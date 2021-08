Tarkkailu ja väkivallan uhka sävyttävät Brian de Palman Blow Out -jännäriä

Blow Out -elokuva täydentää löyhän trilogian.

John Travolta näyttelee Blow Out -elokuvan pääroolissa äänitehosteita tekevää miestä.

Blow Out – Viimeinen todistaja ★★★★

USA 1981

Trilleriä Blow Out – Viimeinen todistaja pidetään eräänlaisen trilogian päätösosana. Sen aiemmat osat ovat Blow Up – Erään suudelman jälkeen (1966) ja The Conversation (1974).

Blow Outin päähenkilö, elokuvia tekevä äänimies Jack (John Travolta) on nauhoittamassa öisiä ääniä, kun nauhalle tallentuu auton syöksy läheiseltä sillalta jokeen. Blow Upissa taas valokuvaaja taltioi ruumiin, The Conversationissa äänimies nauhoittaa itsensä juonen sisälle. Elokuvat käsittelevät ajankohtaisia teemoja: tarkkailua, salaliittoja ja vainoharhaa.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Brian De Palma vie teemat railakkaasti metatasolle ja kerronnan kohti postmodernia. Blow Out alkaa otteella Jackin työstämästä kauhuhalpiksesta, jossa murhaaja väijyy opiskelijanaisia ikkunan takana. Tarkkailu ja väkivallan uhka on leivottu sisään myös elokuvan esittämään elokuvaan.