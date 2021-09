Naiset ovat harvinaisuus musikaalin ydinryhmänä edelleen sekä Broadwaylla että Suomessa.

Waitress on monin tavoin poikkeuksellinen musikaali. Se teki ilmestyessään vuonna 2016 Broadway-historiaa, sillä sekä käsikirjoittaja, ohjaaja, säveltäjä että koreografi olivat naisia.

Sellainen on harvinaista sekä Broadwaylla että Suomessa.

Musikaalin perustukset rakentuvat yleensä neljän tekijän voimin. On käsikirjoittaja, joka saa aikaan tarinan. On säveltäjä, joka tulkitsee tarinan musiikiksi. On koreografi, joka tuo tarinaan liikkeen. Ja sitten on vielä ohjaaja, jonka tehtävä on sitoa kokonaisuus yhteen.

Waitress-musikaalin käsikirjoituksesta vastasi Jessie Nelson, sävellyksestä ja sanoituksesta Sara Bareilles, koreografiasta Lorin Latarro ja ohjauksesta Diane Paulus.

Tosin Broadwayn historiasta löytyy pari esitystä, joissa yksi tai kaksi naista on hoitanut kaikkia neljää pestiä. Tyypillisempää tuotannoille kuitenkin on, että korkeintaan yksi neljästä on naisia.

Ja sekään ei aina toteudu.

Jos naisnelikko musikaalin ydinryhmässä on ollut vuonna 2016 ihme ja kumma Broadwaylla, on se vielä harvinaisuus myös Suomessa. Esimerkiksi laitosteattereiden suurille näyttämöille ohjaavat ympäri maan pääasiassa miehet.

Tämä käy ilmi teatteriohjaaja Alma Lehmuskallion tekemistä yhdenvertaisuusselvityksistä.

Lehmuskallio on korostanut selvityksissään teatterinjohtajien roolia. Hänen mukaansa miespuoliset johtajat tyypillisesti suosivat miehiä suurten näyttämöiden ohjaajavalinnoissa.

Broadwayn Waitress-musikaalia ei tarkoituksella tehty naisvoimin, vaan tekijät tajusivat vasta työn lomassa tehneensä historiaa.

”Jokainen nainen on tässä tiimissä siksi, että juuri hän on paras työhönsä”, Diane Paulus totesi Time-lehden haastattelussa.

Tänä syksynä Waitress – Unelmien resepti -musikaali saa Suomen kantaesityksensä Lahden kaupunginteatterissa. Esityksen ohjaa teatterinjohtaja Ilkka Laasonen.

Hänkin on sitä mieltä, että musikaali on monin tavoin poikkeuksellinen. Laasonen kertoo nähneensä musikaalin Lontoossa ja ihastuneensa teoksen aitouteen.

”Tässä puhutaan aiheesta, jota en ole nähnyt näin käsiteltävän”, Laasonen kertoo.

Tarinassa päähenkilö Jenna saa tietää odottavansa lasta. Epäonnisessa parisuhteessa elävä tarjoilija löytää ilon piirakoiden leipomisesta. Kahvilassa työskentely on pakoa väkivaltaisesta kotielämästä. Yllättävän raskauden edetessä Jenna rohkaistuu ja itsenäistyy.

Päähenkilöllä on ristiriitainen suhde raskauteen ja esimerkiksi raskausoireista puhutaan suoraan.

Musikaalin on suomentanut Mikko Koivusalo ja musiikin sovittanut Antti Vauramo. Koreografina teoksessa toimii Sari Louko.

Broadwayn ydinnelikkoon verrattuna Lahden ydinnelikko on siis varsin miehinen. Aihe taas käsittelee naiseuden keskeisimpiä kysymyksiä.

Laasonen ei ole kokenut tätä ongelmaksi, sillä näyttelijät, kuten pääroolissa nähtävä Anni Kajos, ovat myös jakaneet kokemuksiaan harjoituskauden aikana.

”En ole koskaan kokenut vaikeaksi käsitellä esimerkiksi naisten aiheita. Teatterissa täytyy olla kyky samastua”, Laasonen sanoo.

Naisen kokemusmaailma välittyy hänen mukaansa teoksen sisällöstä joka tapauksessa.

”Se näkyy havaintojen tarkkuudessa ja siinä, miten päähenkilön tuntemuksia kuvataan. Tekstissä puhuu kokemus.”

Ja naisten tuoma kokemus on se, joka voi jäädä pelkästään miesten käsissä uupumaan.

Esimerkiksi musikaalin käsikirjoittaja Jessie Nelson kertoi eräässä haastattelussa uransa ensimmäisestä omasta elokuvakäsikirjoituksestaan, joka liippasi läheltä Waitressin maailmaa. Nelson oli työskennellyt ennen taiteellista uraansa ravintoloissa ja kirjoitti kokemustensa pohjalta tekstin, joka kertoi viidestä tarjoilijasta.

Kun joukko miehiä alkoi työstää käsikirjoitusta eteenpäin, siitä tuli Nelsonin mukaan naisvihamielisempi. Heiltä puuttui naisen kokemus.

Teksti ei koskaan päätynyt valkokankaalle saakka. Toisin kuin Waitress oli tehnyt lähes kymmenen vuotta aiemmin.

Waitress-musikaali perustuu vuonna 2007 ilmestyneeseen samannimiseen elokuvaan.

Suomeksi elokuva tunnetaan nimellä Unelmien resepti. Sen on käsikirjoittanut ja ohjannut yhdysvaltalainen Adrienne Shelly.

Shelly halusi kuvata naisen elämän isointa muutosta ja äidin ehdotonta rakkautta lapseen. Hän kirjoitti Waitressin käsikirjoitusta, kun oli viimeisillään raskaana. Shelly tahtoi antaa äänen pelolle ja muille tunteille, joita naiset kohtaavat raskauden edessä.

”Lapsi muuttaa elämän kauniilla tavalla. Waitress on rakkauskirje lapselleni”, Shelly kuvaili teoksensa taustaa.

Käsikirjoittajan kohtalo oli traaginen.

Shelly nimittäin löytyi ensimmäinen marraskuuta 2006 hirtettynä työhuoneeltaan. Shellyn aviomies ei uskonut, että kolmevuotiaan tytön äiti olisi päättänyt tehdä itsemurhan, eikä mitään viitteitä itsetuhoisuudesta ollut.

Viisi päivää myöhemmin poliisi pidätti laittoman siirtolaisen Diego Pillcon, joka tunnusti tappaneensa 40-vuotiaan Shellyn ja yrittäneensä lavastaa tapauksen itsemurhaksi.

Shelly ei siis koskaan ehtinyt nähdä elokuvansa ensi-iltaa saati teoksestaan inspiraationsa saanutta musikaalia.

Waitress – Unelmien resepti -musikaalin ensi-ilta Lahden kaupunginteatterissa 1. syyskuuta.