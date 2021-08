Norjalaissarja Post Mortem on tummasävyinen draamakomedia, jossa jännitystä ja mustaa huumoria saisi olla enemmänkin

Kuusiosainen sarja lainaa aineksia sieltä täältä ja etenee kauhufantasian ja kuivan draamakomedian suuntaan.

Syrjäiseltä pellolta löytyy nuoren naisen ruumis. Onko kyseessä rikos? Aikansa vastuuta pakoiltuaan virkavalta hälyttää paikallisen hautaustoimiston hakemaan raatoa. Harmi vain, että ruumis on monttubisnestä pyörittävän perheen tytär Live (Kathrine Thorborg Johansen).

Näistä asetelmista käynnistyy Netflixin kuusiosainen norjalaissarja Post Mortem: Kukaan ei kuole Skarnesissa (2021). Petter Holmsenin käsikirjoittama sarja lainaa sieltä täältä. Ensin tulee tietysti mieleen vuosituhannen alun mainio draamasarja Mullan alla, jossa myös haudattiin perheyrityksen voimin – ja sukellettiin samalla syvälle ihmiselämän varjoihin.

Kuusiosainen Post Mortem jatkaa ruumishuoneelta enemmän kauhufantasian ja kuivan draamakomedian suuntaan. Kesken ruumiinavauksen vitsikkäästi nimetty Live herää näet eloon. Päällisin puolin kaikki on ennallaan, mutta jokin on muuttunut: yhtäkkiä Live kuulee lähes kaiken ja kaiken lisäksi hän on alkanut himoita verta.

Velipoika Odd (Elias Holmen Sørensen) on siskonsa muutoksesta autuaan tietämätön, mutta isä Arvid (Terje Strømdahl) suhtautuu Liven ylösnousemukseen epäilevämmin. Ukolla on syynsä, sillä perheen menneisyydessä on koettu jotain vastaavaa aiemminkin.

Ensimmäiset jaksot lähtevät vähän hitaasti liikkeelle, mutta vähitellen rytmi löytyy. Jälleen kerran koukkuna toimii mysteeri Liven yrittäessä ratkoa, mistä tässä kaikessa on oikein kyse. Mustaa huumoriaan sarja annostelee turhankin säästeliäästi. Katsoja jää kaipaamaan jotain enemmän – oli se sitten jäsenet jäykistävää jännitystä tai kalmankatkuista komediaa.

Post Mortem: Kukaan ei kuole Skarnesissa, Netflix.