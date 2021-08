Aurora Studios on hankkinut aiemmin tytäryhtiökseen muun muassa tuotantoyhtiö Helsinki-filmin.

Kotimaisella elokuva-alalla voimakkaasti laajeneva Aurora Studios on tehnyt taas uuden yritysoston.

Yhtiö kertoi keskiviikkona tiedotteessa hankkineensa 40 prosentin vähemmistöosuuden suomalaisesta Anima Vitae -animaatiostudiosta.

Animaatiostudion tunnetuin elokuva on Niko – lentäjän poika, joka on yksi laajimmin maailmalla katsotuista suomalaiselokuvista. Enemmistö Anima Vitaen osakkeista on edelleen perustajien Antti Haikalan, Jani Kurosen ja Olli Rajalan omistuksessa.

Aurora Studios on vuonna 2020 käynnistynyt elokuvayhtiö, joka on julkisuudessa henkilöitynyt sijoittaja Ari Tolppaseen. Yhtiö panostaa kotimaisten elokuvien ja tv-sarjojen tuotantoon ja levitykseen.

Tolppanen on tehnyt aiemmin pitkän uran sijoitusyhtiö CapManin johdossa. Aurora Studiosin muita omistajia ovat sijoittaja Ari Lahti, Otava-yhtiö sekä toimiva johto.

Aurora Studios on aiemmin hankkinut tytäryhtiöikseen tuotantoyhtiö Helsinki-Filmin ja eurooppalaisia elokuvia maahantuoneen Cinemansen. Kolmas tytäryhtiö on Aurora Pictures, joka tuottaa elokuvia. Ensimmäinen tuotanto on tänä kesänä kuvattu, JP Siilin komedia Sieniretki.

Lisäksi Aurora Studios vetää yksityistä pääomarahastoa eli Finnish Impact Film Fundia, joka sijoittaa kotimaisten elokuvien ja tv-sarjojen tuotantoon.