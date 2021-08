Chungking Express on restauroitu ohjaaja Wong Kar-Wain valvonnassa.

Koronarajoitukset ovat siirtäneet useiden elokuvien ensi-iltoja, jopa viikoilla eteenpäin.

Siirtyneiden joukossa ovat muun muassa odotetut kotimaiset eli Syke-elokuva, 70 on vain numero sekä Supercool.

Uusia ensi-iltapäivämääriä mainituille elokuville ei ole ilmoitettu.

Tänä perjantaina valkokankaille tulee yhden uutuuden lisäksi Chungking Express, vuonna 1994 valmistunut elokuva kaupunkiromanssista. Ohjaajana on Wong Kar-Wai. Elokuva oli aikanaan ensimmäinen, joka ohjaajalta Suomessa esitettiin. Sittemmin Wong Kar-Waista on kasvanut kansainvälisen elokuvan kärkinimi.

Elokuva on restauroitu ohjaajan valvonnassa ja Helsingissä sitä esitetään myös ulkoilmassa Café Engelin sisäpihalla.

Wong Kar-Wain tuotannosta on restauroitu myös vuoden 1997 Happy Together sekä In The Mood for Love vuodelta 2000. Jälkimmäistä on pidetty yhtenä viime vuosikymmenten parhaimpiin kuuluvana elokuvan. Myös ne molemmat on tuotu Kino Engelin ohjelmistoon.

Kaikissa Helsingissä uudelleen nähtävissä Wong Kar-Wai -elokuvissa on näyttelemässä ohjaajan vakiokasvo Tony Leung, joka nähdään syyskuussa myös isossa roolissa Marvel-elokuva Shang-Chi and The Legend of The Ten Ringsissä.