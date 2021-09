Hittielokuvat Saw ja Aquaman ohjanneen James Wanin uutuus Malignant on melkein viihdyttävää b-kauhua

Ohjaaja-tuottaja James Wanin käsistä ovat lähteneet muun muassa huippumenestyneet Saw-, Riivattu- ja Kirottu-elokuvasarjat. Malignant on Wanin uusin ohjaus kauhuelokuvien saralla.

Kauhu

Malignant. Ohjaus James Wan. Pääosissa Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young. 111 min. K16. ★★

Jo elokuvan ensimmäinen kuva on silkka kauhuklisee: merenrantakalliolla seisova mielisairaala, joka muistuttaa massiivista goottilaista katedraalia – vaikka ollaan Yhdysvalloissa 1990-luvulla.

Lyhyt alkukohtaus sisältää ylinäyttelyä, kornia dialogia ja roiskuvaa verta. Sitten kankaalle pärähtävät tekorankan musiikin siivittämät alkutekstit.

Tässä kohtaa tuntuu, että luvassa voi olla joko rasittavaa kökkökauhua tai viihdyttävää b-roskaa.

Malignant on lopulta molempia, valitettavasti enemmän ensiksi mainittua.

Ohjaaja-tuottaja James Wanin käsistä on lähtenyt monta kauhuelokuvahittiä parin vuosikymmenen sisään. Psykopaatin sadistisista leikeistä kertova Saw (2004) aloitti muutaman vuoden kestäneen ”kidutusporno”-elokuvatrendin, Riivattu (Insidious, 2010) ja Kirottu (The Conjuring, 2013) taas ovat turvallisen tylsää jumpscare-säikyttelyä. Kaikki kolme ovat saaneet loputtoman määrän jatko-osia ja spin offeja.

Näistä Wan eteni jättibudjetin supersankarifilmi Aquamanin (2018) ohjaajaksi, keskittyen kauhun puolella lähinnä tuottamiseen. Malignantia katsoessa miettii pitkään, mikä juuri tässä elokuvassa houkutteli hänet myös ohjaajan paikalle.

Prologin jälkeen Malignantin tarina siirtyy nykyaikaan ja päähenkilöksi esitellään nuori seattlelaisnainen Madison (Annabelle Wallis). Hän alkaa nähdä näkyjä kaupungilla tapahtuvista raaoista murhista, jonka uhreja ovat alun mielisairaalassa työskennelleet lääkärit. Madisonilla tuntuu olevan kasvottomaan tappajaan jonkinlainen psyykkinen kontakti.

Tapahtumat seuraavat toisiaan ennalta-arvattavasti. Puukko heiluu, poliisit eivät usko Madisonia, häntä aletaan epäillä ja niin edelleen. Välillä yksityiskohdat huvittavat tahattomasti: ”pelottava” murhaaja esimerkiksi näyttää mustiin pukeutuneelta hevarilta, joka on peittänyt naamansa pitkällä tukallaan. Eikö mitään parempaa keksitty?

No, keksittiin, itse asiassa – elokuvan lopussa nähtävä yllätyskäänne on oikeasti aika mainio. Sen jälkeen elokuva vielä piristyy huomattavasti viimeisen reilun vartin ajaksi. Verenlennätys ja groteskit tehosteet vedetään överiksi, kaikesta tulee häpeilemättömän älytöntä ja todella viihdyttävää.

Mutta tähän päästäkseen joutuu katselemaan puolitoista tuntia umpitavanomaista ja huonosti rytmitettyä juonenkulkua.

Miksi? Ja miksi ylipäätään tällainen elokuva on pitänyt venyttää lähes kaksituntiseksi? Nyt Malignant nousee vain karvan verran elokuvateattereiden muuta bulkkikauhua suositeltavammaksi.

Nousee silti: mieluummin näkisin edelleen Malignant 2:n kuin yhtäkään Riivattu- tai Kirottu- jatko-osaa.