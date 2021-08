Puhelintoivekonsertissa on kysymys ihmisten kohtaamisesta, kertoo Puhelinlangat laulaa -ohjelman juontaja

”Tavallisuus on kiinnostavaa”, sanoo Olli Haapakangas, joka on aiemmin juontanut myös Kansanradiota.

Olli Haapakangas toimitti Radio Suomen Kansanradiota vuosina 2014–19. Nykyään hän juontaa säännöllisesti Puhelinlangat laulaa -puhelintoivekonserttia.

Molemmat ovat melkoisia radioinstituutioita, mutta varsin erilaisia. Kansanradio on "purnauspaikaksikin" kutsuttu mielipideohjelma. Puhelinlangat laulaa taas on leppoisa puhelintoivekonsertti.

Haapakankaan mielestä ero ei ole niin räikeä kuin nopeasti voisi kuvitella. "Molemmissa on kyse ihmisten kohtaamisesta. Tavallisuus on kiinnostavaa – tykkään juttelemisesta ja ihmisten tarinoista."

Suosikkijuontaja tuli radioon aikuisiällä. Takana oli kymmenen vuoden ura taloushallintoa. Kansanopiston radiolinjalla oppi lähetystekniikan, mutta puhelinkontaktia ei voi opetella muuten kuin tekemällä.

”Kansanradiossa pyrittiin parempaan maailmaan. Tunnelmaa pystyi muuttamaan muuttamatta sisältöä – että puhelun aikana olisi joku toivo tai naurahdus.”

Toivekonsertissa kaikki ovat lähtökohtaisesti hyvällä tuulella ja jakavat viikonloppuun valmistautumisen. Mutta puhelun aikana mukaan voi tulla tummiakin sävyjä.

”Biisi voi esimerkiksi olla omistettu kuolleelle läheiselle. Pitää vain pitää hatusta kiinni ja lähteä mukaan siihen suuntaan, johon keskustelu johdattaa. Pitää olla satasella mukana tai vähän yli.”

”Puhlarit” täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Tänään toivekonsertti juhlistaa 95-vuotiasta Yleisradiota 11-tuntisella erikoislähetyksellä.

Olennaisin muutos ohjelman sisällössä lienee, että alunperin musiikkia oli saatavilla paljon nykyistä vähemmän. Silloin ihmiset toivoivat biisejä ennen muuta itselleen. Nykyään suosikkibiisi halutaan pikemminkin esitellä kaikille kuuntelijoille.

”Nykyään kaikki musiikki on ihmisten taskussa. Nyt halutaan jakaa fiilis, ja biisi on siinä kirsikkana kakun päällä”, Haapakangas tietää.

Suoran lähetyksen aikana tulevat viikosta toiseen esille Suomen laajuus ja murteiden kirjo. Yksi Haapakankaan mieleenpainuvimmista juontovuoroista sattui juhannusaatoksi.

”Istuin illan lähes tyhjässä radio- ja tv-keskuksessa Pasilassa, mutta tuntui, että olisin kiertänyt läpi kaikki Suomen juhannusbileet.”

Korona on Olli Haapakankaan mukaan tuonut radion kontaktiohjelmiin ”lisää ytyä”, kun kasvokkaiset kohtaamiset ovat vähentyneet. ”Paljon on myös sellaista kansallista tsemppausta, että kyllä me pärjätään.”

Vaikka puhelintoivekonsertti on ensisijaisesti viihdettä, sillä on juontajan mielestä myös syvempi merkitys. "Se ei ole höpö-höpöä. Se välittää tunnelmaa tästä ajasta."

Koko päivä Puhlareita, Radio Suomi klo 13.02. Olli Haapakankaan juontovuoro klo 19-22.