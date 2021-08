Hollantilaismestari Johannes Vermeerin teoksen restaurointi toi esiin niin paljon uutta, että nyt saksalaismuseo puhuu kokonaan ”uudesta Vermeeristä”.

Moni taiteenystävä hieraisi silmiään, kun Johannes Vermeerin maalauksen restauroitu versio esiteltiin tiistaina Dresdenissä Saksassa. Kyseessä on 1600-luvun keskeisimpiin hollantilaismestareihin kuuluvan Vermeerin maalaus Kirjettä lukeva tyttö avoimen ikkunan luona (n.1657–59).

Suomeksi myös nimellä Lukeva nainen tunnettu maalaus on käynyt läpi perusteellisen restauroinnin, jonka ansiosta siihen on tullut niin paljon uutta, että vanhaan taiteeseen keskittynyt saksalaismuseo Gemäldegallerie Alte Meister puhuu pr-materiaaleissaan ”uudesta” Vermeeristä. Aiheesta uutisoi The Art Newspaper.

Ikkunan ääreen asettunutta lukevaa tyttöä esittävän maalauksen taustaseinä oli ennen restaurointia tasaisen vihertävänharmaa. Kun teos on puhdistettu, seinältä on paljastunut häkellyttävän selvä cupido- eli amor-hahmo eli rakkauden jumalan Venuksen poika.

Amorilla on usein pieni jousipyssy, ja mytologian mukaan Amorin nuolet saavat osuessaan kohteen rakastumaan seuraavaan kohtaamaansa henkilöön.

Restaurointi on kirkastanut teoksen värimaailman kauttaaltaan, ja sitä voi hyvästä syystä sanoa uudestisyntyneeksi. Teoksen tulkinta muuttuu myös, itse asiassa helpommaksi, sanoo tutkija ja HS-kriitikko Harri Mäcklin:

”Teoksen tulkinnassa on ollut moniselitteisyyttä ja epämääräisyyttä, mutta nyt viesti on yksiselitteisempi”, Harri Mäcklin toteaa.

”Aiemmin on jäänyt vähän auki, mitä tytön lukemassa kirjeessä on. Teoksen edustalla oleva hedelmävati on antanut viitteitä rakkauskirjeen suuntaan. Vadissa on omenoita ja persikoita, jotka viittaavat maallisiin iloihin ja houkutuksiin”, Mäcklin sanoo.

Avoin ikkuna taas hänen mukaansa kuvastaa kaipuuta jonnekin muualle, ulos kodin piiristä. Lisäksi teoksessa on illusionistinen, syrjään vedetty verho, joka viittaa salatun ja intiimin hetken paljastumiseen, Mäcklin tulkitsee.

”Nyt kun cupido-hahmo on paljastunut taustalta, nämä viittaukset rakkauskirjeeseen ovat paljon selvempiä”, Mäcklin sanoo.

Vermeerille on hänen mukaansa myös tyypillistä moniselitteisyys. Yleistä on sekin, että maalauksiin on kuvattuna muita maalauksia. ”Kyseinen cupidoa esittävä maalaus näkyy myös toisessa Vermeerin teoksessa, Virginaalin vieressä seisovassa naisessa”, Mäcklin sanoo. Se lienee Cesar van Everdingenin (1616/17– 1678) tekemä cupidomaalaus.

”Tiedetään, että Vermeerin lesken omistuksessa oli cupidoa esittävä teos”, Mäcklin sanoo. On spekuloitu, onko kyseessä juuri tuo van Everdingenin maalaus.

Johannes Vermeer syntyi Delftissä Hollannissa vuonna 1632 ja kuoli synnyinkaupungissaan 1675. Vermeer tunnetaan Rembrandtin ohella 1600-luvun keskeisimpiin kuuluvana maalarina ja erityisesti sisäkuvistaan. Usein niissä on nainen syventyneenä johonkin askareeseen. Vermeerin tiedetään työskennelleen hitaasti ja käyttäneen voimakkaita sekä kalliita värejä, kuten ultramariinia ja keltaista.

Johannes Vermeerin tunnetuimpiin teoksiin kuuluu Turbaanipäinen tyttö vuodelta 1665. Maalaus tunnetaan myös nimellä Tyttö ja helmikorvakoru.

Restauroitu, lukevaa tyttöä esittävä maalaus on ollut dresdeniläisen museon kokoelmissa yli 250 vuotta. Tieto seinän takana lymyilevästä cupidohahmosta ei tullut asiantuntijoille aivan yllätyksenä, sillä siitä oli saatu viitteitä jo röntgenkuvassa vuonna 1979 sekä infrapunakuvassa vuonna 2009.

On oletettu, että taiteilija on itse muuttanut maalausta ja peittänyt taustalla alun perin lymyilleen cupidon tasaisella öljymaalilla. Mutta toukokuussa vuonna 2017 aloitettu restaurointi paljasti muuta.

Konservaattorien mukaan cupido-hahmon on peittänyt maalilla joku muu kuin Vermeer itse. Tämä voitiin päätellä, kun 1800-luvulla lisätyt vernissakerrokset poistettiin.

Paljastui, että maalauksen keskeisissä osissa käytettyjen maalien liuottimet olivat erilaisia kuin muualla maalauksessa.

Seikkaperäisten materiaalitutkimusten lopputuloksena konservaattorit päättelivät, ettei Vermeer ole itse peittänyt cupidoa maalilla, vaan sen on tehnyt myöhemmin joku muu. Hätkähdyttävistä tutkimustuloksista kerrottiin julkisuuteen vuonna 2019.

Vermeerin teoksen restaurointi oli tässä tilassa toukokuussa 2019.

On joka tapauksessa silmiinpistävää, miten maalaus on muuttunut, Harri Mäcklin toteaa. Taustalta paljastunut hahmo muuttaa olennaisesti teoksen sommitelmaa, siitä tulee ahdetumpi, ahtaampi. ”Aiempi versio oli meditatiivisempi, siis versio ilman cupidoa”, miettii Mäcklin.

Oliko se parempi?

”Ai kauhea, tosi vaikea sanoa”, Harri Mäcklin kavahtaa. ”Sen on tottunut näkemään ilmavampana, ja kieltämättä versio, jossa on enemmän tilaa, miellyttää silmää.”

Iso arvoitus on, miksi cupido on maalattu pois näkyvistä.

”Se saattaa johtua makujen muuttumisesta. Ennen vanhaan oli suhteellisen yleistä, että maalauksia muuteltiin myöhemmin, maalattiin päälle.”

Kuuluisa esimerkki on Mäcklinin mukaan Michelangelon (1475– 1564) Viimeinen tuomio (1535– 1541) Sikstuksen kappelissa Vatikaanissa. ”Siihen maalattiin lehtiä ja laskoksia sukupuolielinten päälle. Teos oli liian alaston tuon ajan maun mukaan.”

Yleisö pääsee näkemään ”uuden” Vermeerin omin silmin syyskuun toisesta päivästä lähtien Dresdenissä’. Gemäldegalerien näyttely Johannes Vermeer: On Reflection on avoinna tammikuun 22. päivään saakka ensi vuonna. Esillä on yhteensä kymmenen Vermeerin maalausta. Määrä on huomattava: hollantilaismestarilta tunnetaan noin 35 työtä kaikkiaan, kertoo Art Newspaper.

Dresdeniin on saatu lainaan Vermeerin maalauksia muun muassa Frankfurtista, Rijksmuseumista Amsterdamista sekä National Gallerysta Lontoosta.