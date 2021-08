Urheilun kohutapauksia tarkasteleva Netflixin dokumenttisarja Untold on syvällisempi kuin aiheita vilkaisemalla luulisi

Wild Wild Countrysta Emmyn voittaneet Wayn veljekset tuottivat dokumenttisarjan, jonka aiheet ovat sensaatiomaisia, mutta käsittelytapa nostaa etualalle ihmiset ja urheilun. Temppu onnistuu jopa superjulkkis Caitlyn Jennerin kohdalla.

Kolmikko huippukoripalloilijoita, joka tappelemalla vei lajilegendan viimeisen mahdollisuuden NBA-mestaruuteen. Uraauurtava naisnyrkkeilijä, joka verissäpäin raivasi tiensä 60 dollarin otteluista miljoonatuloihin, mutta jonka pahimmat koettelemukset olivat vielä edessäpäin. Ja koko maailman tuntema transnainen, joka miehenä voitti kymmenottelun olympiakultaa.

Netflixin Untold-urheiludokumenttisarjan kolme ensimmäistä osaa käsittelevät kaikki kohuaiheita, mutta osoittautuvat vakavasti otettaviksi dokumenteiksi. Urheilijoiden inhimillinen puoli nousee vahvasti esiin ja kulissien takaisia tapahtumia tuodaan päivänvaloon fiksulla tavalla.

Sarjan ovat tuottaneet veljekset Chapman ja Maclain Way, joiden ohjaama ikimuistoinen kulttikuvaus Wild Wild Country (2018) palkittiin parhaan dokumenttisarjan Emmyllä. Netflixin ohjelmistosta löytyy myös veljesten esikoisohjaus The Battered Bastards of Baseball (2014).

Koripallon lajilegenda Reggie Miller (oik.) oli loukkaantuneena sivussa, kun Jermaine O’Neal (vas.) joutui pulaan NBA:n suurimmassa joukkotappelussa.

Viisiosaisen Untold-sarjan avaava 69-minuuttinen NBA:n joukkotappelu kertoo marraskuun 2004 koripallo-ottelusta Detroit Pistonsin ja Indiana Pacersin välillä.

Dokumentin suurin tähti on Reggie Miller, jonka johtamana Pacers olisi hyvinkin voinut voittaa mestaruuden. Kyseisessä sarjaottelussa Pacers johti puolustavaa mestaria Pistonsia näiden kotikentällä 97–82, kun peliaikaa oli jäljellä 46 sekuntia.

Ottelu oli jo ratkennut, mutta Pacersin Ron Artest tönäisi vielä hyökkäävää pelaajaa. Syntyi käsirysy ja humalaiset fanit villiintyivät.

Artest (nykynimeltään Metta World Peace) ja hänen kanssaan ennätyksellisiin ottelukieltoihin tuomitut Jermaine O’Neal ja Stephen Jackson lienevät oikeassa siinä, että ihmisten mieliin jäi vain koripallomiljonäärien "gangsteriasenne", vaikka suurin syyllinen oli olutmukin heittänyt Pistons-fani.

Naisten nyrkkeilyn tienraivaaja Christy Martin kertoo Sopimus paholaisen kanssa -dokumentissa taisteluistaan kehässä ja sen ulkopuolella.

Sarjan toisen osan Sopimus paholaisen kanssa keskushenkilö on 1990-luvun naisnyrkkeilyn keulakuva Christy Martin. Dokumentti piirtää karun kuvan aikakauden sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöasenteista sekä nyrkkeilystä ylipäätään. Alusta asti jännitteen synnyttää se, että Martinin valmentajaa haastatellaan vankilassa.

Hieman yllättäenkin vahvinta urheiludokumentarismia edustaa überjulkkis Caitlyn Jenneristä kertova kolmas osa. Tosi-tv-sarjaa Kardashianit siinä onneksi vain vilkaistaan.

Jenner kuvailee, miten toiseuden tunne ajoi häntä kohti kymmenottelun huippua. Montrealin 1976 olympialaisten ottelu käydään jäntevästi läpi laji lajilta.

Sarjan kaksi viimeistä osaa tutustuttavat mafiamiehen 17-vuotiaan pojan johtamaan jääkiekkojoukkueeseen ja tennispelaaja Mardy Fishiin, jonka uranousun ahdistus katkaisi.

Untold, Netflix.

Wild Wild Country, Netflix.

The Battered Bastards of Baseball, Netflix.