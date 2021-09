Tuottaja Rimbo Salomaa vannoo elokuvaprojektien valinnassa samaan toimivaan strategiaan kuin kosiessaan vaimoaan: ”Luotan intuitioon.”

”Olin silloin vähän kuin double loser”, sanoo elokuvatuottaja Rimbo Salomaa.

Puhe on Salomaan kahdesta rakkaudesta: elokuvasta ja jalkapallosta. Kummallakin on Suomessa takanaan vaikeat vuosikymmenet, mutta 1990-luvun lopulta lähtien käyrä on osoittanut ylöspäin.

”Onneksi molemmat ovat kehittyneet roimasti, ja samoille intohimoille on muitakin kannattajia.”

Yhteistä lajeille on sekin, että molempien parissa Salomaa on häärinyt sekä aktiivisena pelurina että yleisön puolella.

Kentällä ammattimainen futisura kesti kaksikymppiseksi, ja pelejä kertyi niin HJK:ssa kuin maajoukkueessa. Sittemmin Salomaa on toiminut seuran hallituksessa ja ollut pelaajavalmentajana alemmissa divisioonissa.

Elokuvien tekemisen Salomaa aloitti 1980-luvulla opiskellessaan Kauppakorkeakoulussa.

”Tutustuin teatterikoululaisiin, nykyiseen ministeri Timo Harakkaan, Martti Suosaloon, Tero Jarttiin ja Jari Hietaseen. Perustimme Gnu Films -tuotantöyhtiön 1980-luvun lopulla.”

Sillä tiellä ollaan edelleen.

Töölön kundi sai oman futis- ja filmikylpynsä lapsuudessa. HJK oli selvä valinta: isä Jukka toimi seuran puheenjohtajana ja äiti Sirkka pyöritti HJK:n taitoluistelujaostoa.

Mainosyhtymän johdossa työskennelleellä isällä sattui myös olemaan vapaakortti elokuviin, ja poika sai käyttää sitä vapaasti.

”Jouduin aina leffan jälkeen selostamaan isälle juonen ja mikä oli elokuvan ydin, kun teimme pitkiä kävely- ja juoksulenkkejä Keskuspuistossa. Ja kaikki piti tietysti kertoa mahdollisimman vetävästi.”

Salomaa muistelee olleensa alle 10-vuotias, kun tapa alkoi.

”Se ei ole voinut olla vaikuttamatta siihen, että olen päätynyt alalle.”

Ylipäätään kulttuuria ja urheilua arvostettiin perheessä tasavertaisesti.

”Toinen siskoistani, Helena, oli hyvin taideorientoitunut. Hän vei mut katsomaan Tarkovskin, Buñuelin ja Fellinin elokuvia. Muistan, miten Fellinin Rooman nähtyäni mietin, voiko elokuva olla tällaistakin.”

Samat kiinnostuksen kohteet näyttävät siirtyvän edelleen sukupolvelta toiselle: Salomaan molemmat tyttäret sekä heidän poikaystävänsä ovat elokuva-alalla. Puhutaanko perhepäivällisillä siis vain elokuvasta?

”Ei nyt aina, välillä puhutaan myös jalkapallosta”, Salomaa sanoo ja nauraa.

Kollegiaalisuudesta on hyötyä. Tyttäret voivat halutessaan kysyä isältään neuvoja ja toisin päin.

”Alallahan on nyt työvoimapula. Saatan soitella heille ja kysellä hyviä uusia tekijöitä, ja he sitten laittavat mulle listoja.”

”Yksi unelmani on, että perheen voimin tehtäisiin joskus vielä elokuvaa.”

Vaikka Salomaa on tehnyt pitkän uran tuottajana, edelleen hän törmää siihen, ettei työn merkitystä oikein ymmärretä.

”Esimerkiksi toimittajat eivät usein tiedä, mitä tuottaja tekee. Välillä naurattaa, jos olen ollut esilukijana kirjalle, ostanut oikeudet leffaan, valinnut käsikirjoittajan, jonka kanssa muovataan käsistä, valinnut ohjaajan ja hänen kanssaan näyttelijät, ollut mukana jälkitöissä, ja sitten tulee joku tilanne, jossa kysytään eikö paikalla ole tekijöitä. Eikö tuottaja ole tekijä?”

Toisaalta tietty näkymättömyys on myös hyvä asia.

”Mitä enemmän ikää tulee, sitä vähemmän merkkaa me, myself and I -asenne. Elokuva on mitä suurimmassa määrin ryhmätyötä.”

Salomaa sanoo nauttivansa eniten siitä, että pääsee mahdollistamaan asioita muille. Se pitää mielenkiinnon yllä, samoin aina uudet tarinat, joihin tarttua. Ja vielä vuosienkin jälkeen voi oppia lisää.

”Kun tehtiin esimerkiksi Jere Karalahti -dokumentti 2021, se oli mun ensimmäinen dokkari. Piti opetella, miten dokkareita tehdään, miten niistä tehdään kiinnostavia.”

Seuraavaksi Salomaa haluaisi päästä tekemään kansainvälistä tv-sarjaa. Sellainen on itse asiassa vireilläkin. Kyse on Antti ja Heikki Vihisen käsikirjoittamasta yhteiskunnallisesta jännitystarinasta.

”Se on yhdistelmä historiallista faktaa ja fiktiota. Siinä on eko- ja cyberterrorismia ja siihen liittyy eräänlainen RAF 2.0.”

Toinen pitkäaikainen haave liittyy aivan eri genreen.

”Haluaisin tehdä oikein hienon suomalaisen romanttisen komedian. Ne ovat mun heikkous. Tyttäretkin naureskelee, että olen romanttinen hupsu.”

Mutta mistä tuottaja tietää, mikä tarina on kertomisen arvoinen?

”Pitää harkita tarkkaan, mutta enimmäkseen luotan intuitioon.”

Intuitio on ollut harvoin väärässä, Salomaa vakuuttaa. Esimerkkejä löytyy niin leffapuolelta kuin omasta elämästä.

”Olen kosinut Tiia-vaimoani kahden tunnin tuttavuuden jälkeen. Jälkeenpäin kuultiin, että häissä oli vedonlyöntiä, miten pitkään liitto kestää. No, nyt ollaan oltu 32 vuotta naimisissa.”

Palataan vielä elokuvan ja jalkapallon nousuun. Voisiko menestystarinoista löytää yhteisiä tekijöitä? Toki, Salomaa sanoo: hyvä koulutus, laadukas harjoittelu, parantuneet olosuhteet ja niin edelleen.

”Ja tietysti pitää olla usko itseen ja omiin mahdollisuuksiin. On uskallettava mennä pelkoja kohti.”

Se on ohjenuora, jonka mukaan hän on pyrkinyt itsekin elämään.

”Eniten jännittäneet asiat ovat olleet lopulta ne, joista olen elämässä eniten nauttinut.”