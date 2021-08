Elokuvien ja audiovisuaalisen alan tekijät ovat nyt vihaisempia kuin aikoihin. Syynä on hallituksen aikomus leikata budjettiriihessään rahoja kahdelta tukea myöntävältä taholta: Suomen elokuvasäätiöltä ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämissäätiöltä Avekilta.

Perjantaina viestiään budjettiriihen suuntaan tykittelivät elokuvasäätiön johtajat.

”Jos elokuvasäätiön synkän kohtelun lisäksi valtionvarainministeriö onnistuu viemään tekijöiltä kopiointikorvauksia neljä miljoonaa euroa ja siten rampauttamaan tekijänoikeusvaroja alalle jakavan Avekin toiminnan, niin nykyinen hallitus jää historiaan kaikkien aikojen vihamielisimpänä hallituksena elokuva- ja av-alaa kohtaan”, Suomen elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Brunila ja Suomen elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen kirjoittivat yhteisessä kannanotossaan.

Se on tyrmäävää tekstiä hallitukselle, jonka kokoonpanonsa puolesta voisi kuvitella olevan poikkeuksellisen kulttuurimyönteinen.

Paljon vähemmällä Marinin poppoota eivät päästä Avekin kohtalosta kimmastuneet. Heinäkuussa yli sata audiovisuaalisen alan organisaatiota allekirjoitti kannanoton, jossa puolustettiin Avekin roolia erityisesti uuden ilmaisun kehittäjänä.

”Avekin asiantuntevan toiminnan jatkuminen ja kehittäminen on elinehto suomalaisen audiovisuaalisen kulttuurin kehittymiselle ja kansainväliselle menestykselle”, kannanotossa sanotaan.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa yksityisen kopioinnin hyvityksen tasoa ehdotettiin leikattavan 11 miljoonasta eurosta 7 miljoonaan euroon siitä huolimatta, että opetus- ja kulttuuriministeriö ehdotti hyvityksen tason pitämistä ennallaan.

Elokuvasäätiön laskujen mukaan sen määrärahoista puolestaan leikataan lähes yhdeksän prosenttia, kun Kansallisooppera, Kansallisteatteri ja Kansallisgalleria selviävät noin viiden prosentin leikkauksella.

Säätiön johtajia selvästi närästää myös se, että ministeriö ehdottaa kolmen kansallisen taidelaitoksen rahoituksen siirtoa budjettivaroihin, kun elokuva- ja av-kulttuuri voidaan ”jättää heitteille vähenevien veikkausvoittovarojen armoille”.

Tavalliselle suomalaiselle elokuva-alan tukijat näyttäytyvät usein samankaltaisena ryppäänä, ja totta onkin, että tuotantojen rahoitus hoituu yleensä elokuvasäätiön, Ylen ja Avekin yhteisrahoituksella.

Erojakin rahoittajista silti löytyy. Kun elokuvasäätiö tulee pääasiassa suuren yleisön fiktiota, Avek avittaa pienimuotoisempaa ja riippumattomampaa tuotantoa, kuten dokumenttielokuvia, lyhytelokuvia ja mediataidetta.

Eroa on myös rahoitusmallissa. Säätiön rahat tulevat veikkausrahoista, kun taas tekijänoikeusjärjestö Kopiostoon kuuluvan Avekin rahat tulevat pääasiassa yksityisen kopioinnin hyvityksestä. Tekijöille siis korvataan sitä, että kuka tahansa voi kopioida yksityiseen käyttöönsä tekijänoikeuden suojaamia teoksia.

Eija-Liisa Ahtila Ars Fennica 2021 -ehdokkaiden julkistamistilaisuudessa Hämeenlinnan raatihuoneella elokuussa. Voittaja julkistetaan keväällä 2022.

Yksi Avekin tukema pitkän linjan taiteilija on kansainvälisesti menestynyt mediataiteilija, ohjaaja Eija-Liisa Ahtila. Hänen mukaansa Avekin tuki oli elintärkeää erityisesti uran haavoittuvassa alkuvaiheessa, jolloin hän vasta etsi omaa ilmaisuaan.

Esimerkiksi vuonna 1993 syntynyt ME/WE, OKAY, GRAY -teossarja syntyi Avekin tukemana.

”Minulle tuki on tarkoittanut sitä, että on päässyt kokeilemaan sellaista ilmaisua, mihin laajalevikkisessä pitkässä elokuvassa ei ole mahdollisuuksia”, Ahtila kertoo. ”Lisäksi se antoi varmuutta siitä, että muutkin pitävät teoksia ja niiden sisältöjä tärkeänä.”

Myöhemmin Ahtila on päässyt tarkastelemaan täkäläistä tukijärjestelmää yhtenä kansainvälisesti tunnetuimmista nykytaiteilijoistamme. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyjä muun muassa Berliinin Neue Nationalgaleriessa, Lontoon Tate Modernissa, Pariisin Jeu de Paumessa ja Tukholman Moderna museetissa.

Ahtila on myös saanut kansainvälisesti arvostetut The Vincent- ja Artes Mundi -palkinnot sekä ollut Venetsian elokuvajuhlien Grand Juryn jäsen.

”Avekilla on ollut keskeinen rooli juuri dokumenttielokuvien ja mediataiteen kansainvälistymisessä. Ja jos ajattelen omaa kokemusta kansainvälisestä kentästä, niin se suomalaisuus, mistä ollaan kiinnostuneita, on jotain erilaista, omintakeista. Jotain muuta kuin mitä amerikkalainen elokuva tarjoaa. Formaatin osaaminen ei ole sitä, millä meidän elokuvamme leviävät, vaan muualla halutaan nähdä, miten me täällä meneillään oleva murros koetaan.”

Antti Holma on ohjannut ja käsikirjoittanut Kill Anneli -lyhytelokuvan. Elokuva on saanut tukea Avekin lisäksi Yleltä ja Suomen elokuvasäätiöltä.

Viime vuonna Avekin tukemista teoksista valmistuivat esimerkiksi Virpi Suutarin ohjaama Aalto-dokumentti, Antti Holman lyhytelokuva Kill Anneli sekä Maija Blåfieldin kokeellinen dokumentti The Fantastic. Myös esimerkiksi Mika Taanilan, Elena Näsäsen ja Juho Kuosmasen monet työt ovat Avekin tukemia.

Kunnianhimoisen taiteen lisäksi kokeiluista voi syntyä myös massiivista liiketoimintaa. Muun muassa suomalaiset pelinkehittäjät ovat hyötyneet osallistumisestaan Avekin tukemiin projekteihin.

Ahtilan mielestä Avekilla on pienestä koostaan hyötyä tuenjakajana.

”Kokemuksesta tiedän, että se on lähellä tekijöitä ja tietää mitä kentällä tapahtuu”, Ahtila sanoo. ”Avekissa ollaan myös hyviä havaitsemaan niitä muutoksia, joita ympärillämme tapahtuu.”

Helppoa budjettiriihen osallistujiin vaikuttaminen ei tule olemaan. Korona-ajan jälkimainingeissa tyrskivässä Suomessa jaetaan monin paikoin niukkuutta, ja riihessä rahoista av-väen kanssa kilpailevat muun muassa tieteentekijät.

Avek onkin luonut omassa lobbaustyössään katseen viisaasti tulevaisuuteen. Avekin johtaja, elokuvatuottaja Ulla Simonen kehui kesäkuisessa blogikirjoituksessaan, kuinka on Avek vienyt eteenpäin digitaalisten sisältöjen kehittämistä Suomessa.

Simonen ei usko, että elokuva-alan tukiorganisaatiot joutuvat budjettiriihessä nollasummapeliin keskenään.

”Ei mielestäni”, hän sanoo.

Simonen perustelee väitettään sillä, että yksityisen kopioinnin hyvityksen varat ovat budjetista, eivätkä Veikkauksen pelitoiminnan voittovaroista.

”Nollasummapeliin saatetaan joutua sitten, kun Veikkauksen tuottojen ja kulttuurin tuen yhteys erotetaan. Silloin täytyy luottaa siihen, että toimintojen katsotaan olevan niin merkittävällä tavalla erilaiset, että sekä Elokuvasäätiön että Avekin tarve tunnustetaan jatkossakin.”

Simosen mukaan suunnitellut leikkaukset kohdistuisivat juuri uutta ilmaisua etsiviin tekijöihin.

”Koronan aiheuttamien tappioiden jälkeen leikkaukset koskevat juuri niitä, joiden tilanne on muutenkin heikoin, niitä, jotka työskentelevät marginaalissa ja tekevät kokeellisempaa tai uutta ilmaisua etsivää elokuvaa. Menetämme uusia tekijöitä ja jäämme jälkeen muun eurooppalaisen elokuvan kehityksestä.”

Ahtilan videoteos Vaakasuora – Horizontal on muotokuva kuusesta. Teoksessa 11 metriä pitkä kuusi on kuvattu luonnollisessa koossaan kuudessa osassa.

Ahtila itse kehittää jatkuvasti omaa ilmaisuaan. Häntä on aina kiinnostanut, kuinka kertoa tarinat totutusta poikkeavalla tavalla, toisin, vaikka useita aisteja hyödyntäen.

Kymmenisen vuotta sitten hän ryhtyi toden teolla pohtimaan elämässämme tapahtuvia muutoksia, sellaisia kuin ilmastonmuutos, sukupuuttoaalto ja ihmisen luontosuhde kokonaisuudessaan.

Syntyi Tutkimuksia Draaman Ekologiasta I -teos, joka kysyy, voiko taide auttaa ihmistä ymmärtämään luonnon merkitys olemassaololle paremmin. Teoksessa nähdään muun muassa Kati Outinen esittämässä pohdintoja ihmisen havainnon rajoista ja elokuvan olemuksesta.

Kysymys toisten lajien kuvaamisesta uudella tavalla kiinnostaa Ahtilaa edelleen. Tulevissa töissään hän haluaisi jatkaa ekologisen elokuvan keinojen etsimistä.

Senkin hän myöntää, että uusi sisältää aina myös riskin. Ja se tekee usein siitä niin kiinnostavaa.

”Kun yrittää kertoa tarinoita toisin, niin se kaavasta poikkeaminen nähdään helposti väärin tekemisenä. Ja silloin on todella tärkeää, että löytyy rahoittaja, joka näkee siinä tolkkua”, hän selittää.

Tulevaa budjettiriiheä Ahtila aikoo seurata positiivisella mielellä. Hän uskoo, että kaikesta huolimatta tämän hetkinen hallituskokoonpano voi olla kulttuurin kannalta ”myönteisin mahdollinen”. Ja vaikka vihreät valitsivat tiedeleikkauskritiikkinsä maalitauluksi hampaattomaksi haukkumansa keskustalaisministeri Antti Kurvisen, Ahtila ei ole menettänyt toivoaan.

”On luotettava siihen, että vastuuministeri ymmärtää tilanteen ja vie viestiä eteenpäin.”

Luotat siis Kurviseen?

”Nyt tilanne on tämä. Ja onhan nykyinen valtiovarainministeri Saarikko entinen kulttuuriministeri, joka sai esimerkiksi Paimion parantolalle nopeasti rahoituksen. Pienten rahojen suuri merkitys on hyvin helposti ymmärrettävä asia Avekin tapauksessakin.”