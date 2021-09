Giacomo Casanovan muistelmien lyhentämätön suomennos osoittaa, että kulttuurihenkilön jälkimaine on usein tarpeettoman suppea.

Muistelmat

Giacomo Casanova: Elämäni tarina 1-2. 743 s. Elämäni tarina 3-4. 780 s. Elämäni tarina 5-6. 675 s. Suom. Seppo Sipilä. Faros-kustannus.

Venetsialainen Giocomo Casanova (1725–98) on erinomainen esimerkki henkilöstä, jonka nimi elää omaa elämäänsä juuri historiallisesta esikuvastaan piittaamatta. Käsitteenä ”casanova” on niin vahva, että ensin ei edes ajattele sen taustalla olevan mitään todellista.

Siksi muistan elävästi lukuhetken hetken kymmenen vuoden takaa, jolloin vasta ymmärsin Casanovan olevan erottamaton osa eurooppalaista kulttuurihistoriaa ja kirjallisuutta.

W. G. Sebaldin teoksessa Huimaus (suom. Oili Suominen) kirjailija liikkuu Venetsiassa ja törmää Casanovan haamuun. Sujuvasti yhteiskunnan ylärakenteissa ympäri Eurooppaa liikkunut libertiini on vangittuna kotikaupungissaan dogen palatsissa jouduttuaan inkvisition kynsiin.

Vankilansa seinien tärinässä hän tuntee Lissabonin vuoden 1755 suuren maanjäristyksen, joka sai valistusajattelijat kyseenalaistamaan Jumalan olemassaolon.

Casanovan kuusiosaisen Elämäni tarinan toisen osan lopulla kuvaama vankeus tuntuu ennakoivan yli vuosisata myöhemmin kirjoittaneen, yhtä lailla käsitteeksi muodostuneen Franz Kafkan tuotantoa. ”Kun tämä tuomioistuin ryhtyy toimiin rikollista vastaan”, Casanova kirjoittaa, ”se on jo varma hänen syyllisyydestään; mitä syytä sillä siis olisi puhua hänen kanssaan? Ja kun se on tuominnut hänet, mikä pakko sen on kertoa hänelle huonot uutiset hänen rangaistuksestaan?”

Casanova käytti näitä portaita paetessaan Dogen palatsista Venetsiassa.

Toisin kuin Kafkan modernin totalitarismin koettelemille henkilöhahmoille Casanovalle mahdotonkin oli vielä mahdollista. Hän pakeni vankilasta, ja väitettiin jopa, että kukaan muu ei ollut sieltä paennut ennen häntä.

Seikkailu tornista alas ja gondolilla ulos Venetsiasta ja lopulta Tasavallasta tympeäksi riesaksi kuvatun munkki Balbin kanssa kuuluu kirjallisuuden suuriin pakotarinoihin. Tarina on myös tosi, vähintään puitteiltaan, sillä Casanovan paosta on jäänyt lukuisia aikalaismerkintöjä.

Casanova uhkaa haudata munkin elävältä, ellei tämä poistuisi hänen seurastaan välittömästi. Taustalla kajastelee jo antiikista tuttu oppi, jossa ihmisen luonne ratkaisee hänen kohtalonsa:

”Vaikka jäinkin ilman soldon soldoa ja vaikka minun täytyi ylittää kaksi jokea, onnittelin itseäni sydämellisesti siitä, että olin osannut päästä eroon luonteeltaan sellaisen miehen seurasta. Silloin olin varma, että onnistuisin pääsemään pois Tasavallasta.”

Lauseet yllä on nyt mahdollista lukea suomeksi, sillä Elämäni tarinan 3 500:sta sivusta on jo julkaistu yli kaksituhatta, ensimmäiset kuusi osaa, kolmena niteenä ja Seppo Sipilän hyvin asiantuntevana suomennoksena.

Harvoin näkee käännöskirjaa, johon olisi kertynyt olisi näin paljon tietoa jonkin ajan yhteiskunnasta, kun tässä teoksessa 1700-luvun Euroopasta ja etenkin Ranskasta. Casanova omaksui ranskalaisen kulttuurin niin hyvin, että suuremman yleisön saavuttaakseen myös kirjoitti ranskaksi, vaikka toteaakin usein kuulevansa huomautuksia italianismeistaan.

Elämäni tarina on elämänfilosofinen seikkailukertomus ja kulttuurianekdoottien aarreaitta. Vararikkojen, onnenpotkujen ja korkealuontoisten keskustelujen lomassa muotoutuu libertinismin filosofia, jonka ytimessä on Cicerolta lainattu motto: ”Joka ei osaa käyttää viisauttaan hyödykseen, on turhaan viisas.”

Alaviitteet on sijoitettu samalle sivulle leipätekstin kanssa, mikä lisää tietokirjan tuntua, kuitenkaan liiemmin seikkailua häiritsemättä. Jokainen tunnettu nimi on selvitetty, aikansa verotarkastajia myöten.

Myös suomentajana Sipilä on tarkka kirjaimellisuuteen asti, mikä paikoin johtaa esimerkiksi hassuihin aikamuodon vaihdoksiin, mutta teksti pysyy luettavana koko ajan.

Casanova syntyi Venetsiassa kahden näyttelijän perheeseen, mutta epäili isäkseen varakasta teatterinomistaja Michele Grimania, joka maksoi hänelle todellisen eliittikoulutuksen kaupungin parhaissa oppilaitoksissa.

Elämäni tarina on ennen kaikkea tarina luokkanoususta ja niistä ominaisuuksista, jotka mahdollistivat 1700-luvulla alempaan luokkaan syntyneen henkilön liikkumisen korkeimmissa aristokratian piireissä.

Näihin lukeutuu ilman muuta miessukupuoli, vaikka Casanova itse oli monella tavalla tasa-arvon asialla ja kuvaa lukuisia naisten kanssa käytyjä filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Vapaimmallekin naiselle hänen kaltaisensa liikkuvan seikkailijan elämä olisi ollut mahdotonta: naisen vapaus näkyy Elämäni tarinassa kodin piirissä, joka parhaimmillaan laajeni salongiksi.

Nykyajasta käsin on yllättävää, että jo Casanova puhuu suostumuksesta vilkasta sukupuolielämäänsä oikeuttaessaan. Silti teos sisältää kuvauksia alaikäisiin sekaantumisista ja teoista, jotka ovat tulkittavissa raiskauksiksi.

Mikä osa tästä selittyy ajan tavoilla, mikä Casanovan omalla luonteella, sitä lienee mahdoton sanoa aikojen takaa.

Sukupuolen ja klassisen sivistyksen lisäksi Casanova hyötyi vapaamuurarivihkimyksestään, joka tuon ajan Euroopassa oli pääsylippu moniin korkeisiin pöytiin – salaliittoteorioita aiheesta tunnettiin jo tuolloin.

Erityisen hyödyllistä oli Casanovan perehtyminen ruusuristiläisyyteen ja maagisiin rituaaleihin, joka mahdollisti hänelle omaisuuksien tienaamisen herkkäuskoisia ihmisiä huijaamalla. Elämäkerran esipuheessa Casanova puolustelee käytöstään varsin omaperäisellä tavalla.

Näin huijarista saadaan filosofinen kouluttaja:

”Ystävilläni oli mitä merkillisimpiä hankkeita, ja saadessani heidät uskomaan niiden onnistumiseen toivoin samalla parantavani heidät hullutuksista vapauttamalla heidät harhakuvitelmistaan. [--] Minä vain käytin huvitusteni maksamiseen varoja, jotka oli tarkoitettu sellaisten omistusten hankintaan, jotka ovat luonnostaan mahdottomia. Tuntisin syyllisyyttä, jos nykyään olisin rikas.”

Casanova kirjoitti muistelmansa vanhoilla päivillään ikävystyessään kirjastonhoitajana Duxin kaupungissa Böömissä. Hänet on murtanut paitsi eletty elämä ja huvenneet varat, myös jakobiinien hirmuvaltaan päätynyt Ranskan vallankumous.

Muistelmia kirjoittaessaan Casanova on menneisyyden mies, mikä usein näkyy katkerana häivähdyksenä muuten iloluontoisessa tekstissä.

Tuoreimman suomennoksen, kuudennen osan lopulla Casanova käy keskustelua kirjallisen esikuvansa, filosofi Voltairen (1694–1778) kanssa. Keskustelu taikauskosta, järjestä ja monarkiasta on edelleen ajankohtainen. Casanovan mukaan ilman taikauskoa kansa ei voi olla onnellinen, ja vapauteen riittää uskomus vapaudesta.

Muistelmissa näkyy ainakin se, miten tuo usko laitetaan toteen.