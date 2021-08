Musikaaliklassikko Jesus Christ Superstar saa maailman-ensi-iltansa Helsingissä, josta se jatkaa areenakiertueelle Ruotsiin.

Ruotsalainen suurtuotanto, rockmusikaali Jesus Christ Superstar saa maailman-ensi-iltansa Helsingin Hartwall-areenalla ensi tammikuussa.

Andrew Lloyd Webberin ja Tim Ricen kirjoittaman teoksen ohjaa Fredrik ”Benke” Rydman, joka tunnetaan Ruotsissa esimerkiksi Måns Zelmerlöwin Euroviisut voittaneen Heroes-kappaleen lavashow’sta. Rydman vastaa myös Jesus Christ Superstar -musikaalin lavastuksesta.

Helsingissä musikaali nähdään kaksi kertaa, perjantaina 28. ja lauantaina 29. tammikuuta 2022. Esityksen kieli on englanti.

Helsingistä tuotanto jatkaa Ruotsiin areenakiertueelle.

Suurella kokoonpanolla toteutettavan musikaalin pääosissa nähdään The Ark -yhtyeen laulajana tunnetuksi tullut Ola Salo sekä musikaalien tähti Peter Jöback. Salo näyttelee Juudasta, Jöback Jeesusta.

Musikaali kuvaa Jeesuksen ja Juudas Iskariotin keskinäistä suhdetta ja Jeesuksen elämän viimeistä viikkoa. Teoksen alkuperäisenä ajatuksena oli kertoa Jeesuksen tarina niin, että aikansa nuoriso pystyi siihen samaistumaan.

Parikymppiset Lloyd Webber ja Rice yrittivät saada musikaaliaan aluksi Lontoon teatterilavoille, mutta yksikään tuottaja ei suostunut ottamaan sitä tuotantoon. Siksi Jesus Christ Superstar julkaistiin ensin albumina vuonna 1970. Levyllä Jeesuksen osan lauloi Deep Purplen Ian Gillan ja Juudaksen Murray Head.

Levy sai valtavan suosion Yhdysvalloissa, jossa se saavutti Billboardin ykkössijan vuonna 1971. Levyltä saatiin myös valtavia hittejä kuten I Don’t Know How to Love Him.

Levyn menestyksen myötä teatterimaailmankin ovet avautuivat. Musikaalin ensimmäinen lavaesitys sai ensi-iltansa Broadwaylla vuonna 1971. Norman Jewisonin ohjaama elokuva taas sai ensi-iltansa 1973.

Teoksen suosiosta huolimatta sitä myös kritisoitiin laajasti uskonnollisissa piireissä, kritiikin kohde vain vaihteli uskontokunnasta riippuen. Jopa BBC kielsi alun perin levyn esittämisen ”häpäisevänä”.

Tekijät itse ovat sanoneet, että vaikka heitä syytettiin Jumalan vastustajiksi, antisemitisteiksi ja moniksi muiksi, kritiikki ei juuri haitannut, sillä he itse tiesivät, etteivät ole mitään näistä.

Sittemmin protestit teosta kohtaan ovat laantuneet.