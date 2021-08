The Rolling Stonesin alkuperäisrumpali oli kuollessaan 80-vuotias.

The Rolling Stones -yhtyeen rumpali ja alkuperäisjäsen Charlie Watts on kuollut.

Watts soitti yhtyeessä vuodesta 1963 alkaen, ja häntä pidetään yhtenä merkittävimmistä rockrumpaleista. Watts ehti täyttää 80 vuotta juuri ennen kuolemaansa.

Rolling Stonesin alkuperäinen kokoonpano koostui Wattsista, Mick Jaggerista, Keith Richardsista, Brian Jonesista ja Bill Wymanista. Watts oli The Rolling Stonesissa tasapainottava tekijä ja perinteinen työmyyrä. Hän ei tehnyt itsestään numeroa vaan esiintyi jazzrumpalin tyyneydellä ja tyylikkyydellä hillitysti taustalla, kun yhtyeen räiskyvimmät jäsenet veivät etualalla huomion.

Suomalainen yleisö sai todistaa tämän viimeksi vuonna 2007, kun Rolling Stones esiintyi edellisen kerran Suomessa. Jos keikasta olisi jaettu arvosanoja, olisi ilmeettömästi ja takuuvarmasti rummutellut Watts selvinnyt parhain lukemin. Lavalla hän vaikutti olevan muusta bändistä poikkeavalla habituksellaan samaan aikaan sekä ulkopuolinen että korvaamaton.

Watts syntyi 2. kesäkuuta 1941 Lontoossa. Ennen Rolling Stonesia Watts opiskeli graafista suunnittelua ja työskenteli mainostoimistossa. Hän myös suunnitteli Rolling Stonesille levyjen kansia.

Jo vuonna 1964 Watts julkaisi myös sarjakuvakirjan, Ode to a Highflying Bird, joka oli kunnianosoitus legendaariselle jazzmuusikko Charlie Parkerille. Siinä yhdistyi Wattsin kaksi intohimoa: kuvittaminen ja jazz.

Vaikka Watts tunnetaan rockrumpalina, hänen musiikilliset kiinnostuksensa olivat ensisijaisesti jazzin puolella. Rolling Stonesin ohella hänellä on ollut omia jazzbändejä sekä muita jazziin liittyviä sivuprojekteja. Hänen ensimmäinen yhtyeensä oli 1950-luvun lopussa jazzbändi Jo Jones All Stars.

Kuvaavaa on, että rhythm and blues oli Wattsille alun perin hieman outo käsite. Hän piti sitä hitaasti soitettuna Charlie Parkerina.

The Rolling Stonesin poseerausta vuonna 1968: vasemmalta Bill Wyman, Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones ja Charlie Watts.

Watts tunnettiin aina Rolling Stonesin hiljaisena jäsenenä, ja hänestä tuli ikoni toisenlaiselle ”cooliudelle” rockin saralla.

Hänen habituksestaan tuli poikkeus aikana, jolloin rockin stereotypioita luotiin. Watts oli eräänlainen rokkarin vastakohta, joka ei juuri esiintynyt julkisuudessa tai antanut haastatteluja, vaikka kerrottavaa olisi varmasti ollut paljon.

Vuonna 1996 julkaistussa Rolling Stonen haastattelussa Watts kertoi ristiriitaisesta suhtautumisestaan kiertueisiin. Hän sanoi piirtäneensä vuodesta 1967 alkaen luonnoksen jokaisesta sängystä, jossa hän on nukkunut kiertueella ollessaan.

Wattsin hillitystä olemuksesta ja hiljaisuudesta kertoo paljon myös se, että hän ei ole julkaissut elämästään kirjaa, vaikka hän on soittanut yhdessä kaikkien aikojen tunnetuimmista rockbändeistä. Kenties juuri siksi vuonna 2019 Mike Edison julkaisi kirjan Sympathy for the Drummer: Why Charlie Watts Matters, joka penäsi lisää ylistystä Wattsin kyvyille.

Watts ehti toki saada myös paljon tunnustusta ja arvostusta urallaan. Kuten satoja miljoonia myytyjä levyjä ja 12:nnen sijan Rolling Stone -lehden kaikkien aikojen rumpaleiden listalla.

Vanity Fair ja Daily Telegraph -lehdet antoivat myös tunnustusta Wattsin tyylikkäästä pukeutumisesta ja listasivat hänet kaikkien aikojen parhaiten pukeutuneiden ihmisten joukkoon.

Charlie Watts ja Keith Richards vuonna 1997.

Jos Watts itse on ollut hyvin vähäsanainen, on bändikaveri Keith Richards omissa muistelmissaan kertonut anekdootteja myös Wattsista. 1980-luvun puolivälissä kiertueella Jagger oli soittanut keskellä yötä Wattsin hotellihuoneeseen ja kysynyt, missä hänen rumpalinsa on.

Watts ei hirveästi pitänyt tästä yöllisestä soitosta. Puhelun jälkeen hän oli tyylilleen uskollisena pukenut päälleen puvun, ajanut parran, laittanut partavettä, mennyt Jaggerin huoneeseen ja lyönyt tätä turpaan saatesanoilla: “Älä koskaan sano minua sinun rumpaliksesi. Sinä olet minun laulajani!”

Yleisesti Wattsin parhaimpina Stones-rumpuraitoina pidetään Gimme Shelterin, Street Fighting Manin, Sympathy for the Devilin ja Honky Tonk Womenin kaltaisia klassikoita. Sävykkyys, perkussioiden käyttö ja groove loivat huomaamattoman rungon, jonka avulla bändikaverit pääsivät loistamaan.

5. elokuuta ilmoitettiin, että Charlie Watts ei esiinny tulevalla Rolling Stonesin kiertueella terveydellisistä syistä. Reilut kaksi viikkoa myöhemmin, 21. elokuuta, hän menehtyi rauhallisesti perheensä ympäröimänä.