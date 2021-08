Vielä on oopperakesää jäljellä: The Box ja Oikeusjuttu nähtiin lauantaina yhteis­esityksessä

Helsingin oopperakesä -festivaalilla nähtiin lauantaina kahden pienimuotoisen oopperan, The Boxin ja Oikeusjutun, yhteisesitys.

The Box -oopperassa neljä miestä yrittävät selviytyä mielivaltaisesta vangitsemisesta. Kuvassa Kalle Virtanen (vas.) ja Jussi Ziegler.

Ooppera. Aleksanterin teatteri 28.8.

The Box. Sävellys Stefanie Tuurna, libretto ja alkuperäisidea Kalle Virtanen, ohjaus J. Martina Roos, kapellimestari James Kahane, valot Erno Seppälä. Helsinki Chamber Orchestra. Rooleissa Jasper Leppänen, Kalle Virtanen, Jussi Vänttinen, Jussi Ziegler. Tuotanto Stefanie Tuurna ja Kalle Virtanen.

Onneksi Helsingin oopperakesä jatkuu kaikista koronavaikeuksista huolimatta, ja Aleksanterin teatterissa nähtiin lauantaina samassa esityksessä kaksi pienimuotoisempaa teosta, Stefanie Tuurnan The Box (suom. laatikko) ja Paavo Korpijaakon Oikeusjuttu.

The Box -oopperassa neljä miestä on mielivaltaisesti vangittu, ja heitä pidetään samassa, ahtaassa tilassa. Ajantaju on kadonnut jo kauan sitten, eikä tulevasta ole tietoa. Kukin miehistä kehittää omanlaisensa selviytymisstrategian, ja näitä strategioita Kalle Virtasen libretossa käydään läpi.

The Box ei ole aivan tavanomainen ooppera, sillä siinä on lähdetty rohkeasti kokeilemaan, mitä lisäarvoa improvisointi voisi tuoda oopperailmaisuun. Improvisointiahan perinteisessä draamaoopperassa ei harjoiteta.

Vielä klassismissa laulajan oman maun mukaan toteutetut kadenssit tai koristellut kertausjaksot sallittiin, mutta tämän jälkeen romantiikassa musiikillinen valta siirtyi lopullisesti säveltäjälle. Musiikin ajateltiin olevan lähtöisin nerosta, jolloin nuottiakaan ei saanut muuttaa. Ajatus siitä, että Wagnerin tai Richard Straussin teoksissa olisi improvisatorisia osuuksia, on absurdi.

The Boxissa ideana sen sijaan on antaa laulajien improvisoida esimerkiksi niin, että he saivat keksiä joihinkin repliikkeihin omat melodiansa.

Ooppera alkoi rytmisesti iskevänä ja toisteisena, mutta menetti hieman intensiteettiään loppua kohti. Siinä kuultiin runsaasti viittauksia musikaaliin, jazziin, oopperaan ja kansanmusiikkiin.

Jäin kuitenkin kaipaamaan kokonaisuutta yhteen punovaa temaattista materiaalia. Lyhentäminen saattaisi tehdä kokonaisuudesta jämerämmän.

Laulajat tekivät kaikkensa, mutta improvisoituja osuuksia oli silti vaikea hahmottaa. Jos käytäntöä ei olisi tiennyt ennakkoon, reaaliajassa luodut katkelmat olisivat menneet ohi. Klassisen koulutuksen saaneet laulajat ovat kyllä tämänkaltaisissa kokeiluissa ison haasteen edessä.

Kapellimestari James Kahanen tehtäväksi jäi pääasiassa laulajien kannattelu ja alustan antaminen improvisoinnille, mikä tietysti oli myös teoksen lähtökohta.

Improvisointiin sisältyy paradoksi. Improvisointihan tarkoittaa uuden luomista suhteessa johonkin vanhaan. Ja koska nyt oli kyseessä uuden oopperan ensiesitys, vertailukohtaa eli vanhaa ei ollut. Ooppera pitäisi kuulla monta kertaa, jotta improvisoinnin voisi kunnolla erottaa muista vokaaliosuuksista.

Sellaista lisäarvoa, jossa improvisointi olisi nostanut teoksen jollain tavalla uudelle tasolle, ei ikävä kyllä ilmennyt. Silti on tärkeää, että kokeillaan uutta.

Uuden äärellä oli myös The Boxin ohjaaja J. Martina Roos, joka sovelsi rohkeasti nykyteatterissa tavallista mutta oopperassa harvinaista tyhjän tilan (empty space) estetiikkaa, jossa ylellisen näyttämötoteutuksen ja virtuoosisten laulunumeroiden sijaan keskitytään kokonaisvaltaiseen ilmaisuun ja kehollisuuteen, ei pelkästään laulamiseen.

Näyttämö oli täysin riisuttu, ja rekvisiittana nähtiin ainoastaan vesiastiat ja leivänmurut. Tyhjässä tilassa valaistuksesta tulee tärkeä, ja valaistussuunnittelija Erno Seppälä onnistui visuaalisena tunnelmanluojana.

Solistien, Jasper Leppäsen, Kalle Virtasen, Jussi Vänttisen ja Jussi Zieglerin, liikeilmaisu oli vahvaa ja rouhevan maskuliinista. Erityisesti Leppänen liikkuu kuin tanssija.

Laulamisen näkökulmasta nelikko oli kuitenkin hivenen ruosteessa. Esimerkiksi puhdas a capella -laulu, jonka osaamista tässä oopperassa vaadittiin, ei ollut täysin hallinnassa. Kaikkien tekstistä sen sijaan sai upeasti selvää, mikä on oopperassa harvinaista.

Paavo Korpijaakon säveltämä Oikeusjuttu perustuu Franz Kafkan romaaniin. Kuvassa Jussi Vänttinen (vas.), Janne Marja-aho ja Gabriel Suovanen.

Oikeusjuttu. Sävellys Paavo Korpijaakko, libretto Jussi Moila, kapellimestari Taavi Oramo, ohjaus Vilppu Kiljunen, puvut Marja Uusitalo, lavastus Sampo Pyhälä, valot Tuittu Teivainen, maski Ari Haapalainen. Soitinyhtye. Rooleissa Gabriel Suovanen, Annami Hylkilä, Reetta Ristimäki, Ann-Marie Heino, Sampo Haapaniemi, Jussi Vänttinen, Janne Marja-Aho. Suomalaisen kamarioopperan ja Greta Tuotannon yhteistuotanto.

Mielivallasta oli kysymys myös illan toisessa teoksessa. Säveltäjä Paavo Korpijaakon Oikeusjuttu perustuu Franz Kafkan samannimiseen romaaniin, jossa päähenkilö Josef K joutuu absurdin oikeusjärjestelmän pyöritykseen.

Oikeusjuttu kantaesitettiin joulukuussa 2019 Espoossa.

Oikeusjuttu edustaa saksalaista, Bertolt Brechtin 1920-luvulla aloittamaa ja 1960-luvulla edelleen jalostettua Musiktheater-tyyliä, jossa pyritään kokonaisvaltaiseen ilmaisuun. Tämä tarkoittaa, että musiikki on vain yksi elementti teoksen taiteellisessa kokonaisuudessa. Samaa estetiikkaa, pidemmälle vietynä edustaa myös The Box.

Mikä ilahduttavinta, Oikeusjuttu toimii edelleen. Vilppu Kiljusen ohjaaman ja Sampo Pyhälän lavastaman teoksen näyttämö oli täynnä intensiivistä toimintaa. Roolit ja niiden mukana Marja Uusitalon suunnittelemat puvut vaihtuvat lennosta. Tunnelma on makaaberi ja huokuu rappiota. Tämä näkyi oivallisesti ränsistyneessä näyttämökuvassa.

Libretto on taiten kirjoitettu, ja sen kielipelit naurattivat.

Ooppera alkaa hauskasti: kun verhot pienieleisesti avattiin, oltiin ikään kuin lavan takana: laulajat tekivät ääniharjoituksia, muusikot lämmittelivät ja näyttämöä rakennettiin.

Kapellimestari Taavi Oramo sai musiikin virtaamaan.

Tässäkin oopperassa laulaminen oli epätasaista. Kenties koronavenkoilusta aiheutuva epätietoisuus ja alati muuttuvat tilanteet ovat vaikuttaneet kaikkien keskittymiseen. Ehkä korona on myös karsinut harjoituskertoja.

Oikeusjutussa rosoinen laulaminen ei sinänsä haitannut, sillä mitään bel cantoa tähän oopperaan ei ole muutenkaan kirjoitettu. Teoksessa kuullaan monipuolista äänenkäyttöä: puhetta, puhelaulua, karjumista, kirkumista ja mielipuolista höpöttämistä.

Gabriel Suovanen esittää Josef K:n roolin edelleen suvereenisti. Hänen lavakarismansa ei ainakaan ole vähentynyt sitten viime näkemän.