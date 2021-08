Ministeri ehdottaa syksyn budjettiriiheen kirjausta, joka helpottaisi vuoden 2024 tiede- ja kulttuuritoimijoiden epätietoisuutta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) hyökkäsi tiistaina medialle puhuessaan vihreiden puheenjohtajaa Maria Ohisaloa vastaan sen jälkeen, kun vihreät oli syyttänyt häntä jo keväällä päätettyjen tiedeleikkausten ”stoalaisesta” hyväksymisestä.

”En voi olla ihmettelemättä vihreiden puheenjohtajan lausuntoja. Ohisalo on istunut pöydissä, jossa on lyöty sellaiset raamit minulle kaulaan, että asioita on vaikea hoitaa”, Kurvinen sanoi.

Kurvisen mukaan Ohisalolle olisi tullut ”yllätyksenä”, että esimerkiksi Suomen Akatemian rahoitus on monimutkainen.

”Suomen Akatemialle annetaan valtuuksia käynnistää monivuotisia hankkeita joka vuosi. Jos valtuuksia lisätään vuodelle 2022 se vaikuttaa vuoteen 2024, josta ei ole päätöksiä.”

Tämä vaikeuttaa Kurvisen mukaan valtuuksien myöntämistä.

Valtiovarainministeriön toissa viikolla julkistamassa budjettiesityksessä Suomen Akatemian valtuus uusien tutkimushankkeiden käynnistämiseen ja rahoittamiseen laskee 361 miljoonasta eurosta 310 miljoonaan euroon.

”Oma linjani on se, että meidän on budjettiriihessä päätettävä jotakin vuodesta 2024. Ei ole oikein, että roikutaan parin vuoden ajan epävarmuudessa. Se johtaa tutkijoiden lähtemiseen ulkomaille tai kokonaan pois tutkimustyöstä muille aloille.”

Hän sanoo myös neuvotelleensa ”riihikirjauksesta” puolueensa puheenjohtajan, valtionvarainministeri Annikka Saarikon kanssa.

”Haastan Ohisalon ja muut ministerit päättämään, mitä Veikkauksen tiederahoitukselle tehdään ja miten Suomen Akatemian valtuudet hoidetaan.”

Riihikirjaus ei sinänsä voisi sitovasti lyödä lukkoon vuoden 2024 budjettia näiltäkään osin.

Kirjaus kuitenkin vastaisi osaltaan tiede- ja kulttuurialojen hätään ja epätietoisuuteen tilanteessa, jossa Veikkauksen tuloutus on pudonnut entisestä miljardista eurosta noin 600 miljoonaan euroon esimerkiksi rahapelaamisen tahallisen vaikeuttamisen myötä.

Asiasta on ollut laaja poliittinen yhteisymmärrys, vaikka samalla ei ole taattu pitkälti veikkausvoittorahoilla kustannetun tiede- ja kulttuurielämän hyvinvointia.

Hallitus on jo aikaisemmin päättänyt, että veikkausvoittovarojen väheneminen kompensoidaan vielä tänä vuonna täysin, mutta 2022 kompensoidaan enää 80 prosenttia, mikä tarkoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialoille, joille rahapelivarat kohdennetaan (taiteelle, tieteelle, liikunnalle ja nuorisotyölle) euromääräisesti 174 miljoonaa euroa ja 2023 vielä vähemmän eli 161 miljoona euroa.

Kurvinen muistuttaa esittäneensä jo kolmisen viikkoa sitten, että Veikkaus tulouttaisi tuottonsa jatkossa suoraan valtion budjettiin, ja alojen rahoituksesta päätettäisiin normaalissa budjettikäsittelyssä.

”Olen ärtynyt ja turhautunut siitä, että muut puolueet ja ministerit eivät ole sanoneet juuta eikä jaata. Veikkauksen tuotoista 2024 ei ole mitään tietoa. Oma kantani on sama kuin Erkki Liikasen johtaman työryhmän kanta.”

Tieteen rahoituksen ohella kulttuurin rahoitus on välittömässä leikkausvaarassa.

”Kulttuurin veikkausvoittovaramomentilta rahoitusta saaville toimijoille on tulossa 18,4 miljoonan euron leikkaus ensi vuonna”, opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja muistuttaa erillisessä puhelinhaastattelussa.

”Se on pienissä rahoissa iso summa.”

Samalla muutama toimija eli Kansallisooppera- ja baletti, Kansallisgalleria sekä Kansallisteatteri ovat uudessa lakiesityksessä saamassa hieman vakaamman lakisääteisen aseman ja pitkästä aikaa indeksikorotuksia. Tässäkin lopullinen päätös rahoituksen määrästä vahvistettaisiin vuosittain eduskunnan hyväksymän valtion talousarvion yhteydessä.

”Jos lausuntokierrokselle lähtevä lakiesitys menee läpi ja nämä saavat pysyvämmän indeksiin sidotun rahoituksen, se pitää sovittaa muuhun kulttuuribudjettiin”, Kurvinen sanoo.

Kurvinen väläytti jälleen myös koronarajoitusten poistamista ”Britannian malliin” , kunhan rokotekattavuus nousee riittävästi.

”Jossain kohtaa meidän on tehtävä Britannian ratkaisu ja todettava, että rokotekattavuuden kasvaessa riskiä tehohoidon kuormittumisesta ei enää ole”, hän sanoi.

Sitä ennen hän kannattaa lainmuutosta kulttuuritapahtumien järjestelyjen helpottamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti viime viikolla ohjauskirjeen joka väljentäisi lain tulkintaa kulttuuritapahtumien järjestämisessä.

Koska ohjauskirjeellä ei ole lain voimaa, aluehallintavirasto on katsonut joutuvansa virkavastuulla ylläpitämään tartuntalain erittäin monimutkaista pykälää 58d. Sen hallitus ajoi läpi vain muutamia kuukausia sitten.

”Voi olla, että parasta lainsäädäntöä ei ole ohjauskirjeellä tulkita lakia. Mutta se oli nopein keino vaikuttaa, ja kulttuurikenttä on muistuttanut, että jokainen päivä maksaa”, Kurvinen sanoo.

”Minusta pitää tehdä molemmat, ohjata ja muuttaa lakia.”

Nykyisillä aluehallintaviraston määräyksillä teattereiden ja orkesterien katsomoita täytetään usein vain 15–20 prosenttia kapasiteetista. Monia esityksiä esimerkiksi Juhlaviikoilla on myös peruttu, kun nykymääräysten toteutuminen osoittautui liian epäkäytännölliseksi.

Espoon teatterinjohtaja Erik Söderblom laski äskettäin HS:n haastattelussa, että nykysysteemi tuottaa pelkästään teattereille ja sinfoniaorkestereille puolentoista miljoonan euron lipputulomenetykset joka viikko.

Kurvinen puolestaan on kiinnostunut Söderblominkin ehdottamista vapaaehtoisista koronapassijärjestelyistä kulttuuritapahtumissa.

”Pitää katsoa, miten ne voisivat vaikuttaa rajoituksiin.”

Lakiin koronapassi voitaisiin mahdollisesti sisällyttää aikaisintaan lokakuussa.