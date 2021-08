Kulttuurialalla petyttiin pahasti avin ratkaisuun pitää yleisö­rajoitukset voimassa: ”Olo on kuin olisi lyöty kanveesiin”, sanoo Kansallisteatterin Mika Myllyaho

Helsingin kaupunginteatterin johtajan Kari Arffmanin mukaan avin päätös tuntuu enää vain kiusanteolta. ”Mihin logiikkaan tämä perustuu?” hän kysyy.

Etelä-Suomen alehallintoviraston ilmoitti perjantaina, että yleisötilaisuuksia koskevat koronarajoitukset pysyvät edelleen voimassa Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa. Samoin paljon puhutut lohkovaatimukset pysyvät voimassa pääkaupunkiseudulla.

Avin päätös on otettu kulttuurialalla vastaan pettyneenä. Alan edustajien kommenteista paistaa turhautuneisuus, toisaalta absurdiksi koettu tilanne herättää jo sarkasmia, huumoriakin.

Muutama sanoi, etteivät odotukset olleet alun alkaenkaan korkealla.

Avin päätöksen mukaan kahden metrin turvavälimääräys pysyy voimassa jatkossakin. Yleisiin tilaisuuksiin saa osallistua sisätiloissa 25 henkeä ja ulkotilaisuuksiin 50 henkeä.

Vaatimus yleisön lohkomisesta pysyy voimassa pääkaupunkiseudulla: yleisöä saa olla enemmän, jos se rajataan 25 hengen lohkoihin.

Nykyiset rajoituspäätökset ovat voimassa Uudellamaalla 12. syyskuuta asti. Tosin avin mukaan muualle Uudellemaalle kuin pääkaupunkiseudulle voidaan tehdä ensi viikolla ratkaisu päätöksestä, jonka myötä turvavälivelvoite poistuisi sisätiloistakin, jos tapahtumien terveysturvallisuus voidaan varmistaa.

Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho sanoo, että ”olo on sellainen kuin olisi lyöty kanveesiin”.

”Ei ole voimia muuhun kuin sanoa, että ihan hirveä pettymys”, Myllyaho sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön aiemmat kommentit rajoitusten höllentämisistä olivat lisänneet Kansallisteatterissa ensin toivoa.

Mika Myllyaho

”Olemme käyneet viime viikolla kaikenlaisia keskusteluja moneen suuntaan. Tämä oli armoton tyrmäys. Nyt katseet kääntyy poliitikkojen suuntaan. Mitkä ovat heidän ratkaisujaan.”

Kansallisteatterin ensi-illat ovat syyskuussa. Ainakaan vielä rajoitukset eivät vaikuta esityksiin, Myllyaho sanoo.

Tällä hetkellä hän toivoo, että Uudellamaalla tehtäisiin samanlaisia päätöksiä kuin esimerkiksi Tampereella.

Tuukka Leppänen ja Oona Airola näyttelevät pääosia kaupunginteatterin musikaalissa Niin kuin taivaassa.

Helsingin kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman kuulostaa puhelimessa niin turhautuneelta kuin ihminen voi kuulostaa. Samalla hän toteaa, ettei edes odottanut mitään.

”En todellakaan hyppinyt riemusta, kun eilen kuulin, että avilta on tulossa päätös.”

Lopputulos oli lopulta tämä:

”Tulee päätös, ettei päätöstä tule”, Arfmann puuskahtaa ja nauraa päälle.

Hänen mielestään tämä kaikki vaikuttaa vain kiusanteolta.

”Mikä ihme tätä yhteiskuntaa vaivaa. Ei tätä ymmärrä kukaan. Mihin logiikkaan tämä perustuu?”

Arffman olisi toivonut, että edes katsomoiden lohkot olisi poistettu, sillä niitä ei ole kirjattu mihinkään lakiin.

”Aina annetaan ymmärtää, että päätökset perustuvat lakiin. Mistähän laista puhutaan.”

Hän ihmettelee, miksi lohkoista ei voida luopua. Muualla ihmiset saavat elää lähes tavallista elämää, mutta teattereissa ollaan aina vain mahdollisimman kaukana tavallisesta.

”Ei me voida yksin tätä maailmaa pelastaa. Teatteriväki on empaattista, haluaisimme kyllä, mutta ei vain pysty.”

Kaupunginteatterin toiminta jatkuu niin kuin se on jatkunut edeltävätkin viikot: hyvin rajoitetusti. Esimerkiksi torstaina ensi-iltansa saaneeseen suurmusikaaliin Niin kuin taivaassa saa ottaa katsomoon vain 200 ihmistä. Suureen saliin mahtuisi 900.

Näyttelijä Satu Silvo julkaisi musikaalin ensi-illasta torstaina rajoituksia ihmettelevän kuvan saatesanoilla ”sanaton”. Kuvassa näkyy lähes tyhjä katsomo.

Kari Arffmanin mukaan kaupunginteatterin syksyn ohjelma herättää kiinnostusta, mutta toistaiseksi ei ole ongelmaa, etteikö lipun varanneita saataisi mahtumaan saliin. Tilanteeseen on osattu varautua etukäteen.

Katsojia Finnkinon Kinopalatsin elokuvasalissa Helsingissä torstaina 12. elokuuta.

Yleisörajoitusten jatkuminen entisellään ei hetkauta kauppakeskus Redin elokuvateattereissa. ”Kuulostaa tosi mukavalta, jos sarkasmi sallitaan”, sanoo elokuvateatteriyhtiö Cinamonin maajohtajana toimiva Antti Knuuttila.

”Olen seurannut rajoitustoimintaa nyt 18 kuukautta enkä odota enää mitään.”

Kalasataman Redissä toimii viisi elokuvasalia, joissa on yhteensä noin 600 penkkiä. Nykyrajoitusten mukaan pienimpiin satapaikkaisiin saleihin on otettu 25 katsojaa ja 200-paikkaiseen Kosmos-saliin lohkoamisen jäljiltä 50 katsojaa. Käytössä on siis neljännes kapasiteetista.

”Tämä harmittaa erityisesti siksi, että elokuun alussa yleisö ehti löytää elokuvateattereihin takaisin ja lukemat olivat hyviä. Kun rajoitukset sitten taas kiristyivät, maahantuojat ja levitysyhtiöt alkoivat siirtää uusia ensi-iltoja tulevaisuuteen”, Knuuttila sanoo ja muistuttaa rajoitusten epäreiluudesta.

”Me olemme samanlaisia elinkeinonharjoittajia kuin alakerran ruokakauppa tai olutravintola, mutta elinkeinovapaus ei näytä meitä samaan tapaan koskevan.”

Ihmisiä menossa Cavalleria rusticana & Pajatso -oopperan ensi-iltaan viime viikolla.

Kansallisoopperassa jatketaan esityksiä järjestelyillä, joilla laitos päästiin avaamaan viikko sitten. Esitykset olivat yhdeksän kuukauden tauolla.

”Tällä mennään. Kun rajoitukset ovat niskassa, on pakko sopeuttaa toiminta niihin”, viestintäjohtaja Liisa Riekki sanoo.

Kansallisoopperassa ollaan tyytyväisiä, että he ovat voineet järjestää esityksiä edes pienelle yleisölle.

”Yleisömme on onnessaan.”

Kahden metrin turvavälin takia täyttöaste on ollut vain noin 20 prosenttia. Väliajalla yleisöä on johdatettu rivi kerrallaan ulos katsomosta ja ohjattu riville tarkoitettuun wc-tilaan.

Tarkennettujen määräysten mukaisesti 25 hengen yleisölohko voi käyttää samaa vessaa, jonka jälkeen se tulee puhdistaa ennen seuraavan 25 hengen yleisölohkon pääsyä.

Avajaisnäytöksessä poliisi oli vahtimassa, ettei kulttuurilaitoksessa toteuteta pientä kohua aiheuttanutta ”oopperakapinaa”.

Tapiola Sinfonietta on onnekkaassa tilanteessa, sillä toistaiseksi rajoitusten jatkuminen vaikuttaa vain yhteen Tapiolasalin konserttiin sekä muutamaan kamarimusiikkikonserttiin.

Kausi alkaa virallisesti ensi viikon perjantaina Mahlerin neljännellä sinfonialla ja Saint-Saënsin toisella pianokonsertolla. Väliaikaa ei lohkojen vuoksi voida järjestää, ja yleisön voidaan ottaa vain noin 17 prosenttia salin kapasiteetista. Saliin mahtuisi jopa yli 770 kuuntelijaa, mikäli koronarajoituksia ei olisi.

Avajaiskonsertin jälkeen Tapiola Sinfonietta viettää viikon levytystyössä.

Jos rajoitukset jatkuvat vielä 12. syyskuuta jälkeen, joudutaan joitakin Tapiolasalin konsertteja lyhentämään ja osa kappaleista poistamaan ohjelmistosta, kertoo Intendentti Maati Rehor.

Espoon kulttuurikeskuksessa tilanne on absurdi, sillä samassa rakennuksessa sinfoniettan kanssa toimivat kirjasto ja kahvila.

Normaalioloissa aulassa olevat vessat ovat sekä kirjastokävijöiden että väliajalla rakkoaan tyhjentävien konserttikävijöiden käytössä. Nyt kirjastokävijät saavat käyttää vessoja, mutta konserttivieraita ei vessoihin voi päästää kesken konsertin, sillä vessoja ja henkilöstöresursseja eri lohkojen vessakäyntien porrastamiseen ei ole riittävästi.

”On todella vaikeaa, että rajoitusten vuoksi mennään viikko kerrallaan. Se vaikuttaa yleisön henkiseen valmiuteen osallistua tapahtumiin sekä luo pelon ilmapiiriä”, Rehor sanoo.

HS-työryhmä: Tero Kartastenpää, Mari Koppinen, Venla Kuokkanen, Veli-Pekka Lehtonen, Eveliina Mäntylä