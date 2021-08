Albright-Knox Art Gallery saa myös uuden rakennuksen loppuvuonna 2022.

Havainnekuva ensi vuonna valmistuvasta rakennuksesta, jonka arkkitehti on Shohei Shigematsu. Rakennuksen valmistuessa Albright-Knox Art Gallery ottaa nimekseen Buffalo AKG Art Museum.

Arvostettu Albright-Knox Art Gallery Buffalossa käynnistää pohjoismaiselle taiteelle omistetun The Akg Nordic Art and Culture Initiative -hankkeen yhteistyössä pohjoismaisten tahojen kanssa.

Museonjohtaja Janne Sirén (käyttänyt myös muotoa Gallen-Kallela-Sirén) ja projektin kuraattoriksi nimetty Helga Christoffersen julkistivat asian Kööpenhaminassa torstaina klo 16 Suomen aikaa.

Janne Gallen-Kallela-Sirén on vakiiinnuttanut Yhdysvalloissa nimensä muotoon Janne Sirén.

Hankkeen endowment eli kantarahasto on kuusi miljoonaa dollaria eli noin 5,1 miljoonaa euroa.

Albright-Knox Gallery on Yhdysvaltain kuudenneksi vanhin taidemuseo ja yksi maailman vanhimpia moderniin taiteeseen keskittyneitä museoita.

Museon historia juontaa aina vuoteen 1862, jolloin Buffalon taideakatemia perustettiin. Sen kokoelmiin kuuluu noin 7 000 teosta Vincent van Goghista ja Pablo Picassosta abstraktin ekspressionismin kärkinimiin Jackson Pollockista Clyfford Stilliin sekä tietysti nykytaiteeseen.

”The Akg Nordic Art and Culture Initiative tulee olemaan pysyvä osa museomme toiminta”, Christoffersen kertoo puhelimitse Helsingin Sanomille. Lehdistömateriaalissa kerrotaan projektin kestävän ”vähintään 60 vuotta”.

Entä koska kaikki alkaa?

”Työ on jo alkanut, mutta ensimmäinen kuratoimani näyttely saadaan uuden rakennuksen valmistuttua loppuvuodesta 2022 tai 2023”, kuraattori lupaa.

Projekti on osa museon voimakasta uudistumista. Meneillään on 145 miljoonalla eurolla toteutettava museoalueen laajennus, jossa näyttelytilat kaksinkertaistuvat.

Uudistuksen symboliksi nousee ensi vuonna arkkitehti Shohei Shigematsun suunnittelema uusi rakennus, joka täydentää museon perinteisiä rakennuksia vuosilta 1905 ja 1962.

Uuden rakennuksen valmistuessa museo muuttaa nimensä muotoon Buffalo AKG Art Museum.

Ennen laajennusta vain muutama prosentti kokoelmien teoksista on mahtunut kerrallaan näytteille.

Olafur Eliassonilta tilattu Common Sky kattaa veistospuiston museoalueen uudistuksen yhteydessä.

Panostus Pohjoismaihin näkyy myös uusissa museoalueelle tilatuissa teoksissa, jotka saadaan ruotsalaiselta Miriam Bäckströmiltä ja Tanskassa syntyneeltä Olafur Eliassonilta.

Rahoitusta kerrotaan saadun ”kaikkien Pohjoismaiden mesenaateilta ja säätiöiltä” ja keruu jatkuu.

Christoffersenin kuratointibudjetti pohjoismaisen taiteen hankkeeseen on 300 000 dollaria eli noin 256 000 euroa per vuosi. Se otetaan hankkeen 5,1 miljoonan euron kantarahastosta, jonka on tarkoitus täydentyä sijoitetun pääoman tuotoilla ja uusilla lahjoituksilla.

Kaikkiaan Albright-Knoxin kantarahasto taidehankintoihin on 105 miljoonaa dollaria, josta käytetään hankintoihin vuodessa noin viisi prosenttia muun pääoman poikiessa tuottoa sijoituksina.

Viestintäjohtaja Woody Brownin mukaan hankinnat keskittyvät tulevaisuuden taiteellisiin vallankumouksiin ennen kuin ne sellaisiksi vielä ymmärretään.

Projekti keskittyy pohjoismaalaisiin tai Pohjoismaihin liittyviin taiteilijoihin.

”Pohjoismaiden taiteessa on hyvä diversiteetti. Tunnen hyvin nuoriakin suomalaislahjakkuuksia ja sitten aivan muualta Pohjoismaihin muuttaneita ja sinne juurtuneita taiteilijoita”, Christoffersen sanoo.

Tanskalainen Christoffersen on aikaisemmin työskennellyt esimerkiksi New Museumissa New Yorkissa sekä Kööpenhaminan Art Hubin johtajana.

Mitä suomalaistaiteilijoita kuraattori haluaa ensimmäiseksi esitellä näyttelyissä?

”Tästä kerron myöhemmin”, hän vastaa.

Näyttelyjen järjestämisen ohella pohjoismaisten taiteilijoiden töitä hankitaan museon kokoelmiin. Projektiin kuuluu myös luentoja, koulutusohjelmia, tieteellisiä julkaisuja, residenssejä, seminaareja ja pohjoismaisen musiikin konsertteja 350 henkeä vetävässä auditoriossa.

Lehdistömateriaalissa mainitaan myös uuteen rakennukseen tuleva Nordic Gallery, mutta Christoffersen täsmentää, että sitä ei omisteta vain tälle projektille.

Lähin vertailukohta hankkeelle on museon vuonna 2013 Kanadassa perustama säätiö ja yhteistyö kanadalaistaiteilijoiden kanssa.

JannE SIRéN siirtyi Helsingin taidemuseon ja silloisen Guggenheim-hankkeen johtotehtävistä Buffaloon vuonna 2013. Hän sai tuolloin lentävän lähdön työhönsä kahdeksan miljoonan dollarin testamenttilahjoituksen avulla.

Merkittävä laajennusprojekti näyttää osoittavan, että resurssit ovat huomattavat myös kahdeksan vuotta johtajapestin alkamisen jälkeen.

