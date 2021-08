Bob Dylania vastaan nostettu kanne väittää muusikon hyväksikäyttäneen 12-vuotiasta huhti-toukokuussa 1965 newyorkilaisessa hotellissa kuuden viikon ajanjakson sisällä – Dylan oli tuolloin todistettavasti esimerkiksi Kaliforniassa, Kanadassa, Britannian-kiertueella ja Portugalissa.

Bob Dylan kuvattuna Lontoossa huhtikuussa 1965, jolloin hän oli kiertueella Britanniassa. Väitetty seksuaalinen hyväksikäyttö olisi tapahtunut huhti-toukokuussa 1965 New Yorkissa.

Pikkutarkkuudestaan tunnettu Dylan-tutkija Clinton Heylin arvioi legendaarista lauluntekijää ja nobelistia Bob Dylania vastaan nostetun uuden siviilikanteen epätodeksi ainakin ajankohdan suhteen.

Kanteen mukaan Dylan olisi ”yli kuuden viikon ajanjaksona” huhti-toukokuussa 1965 ystävystynyt juuri 12 vuotta täyttäneeseen tytön kanssa, antanut hänelle alkoholia ja huumeita, käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi useita kertoja ja uhannut häntä väkivallalla ”asunnossaan Hotel Chelseassa eli Chelsea Hotelissa” New Yorkissa.

“Tämä ei ole mahdollista”, tutkija Heylin sanoo kanteeseen merkitystä ajankohdasta ja vetoaa esimerkiksi Dylanin kiertueaikatauluihin ja muihin dokumentoituihin tietoihin muusikon liikkeistä.

Bob Dylan itse täytti noina viikkoina 24 vuotta. Hän on syntynyt vuonna 1941.

Todisteita 13-sivuisessa kanteessa ei mainita. Kanteen allekirjoittaneet asianajajat lupaavat Dylanin puolustukselle ”kaiken informaation” puolustuksen valmisteluun ja vaativat samalla, että kanteen nostajan nimi pysyy poissa julkisuudesta. Kanteessa mainitaan vain tämän nimimerkki.

Kyseisen huhtikuun alussa Dylan oleskeli Kaliforniassa ja esiintyi myös Kanadassa. Tämän jälkeen hänen olisi ollut mahdollista käydä New Yorkissa, mutta toukokuun osalta se näyttäisi olevan mahdotonta.

Huhtikuisten Portlandin ja Seattlen keikkojen jälkeen hän lähti kuuluisalle Britannian-kiertueelle, ja D. A. Pennebakerin kuvausryhmä filmasi häntä ahkerasti Don’t Look Back -dokumenttia varten toukokuulle asti. Lontoosta Dylan ja hänen raskaana ollut tuleva vaimonsa Sara Lowdres ehtivät lomalle Portugaliin. He palasivat sieltä Lontooseen, jossa Dylan kävi toukokuun lopulla lyhyesti sairaalassa ennen sairastumisen vuoksi siirrettyä BBC-esiintymistään 1. kesäkuuta.

Jos Dylan olisi ollut huhti-toukokuussa 1965 New Yorkissa, kyse olisi voinut olla vain päivästä tai kahdesta huhtikuussa ja todennäköisin majapaikka olisi ollut managerin koti, jota hän tuolloin käytti New Yorkin -käynneillään, Heylin päättelee Huffington Postin haastattelussa ja Rolling Stonessa.

Päivässä tai kahdessa ehtisi toki tehdä rikoksia, vaikka kanne puhuu ”yli kuuden viikon ajanjaksosta”, joina Dylan olisi ystävystynyt tyttöön väitettyä hyväksikäyttöä pohjustaessaan.

Dylanilla ei myöskään ollut ”asuntoa” Chelsea Hotelissa tuolloin vaan vasta myöhemmin.

On tietysti mahdollista, että kannetta muokataan ja siinä esitetyt syytökset siirretään toiseen ajankohtaan, joka on vähemmän tarkasti dokumentoitu.

Kanteen allekirjoittanut asianajaja on kuitenkin todennut Page Sixille että huhtikuussa 1965 oli joka tapauksessa viikkoja, jolloin Dylan ei ollut kiertueella ja he aikovat todistaa, että tämä oli kyseisenä aikana New Yorkissa.

Dylanin edustaja on sanonut ”56 vuotta vanhan väitteen” olevan valheellinen ja vakuuttaa Dylanin puolustautuvan tiukasti.