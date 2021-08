Kaksikymppiset, kolmekymppiset ja vielä melkein nelikymppisetkin kärsivät samasta ahdistuksesta aikuistumisen edessä. Sitä käsitellään oivaltavasti eri välineissä.

Kun aloin katsoa tanskalaista Kolmekymppiset-sarjaa, ajattelin ensin, että varsinkin sen naispäähenkilö Julie on jotenkin epäluonteva. Eikä tämä todellakaan mikään Aikuiset ole! Jesperin ja Julien pohdinnoista ja elämänvalinnoista kertova sarja onnistuu kuitenkin koukuttamaan. Pääosanäyttelijät Julie Rudbæk ja Jesper Zuschlag ovat itse luoneet sarjan, ja se näkyy lopulta juuri luontevuutena.

Viisi tuotantokautta tehty sarja etenee ystävysten keskustelujen ja niihin upotettujen takaumien kautta. Aika kulkee, ja alussa 29-vuotiaat päähenkilöt vanhenevat sarjan edetessä vuosia. Keskustelut ovat täynnä hölmöä ja jopa jankkaavaa pohdintaa parisuhteista, lasten hankkimisesta ja töistä, mutta samalla ne ovat todella tunnistettavia, rakastettavia ja aitoja. Miehen ja naisen ystävyyssuhdetta käsitellään myös fiksusti.

Kolmekymppiset, Yle Areena

Kauhua ja rakkautta

Laulu ryövärinpesästä (2020)

Vielä ehtii Tampereen taidemuseoon katsomaan Vuoden nuoren taiteilijan Joel Slotten näyttelyn. Slotte (s. 1987) kuvaa pikkutarkoissa, piirustuksenomaisissa öljyvärimaalauksissaan tyhjyyteen tuijottavia nuoria ihmisiä arpineen ja maailmantuskineen. Teokset rinnastuvat herkullisesti perinteisiin muotokuviin.

Välillä jopa absurdeissa tilannekuvissa on yhtä aikaa synkkä ja lempeän humoristinen tunnelma. Slotte onnistuu kiteyttämään tunteen siitä, kuinka kauheaa joskus on olla nuori. Taiteilijan katse on kuitenkin aina täynnä hellyyttä. Seuraavaksi näyttely nähdään Tikanojan taidekodissa Vaasassa.

Joel Slotte Tampereen taidemuseossa 5.9. saakka.

Raikasta rypemistä ahdistuksessa

Autofiktio ei yleensä ole suosikkini kirjallisuudenlajeista. Poikkeuksia tietysti on, ja Sisko Savonlahden esikoiskirjasta Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu pidin vastoin ennakko-odotuksiani. Savonlahden pian ilmestyvästä toisesta kirjasta ajattelin, että se ei varmaan silti kiinnosta minua. Olin jälleen väärässä.

Nyt neljääkymppiä lähestyvä päähenkilö ei ole juuri edennyt elämässä, mutta on löytänyt aivan uusia ongelmia, kuten parisuhteen ja haaveen atrium-talosta. Savonlahti kuvaa terävästi naisen elämän henkisiä ja kehollisia paineita, rypee virkistävästi alisuoriutujan ahdistuksessa ja annostelee joukkoon mustaa huumoria.

Sisko Savonlahti: Kai minä halusin tätä, Gummerus. Ilmestyy 5.9.

Näitä kirjoja varattiin eniten 18.– 25. elokuuta Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1. Maisku Myllymäki: Holly

2. Joël Dicker: Huoneen 622 arvoitus

3. Iris Murdoch: Meri, meri

4. Leena Lehtolainen: Ilvesvaara

5. Taina Latvala: Torinon enkeli

6. Donna Freitas: Rose Napolitanon yhdeksän elämää

Tietokirjallisuus

1. Kati Outinen: Niin lähelle kuin muistan

2. Anneli Juutilainen: Lähtösi jälkeen – kertomuksia surusta ja selviytymisestä

3. Juhani Mattila: Uupumuksesta takaisin elämään

4. Risto Alapuro: Vallankumouksessa: Moskovan päiväkirjat 1990–1991

5. Pauline Harmange: Miksi vihaan miehiä

6. Julia Thurén: Kaikki kuluttamisesta