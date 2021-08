Abba julkaisi uudet nettisivut ja vihjaa, että ensi torstaina paljastetaan jotain. Todennäköisesti tulossa on uutta musiikkia ja hologrammikonsertteja.

Ruotsalaisyhtye Abba vihjailee, että jotakin uutta olisi tapahtumassa vuonna 1982 toimintansa lopettaneen kokoonpanon ympärillä.

Yhtye julkaisi torstaiaamuna uudet nettisivut sekä uudet sosiaalisen median kanavat, joiden otsikkona lukee ”Abba Voyage”.

Julkaisuissa myös pyydetään yhtyeen faneja rekisteröitymään, jotta he kuulevat ensimmäisenä uusista tuulista.

Julkaisuissa lukee päivämäärä 2. syyskuuta eli odotettavissa on, että ensi viikolla paljastetaan jotakin.

Oletettavaa on, että yhtye toteuttaa viimeinkin jo vuosia suunnitelmissa olleet hologrammikonsertit.

Ensimmäisen kerran digitaalisesta paluusta, hologrammikiertueesta, ilmoitettiin jo vuonna 2016. Hologrammipaluun oli tarkoitus toteutua hieman myöhemmin, mutta kiertue on myöhästynyt jatkuvasti, viimeksi pandemian vuoksi.

Vuonna 2018 yhtye ilmoitti tekevänsä hologrammikiertueeseen liittyen uutta musiikkia. Tuolloin yhtyeen kerrottiin jo äänittäneen yhdessä kaksi kappaletta. Kappaleita I Still Have Faith In You ja Don’t Shut Me Down ei julkaistu, mutta nyt uusien, tulevien kappaleiden määrä on noussut jo viiteen.

Viime keväänä Björn Ulvaeus antoi viimein lupaavan lausunnon.

Ulvaeus kertoi australialaiselle The Herald Sun -lehdelle, että yhtye julkaisee ”takuuvarmasti” musiikkia jossain vaiheessa vuotta 2021.

”Uutta musiikkia tulee, se on varmaa. Enää ei ole kyse siitä, tapahtuuko se. Se tapahtuu”, hän kertoi.

Todennäköisesti ensi viikolla julkaistaan tietoa myös siitä, koska tulevat hologrammikonsertit toteutuvat ja missä muodossa.

BBC:n mukaan idea hologrammikonserteista tuli alun perin Spice Girls -manageri Simon Fullerilta. Tiettävästi show’ta kuvattiin viime vuonna Lontoossa.

The Sun -lehden mukaan hologrammit heijastetaan lavalle tarkoitusta varten rakennetussa lontoolaisessa teatterissa. Lavalla nähtäneen neljä ”Abbatarta”, Abban jäsenet nuorempina versioina itsestään.

Samassa tilaisuudessa näytetään yhtyeen paluusta kertovaa dokumenttia.

Björn Ulvaeuksen, Agnetha Fältskogin, Benny Anderssonin ja Anni-Frid Lyngstadin muodostama yhtye valloitti maailmaa vuosina 1972–1982.

Kaikkien aikojen menestyneimpiin yhtyeisiin lukeutuva, yhtye on myynyt arviolta noin 400 miljoonaa levyä. Viimeisen levynsä The Visitors se julkaisu vuonna 1981.

Heinäkuussa uutisoitiin, kuinka Abban vuonna 1992 julkaistu kokoelmalevy Abba Gold rikkoi ennätyksen: se on ensimmäinen julkaisu, joka on ollut tuhat viikkoa Britannian hittilistalla, toisin sanoen 19 vuotta ja 12 viikkoa.