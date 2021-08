Juho Kuosmasen ohjaama elokuva tulee elokuvateatterilevitykseen 29. lokakuuta.

Juho Kuosmasen ohjaama elokuva menestyi kesällä Cannesin elokuvajuhlilla. Se voitti festivaalin toiseksi korkeimman palkinnon eli Grand Prix’n.

Hytti nro 6 perustuu Rosa Liksomin vuonna 2011 julkaistuun samannimiseen romaaniin.

Se kertoo junamatkasta Pietarista Murmanskiin. Suomalainen opiskelijanainen (Seidi Haarla) joutuu samaan hyttiin ronskin duunarimiehen (Juri Borisov) kanssa. Matkan aikana he alkavat tutustua toisiinsa.

Elokuva eroaa kirjasta oleellisin osin, joten voisi olla luontevampaa puhua kirjan inspiroimasta elokuvasta.

Romaanissa naispäähenkilö on nuori ja pelokas. 45-vuotiaan miehen ronski ja sovinistinen käytös pelottaa ja etoo häntä.

Elokuvassa valtasuhdetta muokataan toisenlaiseksi. Naisopiskelija Laura on yli 30-vuotias ja hyttitoveri Ljoha on häntä nuorempi. Ljoha vaikuttaa aluksi tunkeilevalta törkimykseltä, mutta se osoittautuu kulissiksi – Ljoha on enemmänkin epävarma, eksynyt ja ujo, kuin lapsi.

Muutokset syntyivät osin käsikirjoitusvaiheessa ja osin roolivalintojen kautta.

Juho Kuosmanen kertoi HS:n jutussa, ettei hän ole halunnut, että elokuvan jännitys perustuu pelkoon siitä, mitä naiselle tapahtuu.

”Sen ainakin halusin alusta saakka, että tarinan mieshahmon yritykset ottaa tilaa ja olla pelottava olisivat vain naurettavia. Ja naisen olevan vahva, omilla jaloillaan seisova – ettei elokuvan jännitys missään vaiheessa perustuisi pelkoon siitä, miten hänelle käy.”

Elokuva on nähtävissä myös parhaillaan käynnissä olevilla Espoon elokuvafestivaaleilla, Espoo Cinéssä.