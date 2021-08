Ohjaaja Spike Lee käsittelee NYC Epicenters 9/11–2021½ -dokumenttisarjassaan Yhdysvaltoja järisyttäneitä tapahtumia WTC-terrori-iskuista koronaviruspandemiaan.

Ohjaaja Spike Lee lensi varhain tiistaina 11. syyskuuta 2001 New Yorkista Los Angelesiin tapaamaan toimintaelokuvien sankaria, jota halusi seuraavan hankkeensa toiseen pääosaan. Mutta keskustelut eivät edenneet alkua pidemmälle, kuten Lee muistelee nyt ohjaamassaan ja tuottamassaan neliosaisessa dokumentissa NYC Epicenters 9/11–2021½ (2021).

Eikä se ollut edes ihme, sillä tiistaina 11. syyskuuta 2001 todellisuus peittosi kuvitellun – tai pikemminkin muistutti katastrofielokuvaa.

Kaksi terroristien kaappaamaa matkustajakonetta oli törmännyt aamulla New Yorkin World Trade Centerin 110-kerroksisiin kaksoistorneihin, joista toinen oli romahtanut tunnin kuluttua – ihmisten hyppiessä suorissa uutislähetyksissä savuavista ikkunoista kuolemaan.

Mutta kuinka tapahtumat etenivät? Ja ennen kaikkea niiden mielestä, jotka seurasivat tuhoa läheltä tai joiden elämän terrori-isku muutti kertaheitolla.

Leen tekemiin haastatteluihin perustuvan mosaiikkimaisen sarjan keskeisintä ja koskettavinta aineistoa ovat juuri nämä näkijöiden, kokijoiden ja kärsijöiden yksityiset kertomukset, samaan tapaan kuin hänen dokumenttisarjassaan Padot eivät kestä (2006). Ja haastateltavia riittää, sillä Lee kohtasi heitä koko sarjaa varten kasvokkain New Yorkissa yli kaksisataa.

Neljään jakson jaettu ja arkistofilmeillä täydennetty NYC Epicenters 9/11–2021½ alkaa nimestä huolimatta silti lopusta – toisesta katastrofista, joka nosti New Yorkin Yhdysvaltain keskiöön keväällä 2020. Yhdeksän miljoonan asukkaan metropoli oli tuolloin maan pahin koronapesäke.

Sarjan ensimmäisessä kahden tunnin jaksossa Lee seuraa epidemian etenemistä haastattelemalla ennen kaikkea heitä, joilla on siitä ensikäden kokemusta: hoitajia, lääkäreitä ja tutkijoita, mutta myös poliitikkoja, sairastuneita ja kuolleiden omaisia.

Vakavasta teemasta huolimatta ote on rento ja ymmärtävä, kiitos enimmäkseen kameran takaa jutustelevan Leen kaverillisen tyylin. Mutta Lee ei pyrikään peittelemään, että NYC Epicenters 9/11–2021½ on juuri hänen, hänen näköisensä ja hänen mielleyhtymiään mukaileva.

Sarjan toinen osa ensimmäistä kärkevämpi, keskeisinä teemoina rasismi, poliisiväkivalta, BLM-liike ja koronaa vastuuttomasti vähätellyt presidentti, jonka nimi on tekstiplansseissa aina President Agent Orange. Jaksossa on silti aika paljon löysää sekä dokumentin ytimen, New Yorkin ohi menevää.

Sarjan neljännestä jaksossa Lee keskittynee WTC-iskun jälkiseurauksiin, mutta se ei ollut vielä katseltavissa. Viikon takaisesta haastattelustaan kritiikkiä saanut Lee ilmoittikin torstaina leikkaavansa jaksosta pois ne 30 minuuttia, joissa antoi puheaikaa WTC-iskuja selittäville salaliittoteoreetikoille.

NYC Epicenters 9/11–2021½, HBO Nordic.