Elossa olevat The Beatlesin ja The Rolling Stonesin jäsenet muistelivat kuollutta rumpalia.

Arto Rautajoki sai parikymppisenä rumpalina vaikean tehtävän. Lempäälässä Mika Sundqvistin studiolla äänitettiin Pate Mustajärven ensimmäistä soololevyä Nyt! (1984), jonka yksi aloituskappaleeksi oli määrä tulla The Rolling Stonesin Happy.

Suomeksi se kääntyi Onny.

”Normaalisti kukaan ei soita normaalisti kuin Charlie Watts. Ja se soitti aina niin”, Rautajoki sanoo puhelimessa.

Hän on yksi lukuisista muusikoista, ulkomaisista ja suomalaisista, jotka ovat muistelleet tiistaina kuolleen The Rolling Stones -rumpalin poikkeuksellista soittoa.

Watts jätti aina jonkin iskun välistä. Se loi omalaatuisen keinunnan, jota Lempäälässä yritettiin lainata. Happy oli haaste.

Rautajoki ja kosketinsoittaja Safka Pekkonen alkoivat kahdestaan kuunnella, mitä iskuja voi charliewatts'maisesti jättää pois. Jokaisen soittajan piti myös ymmärtää löydetty rytmi.

”Periaatteessa ei liian tarkkaa mutta kuitenkin tarkkaa”, Rautajoki sanoo.

Eri versioiden jälkeen he päätyivät lopputulokseen, jossa ”haitsu on aika auki ja pellit lepattaa”.

Rautajoesta tuli sittemmin Popedan rumpali vuosiksi 1999–2007. Hän on soittanut lukuisissa yhtyeissä, kuten Hurriganesissa ja Sleepy Sleepersissä.

Arto Rautajoki soitti Remu Aaltosen kanssa Hurriganesissa 2017.

Rautajoki kuuluu sukupolveen, jolle The Rolling Stonesin kuuntelu on olennainen osa musiikkisivistystä. Hän ihailee Wattsin yksinkertaista soittoa, jossa rumpali on koko ajan ”inessä.”

Paras esimerkki soitosta on kappaleessa Start Me Up vuodelta 1981.

”Siinä se on koko kansan kuultavissa, että tyhmempikin tajuaa, mitä tapahtuu.”

Rautajoki soittaa suullaan Wattsin yksinkertaista rytmiä, jossa yksi lyönti jää lyömättä.

”On vaikea kuvitella ketään hänen tilalleen. Sitä sykettä ei siihen enää saada.”

Sami Kuoppamäkeen vaikutuksen teki Wattsin tapa olla joukkuepelaaja.

”Lämpimästi svengaavasta” soitosta kuulunut laaja-alainen musiikkitietämys. Yksinkertaistajan rumpukalusto pysyi samana vuosikymmenestä toiseen.

Kuoppamäki tunnetaan proge-yhtye Kingston Wallin rumpalina. Hän on soittanut lukuisissa yhtyeissä kuten Von Hertzen Brothersissa.

Kuoppamäen yläasteen musiikintunneilla alettiin soittaa Honky Tonk Womenia. Hän vaikuttui kompista ja kävi ostamassa The Rolling Stonesin live-albumin Still Lifen. Se ”jäi tajuntaan”.

Kuoppamäki seurasi The Rollings Stonesin musiikkia, vaikkei keikalla bändiä nähnytkään.

Sami Kuoppamäki Kingston Wallin muistelukeikalla Tavastialla vuonna 2019.

Viimeisimpiä live-tallenteita hän on katsellut hymyssä suin, alusta loppuun.

”Kun kuulin uutisen, ettei Charlie Watts lähde enää rundille, tunsin piston sydämessä: kukakohan sinne lähtee, oiskohan mitään mahiksia”, hän sanoo ja hymähtää.

Hän olisi pienillä ”arjen järjestelyillä” lähtenyt bändin rumpaliksi, mutta on myös tyytyväinen, että korvaaja on todennäköisesti hänen arvostamansa Steve Jordan.

”Wattsilla on mieletön vaikutus, vaikkei hän ollut näyttävin sirkusrumpali. Hänen tyylinsä luo uskoa.”

The Rolling Stones vuonna 1965 Lontoossa: Charlie Watts (vas.), Brian Jones, Keith Richards, Mick Jagger ja Bill Wyman.

Harri Saksala oli kuuntelemassa, kun Wattsin soittoa kuultiin Suomessa ensimmäistä kertaa elävänä. The Rolling Stones saapui Yyteriin juhannukseksi 1965. Se oli ”häppening” Saksalalle, joka oli ystäviensä kanssa aloittanut nousevien brittibändien innostamana Topmost-yhtyeen.

Wattsin soittoa nuorukainen ei erikseen kuunnellut, kun ylipäätään rockbändin näkeminen oli niin vaikuttava tilanne. Bändi soitti hiekkakuopassa, jonne oli kokoontunut silloisesta alakulttuurista innostunut yleisö.

”Olin ihan hulluna, ei pystynyt tajuamaan ja analysoimaan.”

Saksalalle jotkut The Rolling Stonesin biiseistä olivat kuin popkoulu, kun soitto piti opetella idoleita kopioimalla. Saksala soitti suosiota saavuttaneen Topmostin jälkeen muun muassa Soulsetissä ja Kalevalassa.

The Rolling Stones vei rockia bluesin suuntaan, pois Chuck Berryn perinteestä, hitaaseen biittiin.

”Wattsin työskentely oli hyvin minimalistista. Vahvat virveliniskut ja bassorumpu välittyvät selkeästi, mutta hän ei lisännyt mitään liirun laarumeita”, Saksala sanoo.

Muusikko Harri Saksala vuonna 2018.

Vaikka monia, Saksalaakin, alkoi jo 1970-luvun lopussa The Rolling Stones kyllästyttää, bändi teki useita kertoja näyttäviä paluita. Musiikin perustana pysyi komppi, joka ”istui”.

”Aina pikkusen sleebaa, mikä tekee siitä svengaavan.”

Monet muusikot ovat ilmaisseet sosiaalisissa medioissaan surunvalittelunsa 80-vuotiaana kuolleelle rumpalille.

The Rolling Stonesin kitaristi Ronnie Wood julkaisi yhteiskuvan bändikaveristaan ja kirjoitti rakastavansa ”toveri-kaksostaan”. Bändin jäseniä yhdisti sama horoskooppimerkki.

Kitaristi Keith Richards julkaisi kuvan tyhjästä rumpusetistä. Sen edessä on kyltti, jossa lukee ”suljettu”. Laulaja Mick Jaggerin julkaisemassa kuvassa Watts nauraa rumpujen takana.

Molemmat The Beatlesin elossa olevat jäsenet kommentoivat aikalaisensa kuolemaa. Ringo Starr julkaisi vanhan yhteiskuvan Wattsin kanssa kirjoitti: ”Me kaipaamme sinua. Rauhaa ja rakkautta perheelle.”

Paul McCartney julkaisi videon, jossa hän lähetti pahoittelunsa myös The Rolling Stonesille.

”Tämä on heille suuri menestys, koska Charlie oli kuin kallio, ja fantastinen rumpali.”

Myös The Who, Elton John ja Liam Gallagher ovat esittäneet surunvalittelunsa.

Watts esiintyi The Rolling Stonesin kanssa vielä huhtikuussa 2020, kun bändi osallistui etäyhteyksillä pandemiatukikonserttiin One World: Together At Home. Watts rummutteli videolla soitinlaatikkoon ja nojatuoliin.

Katso Rolling Stonesin esitys kappaleesta You Can't Always Get What You Want alta: