Faistoksen kiekon salaisuus -dokumentin keskeisimmät kannat kuullaan amerikkalaistohtorilta ja Kreikkaan muuttaneelta brittiprofessorilta.

Faistoksen kiekko löytyi vuonna 1908 Kreetan saarelta, Faistoksen palatsialueen raunioista. Kiekko on poltettua savea, halkaisijaltaan 16-senttinen, ja siihen on molemmin puolin paineltu spiraalin muotoon yhteensä 241 (plus epäselvemmin yksi) kuvaleimaa, 45 erilaista, erimittaisiin ryhmiin.

Arvoituksellinen, lukuisia teorioita synnyttänyt kiekko on vuosien varrella esiintynyt muun muassa Aku Ankka -seikkailussa. Se on myös painettu t-paitaani, jonka aikoinaan hankin Iraklionin museosta, missä kiekko on nähtävillä.

Mutta olenko kantanut kulahtaneen paitani rintamuksessa aitoa arvoitusta, vai onko lähes 4 000 vuotta vanhaksi oletettu kiekko väärennös?

Faistoksen palatsialueen rauniot Kreetan saarella.

Tätä setvii saksalaisdokumentti Faistoksen kiekon salaisuus (2016), joka julkaistiin Netflixissä osana laajempaa saksalaisohjelmien pakettia.

Saksalaistyyliin haastateltaviensa päälle puhuvassa ohjelmassa kovimmaksi aitouden epäilijäksi nousee amerikkalaistohtori Jerome M. Eisenberg. Vastakkaista kantaa edustaa kreikanbritti Gareth Owens, professori ja kielitieteilijä.

Oleellisin paljastus on, että kysymys aitoudesta ratkeaisi, jos kreikkalaiset suostuisivat kiekon termoluminenssitutkimukseen.

Faistoksen kiekon salaisuus, Netflix.