Bändistä kertovassa Long Hot Summers -dokumentissa ovat mukana kaikki asianosaiset.

1980-luvun alussa The Jam -bändillä meni lujaa, mutta se keulahahmoa Paul Welleriä vauhti alkoi väsyttää. Jatkuva levyjen ja kiertueiden kierre kyllästytti tähteä ja 24-vuotiaana hän päätti muuntaa suuntaa.

Weller lopetti Jamin ja perusti The Style Councilin, josta kertoo Lee Cogswellin dokumentti Long Hot Summers: The Story Of The Style Council (Britannia 2020). Cogswell on erikoistunut pop-kulttuuriin ja Style Council -dokkarikin on pätevää työtä, vaikkei koreile muotokokeiluilla.

Mod- ja punkbändi Jamin imago oli työväenluokkainen. Style Council oli tyylillisesti melkein sen vastakohta, ammensi poppiinsa etenkin soulista mutta myös jazzista. Weller rakensi sointimaailmaa yhdessä kosketinsoittaja Mick Talbotin kanssa. Hän hallitsi Hammond-urut.

Style Council – tyylineuvosto – pyrki mannermaiseen vaikutelmaan ja viljeli Pariisin kuvastoa. Sen videoita ohjannut Tim Pope toi mukaan jopa homoseksuaalisia vivahteita. Esikois-lp:llä Café Bleu (1984) oli monta instrumentaalia, mikä on popissa poikkeuksellista.

1970-luvun Roxy Musicia ei dokumentissa mainita esikuvana, mutta hienostuneessa tyylittelyssä oli paljon samaa.

Dokumentissa ovat mukana kaikki asianosaiset, yhtyeen muusikot, Pope ja levynkansia suunnitellut Simon Halfon. Muista olennaisimpia on Billy Bragg, aikoinaan Suomessa hyvin tunnettu vasemmistolainen protestirokkari, joka oli mukana Style Councilin varhaisilla kiertueilla.

Vaikka tyylimuutos Jamista Style Counciliin oli jyrkkä, se kuvastelee silloisia trendejä. Punkin tee se itse -ihanteet laimenivat aika nopeasti. Vaikka kaikkien sanottiin osaavan soittaa, taitavimmat taisivat menestyä punkissakin. Ja pian tilaa valtasivat gootit, futuilijat ja muut imagotietoiset.

Style Council oli myös tiukasti kiinni ajassaan, Thatcherin ajan poliittisessa ilmastossa, jossa ammattiyhdistysten vaikutusta näverrettiin ja taloutta liberalisoitiin.

Our Favorite Shop -lp:n (1985) sanoitukset toivat politiikkaa pop-listoille. Vuoden 1987 parlamenttivaalien alla työväenpuolueen tueksi järjestetty Red Wedge -kiertue oli ristiriitaisuudessaan niin mielenkiintoinen, että siitä olisi voinut kertoa jopa lisää.

Kun kaikki olennaiset henkilöt ovat edelleen elossa ja mukana dokumentissa, taustat selviävät haastatteluissa tarkkaan. Kuvamateriaali on kiinnostavaa. Biiseistä kuullaan vain katkelmia.

Musiikkidokumentit ovat yleensä myötäsukaisia eikä niissä juuri puhuta aiheesta pahaa. Mutta Weller ja kumppanit puhuvat aika avoimesti myös Epäonnistuneesta The Cost of Loving -levystä (1987) alkaneesta alamäestä. Style Council jäi 1980-luvun ilmiöksi.

Long Hot Summers: The Story Of The Style Council, Teema klo 20.00