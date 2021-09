Sanna Kekäläinen tuo Parvi – Flock -esityksessä lavalle koronapandemia-ajan tiedotustilaisuuden. Teoksessaan hän kuvaa nykyistä poliittisen järjestäytymisen tapaa.

Parvi – Flock. Kantaesitys Kansallismuseon tiloissa. Käsikirjoitus, tekstimateriaalit, kompositiot ja ohjaus Sanna Kekäläinen, esiintyjät ja yhteistyö Janne Marja-aho, Eero Vesterinen, Sanna Kekäläinen ja Mikko Helenius. Laulu, soitto ja haitariäänet Mikko Helenius.

Sanna Kekäläisen Parvi – Flock -esitys jatkaa hänen edellisen, If I Would Lose My Voice -teoksen antroposeenin teemaa. Ihmisen vaikutukset ympäristöön muuttuvat ihmisen käytöksen tarkasteluksi.

Kekäläisen praktiikka – jota kukin kokeneista tanssijoista varioi aivan omannäköisekseen – on tunnistettavaa, mutta teokset eivät toista itseään. Parvi – Flock on erityisen vaikuttava, koska se näyttää, miten erilaisiin taideteoksiin praktiikka venyy.

Parvi – Flock hyödyntää aluksi suurehkoa auditoriota, sen jälkeen yleisö pyydetään pienempään studioon.

Auditoriossa Mikko Heleniuksen lintumainen, soolona esittämä raakkuminen saa seurakseen kolmen (Sanna Kekäläinen, Janne Marja-aho ja Eero Vesterinen) poliitikon nonsensen.

Koronapandemia-ajan tiedotustilaisuuden koreografia saa rinnalleen valokuvan, joka poliitikkojen lähdettyä vääristyy ja valuu. Kuin näkisi dalimaisen, unettavan ja aikaa muovailevan kuvan. Tietyn talousajattelun ja poliittisen järjestäytymisen tapa, yhdenlainen parvi ja parveilun muoto saadaan vangituksi. Siihen sisäänrakennettu mielipuolisuus saadaan hetkeksi pysäytettyä.

Kekäläinen on aina ollut mestari siinä, miten tavanomainen muuttuu oudoksi. Nykyaika kuitenkin haastaa tätä outouttamisen taitoa entisestään. Maailma on jo outo, paradigmat muutoksessa. Miten taiteilija siihen reagoi? Kekäläinen vastaa Parvi –Flock -teoksessaan tähän kysymykseen suvereenisti.

Reagoinnin sijaan hän rakentaa kokonaisen uuden maailman. Ja ennen kaikkea uuden poliittisen maailman, sillä parveilua ja yhdessä laulamista havainnoiva teos keskittyy mielestäni juuri joukkojen muutokseen.

Miten pitäisi järjestyä tässä antoroposeenin ajassa, jotta katastrofiuutisia ja niihin rutiiniratkaisuja esittelevä lauma heräisi unestaan ja toimisi?

Liikekielessä vaikutuksen tekevät ennen muuta yksityiskohdat, joista vahvimpia on kädelle, sormille ja tarttumiseleelle annettu aika. Väkisinkin tulee mieleen juuri viikonloppuna näkemäni Katariina Nummisen Käsi-esitys. Käden hoivaava, tarttuva, toista koskettava voima tuntuu resonoivan nyt useamman taiteilijan teoksessa. Samoin kuin erilaiset pressut ja lämpöpeitot.

Samat elementit liikkuvat taiteilijoiden töissä, muodostavat nekin omanlaisiaan parvia.

Tärkeitä Parvi – Flock -teoksessa ovat myös liikkeet, joilla yritetään pelastaa hukkuva. Eleissä puristuu näyttämölle niin suurta inhimillistä tuskaa, ettei sitä raakana pystyisikään kohtaamaan. Aluksi puhutaan vesipulasta, lopuksi näyttämöllä on muutama vesipullo kuin muistutuksena jostain, joka kohta loppuu.

Eri ulokkeisiin vedettävät sukat ja sukkahousut ovat lopulta ne elementit, jotka rakentavat ihmisen uudestaan. Lopun installaatio – uusi ihminen – muodostuu monesta oliosta, mutta on yksi.

Tanssijat poistuvat kukin tilasta omalla tavallaan. Lakonisesti, pitkin jäähyväisin, lintujen ja hyönteisten liikeratoja tutkiskellen.

Kansallismuseon Parvi – Flock -esityksestä astuu taidetta ulostuloissaan hyödyntävän Elokapinan mielenosoitukseen. Ihmiseltä vaadittavat muutokset huutavat taidetta mukaan. Pelkät iskulauseet eivät riitä.