Kalle Hamm: Minor Civilization 5.9. saakka galleria Halmetojassa (Kalevankatu 16). Ti, to, pe 11–17, ke 11–19, la–su 12–16.

Julia Kristeva kirjoittaa Stabat Mater -esseessä (1977) käännösvirheestä: kun tarina Neitsyt Mariasta kirjattiin ylös, ei siinä Kristevan mukaan puhuttu varsinaisesti neitsyestä vaan nuoresta naimattomasta naisesta. Neitsyys olisi siis lähinnä oletus, joka tehtiin nuoren naisen yhteiskunnallisesta asemasta.

Kristevan huomio kielellisestä kömmähdyksestä – ja sen seurauksista – tulee mieleen Kalle Hammin näyttelyssä Minor Civilization. Galleria Halmetojassa esillä oleva näyttely on löyhän temaattinen. Hamm piirtää kertovissa teoksissa esiin myyttejä, queeria kulttuurihistoriaa sekä ihmisen luontosuhdetta.

Hammin teokset tuovat mieleen kuvinkerrontaperinteen opetustauluista kirjojen kuvitukseen ja historiamaalaukseen. Näyttävässä triptyykissä Hercynia Silva (2021) kuvan keskellä on pimeä ja villi luonto. Mitä kauemmas ytimestä loitonnutaan, sitä jäsennellymmäksi ilmaisu muuttuu. Useista teoksista voi bongata tuttuja taruja. Esimerkiksi teoksessa A Suckling Woman (2021) kuvataan Artemis, jonka vyötäisillä olevat ulokkeet tulkitaan toisinaan rinnoiksi ja toisinaan sonnin kiveksiksi. Tulkinnasta riippuen Artemis on siis hedelmällisyyden tai metsästyksen jumalatar.

Kalle Hamm, Transflormation, 2020. Kuva: Jaakko Kahilaniemi.

Väärinymmärrykset ja tarinoiden monitulkintaisuus havainnollistuvat sarjassa pyhimystarinoita, jotka on kerrottu osin emojeilla. Saints Sergius and Bacchus (2018) -teoksessa Sergiuksen ja Bacchuksen tarina on tutulla tavalla väärinymmärryksille altis. Kukapa ei olisi joskus tulkinnut emojeja kuin hieroglyfejä – ja ymmärtänyt niitä parhaasta tahdosta huolimatta vain jotenkuten.

Myyttejä käsittelevien piirustusten rinnalla on herkkiä kasviaiheisia teoksia, joissa teknologia asetetaan ristivaloon luonnon kanssa kääntämällä mittakaava ympäri.

Luonnon ja kulttuurin suhde on herkullisesti esillä teoksessa Transflormation (2020), jossa kasvillisuus puskee ulos Britannian Kew Gardensin palmutaloon muodollaan viittaavassa kasvihuoneesta.

Kalle Hamm, Transflormation (2020).

Kuvallisen tarinakerronnan teema jatkuu Metrosexualsissa (2019). Posliinimaalauksena toteutettu sarjakuva kertoo kahden miehen matkasta Pariisin metrossa. Matkalla hahmot keskustelevat seksuaalisuudesta, miesten välisistä suhteista ja kulttuurista. Teoksen pohjana on käytetty samaa posliinilaattaa, jota näkee Lontoon ja Pariisin metroissa.