lapsena hän ei ollut oppinut kunnolla isänsä kieltä, pohjoissamea.

Kahdeksanosainen dokumenttisarja kuvaa Nuorgamin arkea. Dokumenttia kuvattiin viime vuoden kesästä kuluvan vuoden toukokuuhun.

Sarjassa esiin nousevat muun muassa uusiin opintoihin liittyvä jännitys, yllätyksenä tuleva raskaus ja eri suhdemuodot avoimesta suhteesta monogamiaan. Lisäksi käsitellään saamelaisuutta, pakkosuomalaistamista ja kielenvaihtoa.

Sarja on kerännyt ensimmäisten päivien aikana sosiaalisessa mediassa vuolaasti kehuja. Kehuttu on esimerkiksi saamelaisten kuvausta sekä sarjan rehellistä otetta.

Myös soraääniä on kuulunut. Sarjaa on kritisoitu siitä, että verovaroin tuotetaan viihteellistä sisältöä ja annetaan huomiota sosiaalisen median vaikuttajalle.

Yle Kioskin vastaava tuottaja Ville Seuri vastasi sunnuntaina kritiikkiin Twitterissä.

Seuri kertoo Helsingin Sanomille, että pääosin Ylen saama palaute sekä sarjan herättämät reaktiot ovat olleet positiivisia.

Häntä ihmetyttävät viihteellisyyttä kritisoivat kommentit. Seuri muistuttaa, että Yle-lakiin on kirjattu, millaista sisältöä Yleisradion kuuluu tehdä. Myös virikkeellisen viihteen tekeminen kuuluu sen vastuulle sekä eri kohderyhmien tavoittaminen.

Seuri kritisoi sitä, että viihde ja vakavat teemat mielletään yhä julkisessa keskustelussa tarpeettomasti omiksi kategorioikseen.

”Sarjassa viihteellisyys on pintaa, ja sen kautta käsitellään todella merkittäviä teemoja.”

Merkittävillä teemoilla hän viittaa muun muassa saamelaisuuteen sekä suhdemuotojen moninaisuuteen.

Yle Kioskin kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat. Seurin mukaan dokumentti on onnistunut tavoittamaan kohderyhmän paremmin kuin uskallettiin odottaa.

Huumori ja lähestyttävyys ovat tärkeitä, jotta nuoret aikuiset saadaan kiinnostumaan. Seurin mukaan myös aiheet ovat yksi keino, jonka avulla nuoria pyritään tavoittamaan.

”Parisuhteen muodostamien ja suhdemuotojen moninaisuus ovat todella tärkeitä asioita, joita alle 30-vuotiaat miettivät.”

Seurin mielestä sarjan eri teemat ovat tasapainossa keskenään. Tärkeiden aiheiden käsittelyn ja kohderyhmän tavoittamisen lisäksi Seuri on erityisen tyytyväinen yhteen asiaan sarjassa: se on kerronnallisesti onnistunut.

Katsoin tätä juttua varten sarjan neljä ensimmäistä jaksoa ja olen niiden perusteella samaa mieltä Seurin kanssa.

Ensimmäinen jakso loppuu raskausuutiseen ja siihen, että Nuorgamin kumppani, lempinimeltään Ruuviavustaja, on lähdössä Norjasta takaisin Suomeen. Sarjassa annetaan ymmärtää, että alun perin ajatuksena on ollut, että suhde loppuisi kokonaan, kun Nuorgam muuttaa Norjaan. Asetelma luo sarjaan jännitteen, ja seuraava jakso on pakko pistää pyörimään heti ensimmäisen perään.

Lisäksi mielenkiintoista on se, että sarjassa uskalletaan tarkastella saamelaista kulttuuria kriittisesti. Nuorgam muun muassa kritisoi eräässä jaksossa sitä, että opinnoissa opetetaan suomustamaan eläviä kaloja.

Mielenkiintoista on myös pakkosuomalaistamisen ja kielenvaihdon käsittely sekä syiden etsiminen sille, miksi Nuorgam ei oppinut kunnolla isänsä kieltä lapsuudessaan.

Miisa Nuorgamin lisäksi sarjassa näkyy kumppani Eetu ”Ruuviavustaja” Typpö.

Dokumentin tuottajan Salla-Rosa Leinosen mukaan tavoitteena oli tehdä dokumenttisarja nuoren saamelaisen elämästä 2020-luvulla. Oleellisena teemana oli nimenomaan se, miten kieli ei ole siirtynyt sukupolvelta toiselle.

Asiaa kuvataan Miisa Nuorgamin ja hänen isänsä kautta, mutta kielen menettäminen ja kielenvaihto koskevat laajasti saamelaissukuja.

Ville Seurin mukaan julkisuudessa ei yleensä käsitellä paljoakaan saamelaisalueen ulkopuolella asuvia saamelaisia. On myös valitettavaa, että useimmiten saamelaiset esitetään suomalaisen, eksotisoidun katseen kautta, Seuri toteaa.

Juusi tämän vuoksi sarja ja sen näkökulmanvalinta koettiin tarpeelliseksi.

Jotta eksotisoiva näkökulma vältettäisiin kokonaan, mukana oli saamelainen asiantuntija, joka kommentoi jaksojen sisältöjä.

Helsingin Sanomat pyysi Miisa Nuorgamia kertomaan, miltä oman elämän avoin näyttäminen katsojille on tuntunut ja miten hän suhtautuu sarjan herättämään kritiikkiin. Nuorgam kuitenkin loukkaantui haastattelupyynnöstä ja kieltäytyi siitä.

Instagram-tilinsä tarinaominaisuudessa Nuorgam kertoi aiemmin tällä viikolla saaneensa positiivista palautetta siitä, että sarjassa saamelainen pääsee kertomaan oman tarinansa.

Samalla hän kommentoi sarjan herättämää kritiikkiä.

Twitterissä on kyseenalaistettu tamperelaisen Nuorgamin saamelaisuutta ja ihmetelty, miksi saamelaisalueiden ulkopuolella asuva ja kieltä taitamaton ihminen pitää itseään saamelaisena.

”On ikävää rikkoa nyt suomalaisten eksotisoima mielikuva saamelaisista jonain alkukantaisina, modernin maailman ulkopuolella elävinä nokinaamaisina ihmisinä, jotka asuvat tunturissa laavuissa kesät talvet ja syövät pelkästään lohta ja poroa”, Nuorgam kirjoittaa Instagramissa.

”Me ollaan ihan tavallisia ihmisiä, samoin kuin sinäkin. Meillä on erilaisia tapoja ja perinteitä, mutta me ei olla mitään valtaväestön keksimien stereotyyppien mukaan eläviä sirkuseläimiä.”

Nuorgamin Instagram-tilillä eräs seuraaja toivoi, että saamelaista kulttuuria olisi käsitelty sarjassa enemmän.

Nuorgam ihmettelee sitä, millaisia asioita ihmiset mieltävät kuuluvan saamelaiseen kulttuuriin. Hän kysyi, eikö riitä, että kuvataan saamen kielen opiskelua saamelaisessa korkeakoulussa ja perheen kanssa vietettyä aikaa, keskustellaan saamelaisten historiasta sekä kuvataan kipuilua, joka liittyy kielen siirtämiseen omalle lapselle.

”Olisiko mun pitänyt asua turvekammissa [eli turvekodassa], elää omavaraisesti, ryhtyä poronhoitajaksi ja pukeutua gáktiin [eli saamenpukuun] päivittäin?”

Ylellä osattiin odottaa, että sarja herättää vahvoja reaktioita. Miisa Nuorgam on suorasanainen ja äänekäs nuori nainen, joka on ollut vahvasti esillä, mikä Ville Seurin mukaan on varmasti ärsyttänyt joitakuita.

Nuorgam on saamelainen vegaanifeministi, joka puhuu esimerkiksi kehopositiivisuuden puolesta.

Hän on puhunut julkisesti myös muun muassa e-urheiluun liittyvistä ongelmista: syrjinnästä, seksismistä ja naisvihasta.

Lisäksi saamelaisuus ja pakkosuomalaistaminen ovat Seurin mukaan asioita, jotka herättävät yhä vahvoja reaktioita suomalaisissa.

Yle Kioskilla sarjaan on oltu tyytyväisiä. Ville Seuri ja Salla-Rosa Leinonen eivät muuttaisi siitä tällä hetkellä mitään.

Miisa Nuorgam itse nostaa Instagramissa esiin yhden asian, jonka tekisi nyt toisin.

Hän tuskin puhuisi yhtä lempeästi pakkosuomalaistamisesta, jos dokumentti kuvattaisiin nyt. Dokumentissa Nuorgam kuitenkin halusi tuoda asioita ilmi lempeästi, jotta suomalaiset katsojat kuuntelisivat ja ymmärtäisivät sen sijaan, että menisivät puolustuskannalle.

