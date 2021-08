Mikko Mallikas kertoi tavallisen lähiössä asuneen pojan ja hänen isänsä tarinan.

Ruotsalainen kirjailija, toimittaja ja kuvittaja Gunilla Bergström on kuollut. Hän kuoli 79 vuoden ikäisenä. Hänen terveydentilansa oli huonontunut jo pidemmän aikaa.

Asiasta kertoo Aftonbladet. Bergströmin kuolemasta oli tiedottanut hänen kustantajansa.

Bergström tuli tunnetuksi Suomessakin laajasti luetuista Mikko Mallikas -lastenkirjoistaan, joita on julkaistu vuodesta 1972 lähtien. Kirjoja on käännetty kymmenille eri kielille. Bergström oli ensimmäinen ruotsalaiskirjailija, jonka teoksia käännettiin arabiaksi.

Vuosien aikana kirjasarjaan on kerääntynyt yli 25 teosta.

Kirjat kertovat ruotsalaisesta pojasta Mikosta eli Alfons Åbergista sekä hänen elämästään isänsä kanssa tavallisessa lähiössä. Mikko on ihan tavallinen poika, jolla ei ole mitään erityisominaisuuksia.

Hän muun muassa pelkää kouluun menemistä, rakentaa isänsä työkaluilla helikopterin, panee juuri siivotun asunnon mullin mallin eikä halua nukkua. Myös jalkapallo hukkuu ja pienen pojan sängyn alla on hirviö.

Bergström itse on pohtinut, mistä hahmon ja sarjan suosio johtuu.

"Voisiko olla niin, että näinä itsetehostuksen aikoina on kerrankin tavallinen pääosassa? Mikolla ei ole mitään erityisominaisuuksia. Hän on tavallinen medelsvensson, joka kerrankin pääsee parrasvaloihin. Hän on välillä kiltti ja tekee välillä tyhmyyksiä ihan niin kuin tavalliset ihmiset", kirjailija sanoi HS:n haastattelussa vuonna 2006.

Myös isän nostaminen tärkeään rooliin kirjoissa oli tietoinen ratkaisu. Aluksi kirjailija ajatteli, että lastenkirjoissa on paljon äitejä, joten olisi hauskaa välillä nostaa isä esiin. Pikkuhiljaa ratkaisu muuttui yhä tietoisemmaksi valinnaksi.

Mikko Mallikas -tarinoiden perusteella on päätelty usein, että Mikko olisi esimerkiksi avioerolapsi ja isä yksinhuoltaja, mutta Bergström itse on kiistänyt asian useasti. Hänen mukaansa äiti on voinut kuolla, toisaalta hän saattaa olla vain kauppareissulla. Äidin rooli jätetään lukijan mielikuvituksen varaan. Tarkoitus on ollut pureutua isän ja pojan suhteeseen.

Oikea ajoitus selittää kirjojen runsasta suosiota.

Se osui ruotsalaisen lastenkirjallisuuden toiseen käännekohtaan, kertoi Mikko Mallikaasta väitöskirjaa tehnyt Annika Gunnarsson vuonna 2007 HS:lle.

Ensimmäinen käännekohta oli Peppi Pitkätossun ilmestyminen sodan jälkeen ja toinen oli 1970-luvulla, kun kuvittajat alkoivat kokeilla eri tekniikoita ja tarinoissa alettiin yhdistellä realismia ja fantasiaa. Bergström teki oikeaan aikaan lastenkirjan, jonka kuvituksessa hän hyödynsi kollaasitekniikkaa.

Mikko Mallikkaat ovat nostaneet Gunilla Bergströmin ruotsalaisen lastenkirjallisuuden korkeimmalle jakkaralle muun muassa Astrid Lindgrenin viereen.

Kirjat ovat kestäneet aikaa äärimmäisen hyvin. Niistä on tehty myös televisiosarjoja ja animaatioelokuvia, ja näyttelyissä on ollut esillä kuvituksia.