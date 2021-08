Näyttelijä Tom Cruisen käytössä ollut BMW varastettiin tiistaina Birminghamissa, jossa näyttelijä on ollut kuvaamassa Mission Impossible -elokuvaa.

Tom Cruise on kuvannut Mission Impossible -elokuvaa myös Roomassa viime vuoden lokakuussa.

Hollywood-tähti Tom Cruisen käytössä ollut auto ja sen mukana tuhansien puntien arvosta tähden omaisuutta varastettiin Birminghamin keskustassa sijaitsevan Grand Hotelin edestä tiistaina tällä viikolla.

Asiasta on kertonut muun muassa The Guardian. Cruise on ollut kaupungissa kuvaamassa seitsemättä Mission Impossible -elokuvaa.

Varastettu auto löytyi poliisin mukaan kotvan kuluttua Smethwickistä, mutta sen sisällä oletettavasti olleet Cruisen matkalaukku ja muut tavarat ovat edelleen kateissa.

Poliisi on ilmoittanut tutkivansa tapausta.

Tom Cruise on ennättänyt herättää huomiota kaupungissa jo ennen varkautta: hänet on nähty muun muassa paikallisessa intialaisessa ravintolassa ja Birminghamin Grand Central -ostoskeskuksessa, joka on muutettu elokuvan kuvauksia varten muistuttamaan Abu Dhabin lentokenttää.

Paikallinen liikennepoliisi on myös tviitannut kuvan Cruisesta kahden poliisin seurassa kuvatekstillä: ”Vakuutan, ettei tämä ole photoshopattu”.