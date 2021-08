Gordon Ramsayn makuseikkailut -sarjan kolmas kausi alkaa Suomessa sunnuntaina. Jaksossa Ramsayn paikallisena vastinparina on Michelin-tähdellä palkitun ravintola Inarin perustaja Kim Mikkola.

Huippukokki ja kiroileva tv-persoona Gordon Ramsay kävi Suomen Lapissa ja onnistui mokaamaan siian valmistamisen ei kerran vaan kaksi kertaa.

Tämä naurattaa huippukokkikollega Kim Mikkolaa puhelimessa yhä, vuotta myöhemmin.

”En tule unohtamaan sitä ilmettä, kun kala putosi lankulta. Miten Gordon pystyikin ryssimään sen kaksi kertaa putkeen. Ehkä hän ei ole laittanut siikaa, joka on just nostettu joesta, se on aika paljon pehmeämpää kuin kaupasta hankittu”, Mikkola sanoo naurusta hersyen.

Gordon Ramsayn makuseikkailut -sarjan kolmas kausi alkaa Suomessa sunnuntaina, ja Suomi-jakso nähdään heti ensimmäisenä. Sarjaa näyttää National Geographic.

Kalasekoilun lisäksi Suomi-jaksossa nähdään kunnon annos suomalaista eksotiikkaa: muun muassa suopotkupalloa, Lapin yöttömien öiden tuottaman mustikan ja hillan makeuden ihmettelyä ja muurahaisten kusen imeskelyä.

Ramsay osallistuu myös koskenlaskuun ja tynnyritervanpolttoon ja epäilee olevansa osa Breaking Bad -jaksoa. Sitten maistellaan tervalikööriä, jonka Ramsay sylkee välittömästi suustaan. Ruoanvalmistukseen terva kuitenkin kelpaa.

Kirjailija Katariina Vuori esittelee Ramsaylle, miten saunassa voi valmistaa poropullia ja savustettuja kantarelleja. Varrassiian valmistus Kukkolankoskella on myös Ramsaylle aivan uusi kokemus, eikä vauhti aivan riitä kokeneemman paistajan mukana.

Ramsay pääsee myös kokeilemaan lippoamista Torniojoella.

Lopuksi Ramsay ottelee Mikkolan kanssa: kumpi tekee suomalaisista raaka-aineista paremman kattauksen nuotiohiilloksella. Lämminhenkiset herjat lentävät puolelta toiselle, ja kisa on lopulta äärimmäisen tasainen. Pikkupoikamaista kisailua haettiin ja jos se siltä näytti, tulos on niin kuin piti, Mikkola sanoo.

”Ei kolmea Michelin-tähteä läpällä ole annettu. Gordon on todella arvostettava alan ammattilainen, huippuklassisen keittiön taitaja ja herrasmies, jolla on vain tosi erilainen lähestyminen ruoanlaittoon kuin minulla. Hän on hyvin klassinen, ja minulla on avantgardimpi ajatus, vaikka minulla myös klassinen koulutus taustalla”, Mikkola sanoo.

Ramsay pysyi omille juurilleen uskollisena ja teki varsin mannermaista ruokaa suomalaisista raaka-aineista. Mikkola olisi itse peräänkuuluttanut vähän eksoottisempaa lähestymistapaa, tai eksoottisempaa Ramsaylle jos ei suomalaisille kokeille.

”Ihan ok ruoat hän teki. Ei ainakaan mitään semmoista, että isovanhempien tarvitsisi kääntyä haudoissaan”, Mikkola sanoo ja nauraa.

Ainakin Ramsay näyttää heittäytyvän mukaan kaikkeen, mitä hänen eteensä työnnetään. Mikkolan mukaan Ramsay on aivan samanlainen myös silloin, kun kamerat eivät käy.

”Hienoa, että tuossa iässä [Ramsay on 54-vuotias] on vielä tuollainen dynamo ja se on ehkä se kaikista isoin juttu. Olisipa meilläkin tuossa iässä samanlaisia.”

33-vuotias Mikkola on Suomessa yhä ehkä hieman huonommin tunnettu huippukokki, vaikka tämän maine kasvaakin koko ajan. Jos Mikkolan helsinkiläinen ravintola Inari saa toisen Michelin-tähden, kaikki viimeistään muuttuu.

Kim Mikkola

Ramsayn Suomi-jakson paikalliseksi vastinpariksi Mikkola päätyi kansainvälisen huomion takia. Hän on ollut useamman kerran tekemisissä isojen tuotantoyhtiöiden kanssa varsinkin silloin, kun työskenteli viisi vuotta esimiestehtävissä sous-chefinä Nomassa Kööpenhaminassa. Restaurant-lehti valitsi Noman myös Mikkolan aikana maailman parhaaksi ravintolaksi.

”Gordon soitti henkilökohtaisesti minulle, olimme tavanneet aikaisemmin pari kertaa ja tiesimme toistemme tekemisistä, vaikka ei voi varsinaisesti sanoa, että tunsimme toisemme”, Mikkola sanoo.

Ramsay kysyi suoraan, onko kalenterissa tilaa. Mikkola vastasi, että on. Sitten tuottaja soitti, järjesti minuutin mittaisen castingin videopuhelulla, minkä jälkeen jaksoa alettiin suunnitella.

Mikkolan oma idea oli, että Suomesta ja suomalaisista saataisiin välitettyä kansainvälinen kuva. Tässä ryhmä onnistui, Mikkola sanoo.

”Gordon innostui Suomesta ja tuli viime vuonna heti uudestaan tekemään joulujakson ITV:lle. Väitän, että tosi iso vaikutus oli sillä, että suomalaiset ovat ylpeitä Suomesta ja suomalaisuudesta kansainvälisessä mediassa ja uskovat siihen, että täällä pystytään tekemään asioita aivan yhtä kovalla tasolla kuin muualla.”

Ramsay antoi kuvausten aikana Mikkolalle muutaman ”isällisen neuvon” niin ravintoloista kuin bisneksistä, mutta muuten asetelma oli Mikkolan mukaan tasaväkinen: kaksi huippuammattilaista kohtasivat toisensa kollegiaalisesti.

”Väitän, että kemiat kohtasivat aika hyvin myös kameran edessä.”

Mikkola lobbasi jaksoon Helsinkiä, mutta Ramsayn tuotantoryhmän ajatus oli vähän enemmän ”extreme ja kuriositeetit”, Mikkola sanoo.

”Mutta kyllä uskon, että kun saadaan Helsinkikin ison kirkon televisioon ja suoratoistopalveluihin niin päästään torille laulamaan kaanonissa, että ’Oi Helsinki’. Ja sen jälkeen kaikki muutkin kaupungit!”

Suomi on Mikkolan mielestä siitä hieno paikka, että ihmiset ovat aika rentoja ja suhtautuvat rennosti myös ruokaan. Ei ole valtavaa määrää kirjoittamattomia (tai kirjoitettuja) sääntöjä, niin kuin esimerkiksi Italiassa tai Ranskassa.

”Olemme aika hyvin pulssilla koko ajan, tämä on aika kiva ja anteeksiantava paikka kokeilla uutta ja laittaa klassikkoruokiakin, kukaan ei tule sanomaan, että nyt keskusaukiolle ja giljotiiniin syntejä sovittamaan rikoksista ruokakulttuuria vastaan.”

Avoimuus on tärkeä syy sille, että Mikkola palasi Suomeen ja avasi Inarin. Inari on nopeimmin koskaan ensimmäisen Michelin-tähtensä saanut suomalaisravintola. Tähti myönnettiin vuoden 2020 alussa.

Inari on tällä hetkellä remontissa, varauskalenteri auki ja ovet avautuvat lokakuun ensimmäinen päivä. Ravintola on Mikkolan sanoin ”matkalla kohti seuraavaa vaihetta, henkilökunnan määrää on lisätty huomattavasti ja uutta tasoa tavoitellaan rohkeasti”.

Samoin viime vuonna aloitettu kanaruokia tarjoava katuruokakonsepti Kotkot on laajenemassa. Ensin oli yksi ruokarekka, nyt ruokarekkoja on kaksi plus myös yksi pysyvä sijainti. Toinen pysyvä sijainti on kiikarissa, ja varmistuu todennäköisesti pian, Mikkola sanoo.

Gordon Ramsayn makuseikkailut -sarjan kolmas kausi alkaa Suomi-jaksolla sunnuntaina 29.8. kello 21 National Geographic tv-kanavalla.