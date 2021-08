Eppu Normaalin jäsenet olivat palaamassa kesän viimeiseltä keikalta Virroilta, kun tieto kappaleesta tuli. Se kuunneltiin keikkabussissa välittömästi.

Suomen menestyksekkäimpiin yhtyeisiin kuuluvan Eppu Normaalin varhaiskauden Poliisi pamputtaa taas -kappale on saanut osakseen poikkeuksellisen kunnianosoituksen Britanniassa.

Paikallinen punkbändi Chubby and the Gang on julkaissut kappaleesta cover-version. Brittiyhtyeen kappale on nimeltään Getting Beat Again.

Asiasta Suomessa ensimmäisenä kertoneen Rumban mukaan kyseessä on ”kuumin ja hypetetyin” punkbändi Britanniassa.

Ehkä niinkin, mutta Eppu Normaalin suosioon yhtyeellä on vielä matkaa.

Juuri toisen albuminsa julkaisseella brittiyhtyeellä on Spotifyn mukaan vajaat 50 000 kuulijaa kuukaudessa, viimeksi vuonna 2007 albumin julkaisseella Eppu Normaalilla niitä on noin viisinkertainen määrä. Facebookissa Chubby and the Gangilla on seuraajia muutamia tuhansia, suomalaisyhtyeellä 65 000.

Toisaalta vuonna 2019 perustettu brittiyhtye on vielä alkutaipaleella, ja se on viime aikoina saanut palstatilaa useissa suurilevikkisissä musiikkijulkaisuissa.

Eppu Normaalille Poliisi pamputtaa taas on poikkeuksellisen merkityksellinen, sillä Poko Recordsin perustaja Epe Helenius hurmaantui yhtyeen demonauhalla tiettävästi juuri siihen kappaleeseen. Myöhemmin kappale on muodostunut yhdeksi suomalaisen rockin klassikkokappaleista.

Eppu Normaalin jäsenissä cover-kappale tuotti tuoreeltaan riemua. Yhtye oli eilen lauantaina palaamassa kesän viimeiseltä keikalta Virroilta, kun tieto biisistä tuli. Pian koko yhtye kuunteli nopeatempoista kappaletta yhdessä, vaatimattomalla äänentoistolaitteistolla tosin.

Aku Syrjä tunnetaan Eppu Normaalin rumpalina, Eppu Normaali Oy:n toimitusjohtajana ja Akun tehtaan johtajana. Kuva vuodelta 2016.

Miltä kappale kuulosti, Aku Syrjä?

”No, me soitettiin sitä keikkabussissa kännykän­rähinällä, ja sellaista punkkiahan se oli. Tyylin mukaista kyllä. Tekstistä ei saatu mitään selvää, joo.”

Pidätkö sitä kunnian­osoituksena?

”Totta hemmetissä! Onhan se ihmeellistä, että nuoret kaverit toisessa maassa löytää sen näin monen vuoden jälkeen sen biisin. On tämä yksi kohokohta meidän biiseistä tehdyistä kappaleista.

Oletteko koskaan itse ajatelleet tehdä kappaleesta englannin­kielistä versiota?

”Ei siitä biisistä. Mehän tehtiin aikoinaan joistakin biiseistä englannin­kielisiä versioita, kuten Njet njetistä, muistaakseni. Ja tiettävästi ne joillakin radio­asemilla sitten soivatkin.”

Pitääkö muuten paikkansa, että Poliisi pamputtaa taas -kappale oli olemassa jo ennen Eppu Normaali -yhtyettä?

”Joo, me tehtiin nauhoituksia jo ennen kuin Eppu Normaalia oli keksittykään, ja niitä me sitten lähetettiin levy-yhtiöihin. Poliisi pamputtaa taas oli silloin sellainen keskitempoinen ja lastenlaulunomainen versio kappaleesta. Myöhemmin me sitten tajusimme Ramonesin myötä, miten niitä kappaleita täytyy esittää.”

Vieläkö soitatte kappaletta keikoilla?

”On siitä jo aikaa, mutta silloin tällöin encore-kappaleena.”

Alla molempien yhtyeiden versiot kappaleesta.