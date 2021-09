Sinfonia Lahden uusi ylikapellimestari Dalia Stasevska avaa torstaina Sibelius-festivaalin jättimäisellä Kullervo-teoksella ja jatkaa lokakuussa debytoimaan New Yorkin filharmonikkojen edessä.

Ensimmäisenä soi orgasmi.

Sinfonia Lahden uusi ylikapellimestari Dalia Stasevska aloittaa Lahden Sibeliustalossa tiistai-illan harjoitukset solisti- ja kuorojärjestelyjen vuoksi Jean Sibeliuksen Kullervon kolmannen osan keskeltä teoksen suurimmasta sointipurkauksesta.

Kullervo on juuri vietellyt sisarensa tämän syntyperästä tietämättä, ja tästä seuraa varsin suorasukaisesti kasvava ja räjähtävä orkesterikliimaksi.

”Lisää voimaa ja intensiteettiä, aksentit ulos, rumuuteen asti!” hän ohjeistaa.

Kliimaksin jälkeen musiikki rauhoittuu, mutta vain hetkeksi. Rakastavaiset kysyvät toistensa nimiä. Sisaruussuhde paljastuu.

”Noissa soinnuissa pitää kuulua kauhu, jonka Kullervon sisar tuntee sillä hetkellä. Ja sitten lempeyttä kohtalonteemaan.”

Pian lavalle astuu mieskuoro, ja harjoitus jatkuu insestiosan alusta kohti viidennessä osassa tapahtuvaa Kullervon itsemurhaa.

Lisää intensiteettiä! Dalia Stasevska vauhdissa tiistain harjoituksissa Lahden Sibeliustalossa.

Torstaina pitäisi kaiken olla valmista, kun Kullervo soi Lahden Sibelius-festivaalin aluksi. Stasevska johtaa Sibeliuksen suuren läpimurtoteoksen nyt ensimmäistä kertaa.

”Nuori 26-vuotias mies laittoi kaiken peliin. Hän kirjoitti siihen kaiken, mitä osasi”, hän kertaa Sibeliustalon aulassa.

Tuloksena oli yli tunnin kestävä teos, jossa orkesterinkäyttö on rosoista ja hurjaa.

”Lähdin aika puhtaalta pöydältä ja katsoin Anton Brucknerin kolmannen sinfonian suuntaan hyvin vahvasti tempojen ja sointimaailman suhteen. Ja Beethovenin yhdeksänteen sinfoniaan myös.”

Nämä teokset tekivät Sibeliukseen valtavan vaikutuksen, kun hän ryhtyi säveltämään Kullervoa Wienin-opiskeluvuonnaan. Toinen merkittävä vaikute oli runonlaulun 5/4-poljento ja Kalevalan tapa rakentaa tarinaa eräänlaisella jatkuvalla varioinnilla.

”Teemamme onkin kuinka Jannesta tuli Sibelius. Osassa konsertteja Timo Alakotila on järjestänyt mukaan kansanmusiikkia ja niistä ammentavia preludeja. Minua kiinnostaa millaisten sointien keskellä hän sävelsi.”

Kullervo katsoi vuonna 1892 myös musiikin tulevaisuuteen.

”Siinä on esi-Stravinskya myös! En pääse yli hämmennyksestä, miten Suomesta aika nuoressa kulttuurisessa vaiheessa tuollaisesta ihmisestä lähtee tuollaista materiaalia. Kullervossa on kaikki ainekset, joita Sibelius työsti koko loppuelämän.”

Dalia Stasevskalla on edessä debyytit Baltimoressa, New Yorkissa, Los Angelesissa ja San Franciscossa.

Stasevskan ura on mielenkiintoisessa vaiheessa. Hän on nyt ensimmäistä kertaa sinfoniaorkesterin ylikapellimestari. Kansainvälistä uraa vauhdittaa lontoolaisen BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailijan pesti ja äskettäinen hyvät arviot saanut First Night of the Proms -konsertti Royal Albert Hallissa.

Vielä viime vuoden Last Night of the Proms -konsertti sai ristiriitaisemmat arviot.

Stasevska muistuttaa, että viime vuonna oli myös poliittista ennakkopolemiikkia. Hänen kuviteltiin virheellisesti vaativan brittiläistä sisältöä pois peribrittiläisestä Last Night of the Proms -konsertista. Kohuun osallistui jopa populistipoliitikko Nigel Farage. Konserttia latistivat myös koronarajoitukset.

”Nyt oli uskomaton fiilis saada musisoida taas elävän yleisön edessä”, Sibeliuksen toisen sinfonian Lontoossa johtanut Stasevska sanoo.

Britannia on pitkälti luopunut koronarajoituksista, mutta Lahdessa saadaan täyttää vain noin kolmannes Sibeliustalon paikoista.

Pandemia vaikuttanee myös yleisöön. Normivuosina Sibelius-festivaalin yleisö kerää sibeliaaneja ympäri maailmaa Yes-yhtyeen Jon Andersonin kaltaisia rocktähtiä myöten.

Mutta rajoitukset eivät Stasevskaa pysäytä. Syyskuussa on luvassa debyytti Baltimoressa ja lokakuussa New Yorkin filharmonikkojen edessä. Myös Los Angelesin filharmonikkojen ja San Francisco Symphonyn debyytit on jo sovittu, vaikka pandemia siirsi alkuperäisiä päivämääriä ensi vuoteen.

Orkesterinrakennuksesta syntyvät kuitenkin vierailuja suuremmat legendat, kuten Osmo Vänskän ja Sinfonia Lahden pitkällä kaudella tapahtui. Tuntemattomasta provinssiorkesterista tuli kansainvälisten kehujen kohde palkituilla levyillä ja ylistetyillä maailmankiertueilla.

”Lahdessa on hieno ja upea taso, kiitos edeltäjien. Orkesterilla on todella hyvä työmoraali. Ihmiset ovat aina innostuneita ja antavat harjoituksissa kaikkensa.”

Tuoreimmista edeltäjistä Okko Kamu toi Lahteen oman turboilemattoman luontevuutensa ja Dima Slobodeniouk ehkä hieman tummempaa ja venäläisempää sointia.

”Olen luonteva jatke, sillä haluan paljon lämpöä ja muhevaa keskieurooppalaista sointia. Soundin pitää vibreerata niin että tuntuu. Kontrabassojen tulee kuulua ja liidata sointia.”

On tietysti myös keveämpää, läpikuultavampaa musiikkia. Se koskee Sibeliustakin.

”Alkuaikojen rouheasta soundista kulmikkuus vähentyy ja samalla hän kompressoi sisältöä. Perjantaina soiva viides sinfonia on tässä tärkeä vaihe, ja johtaisin mielelläni kaikki sinfoniat jollakin tulevalla Sibelius-festivaalilla.”

Sinfonia Lahti soittaa Kullervon hieman kavennetulla jousistolla turvävälien vuoksi. Solisteina ovat Johanna Rusanen-Kartano ja Arttu Kataja.

Kun Sibelius-festivaali on ohi ja normaalikausi alkaa, Stasevska kutsuu uutena ideana 2–3 kertaa vuodessa nykysäveltäjiä Lahteen kuratoimaan oman konserttikokonaisuuden.

Tässä Fokus-sarjassa maailman kysytyimpiin säveltäjiin kuuluva John Adams tulee johtamaan oman musiikkinsa lisäksi esimerkiksi Philip Glassia 7. lokakuuta, mikä on kansainvälisesti merkittävä tapaus.

Stasevskan päätöksellä myös loistosäveltäjä Jukka Tiensuu saa esille konsertin verran aina kiinnostavia ideoitaan.

Nixon in China -oopperan ja monen muun menestysteoksen säveltäjä John Adams johtaa Lahdessa 7. lokakuuta. Kuva on Helsingistä vuodelta 2003.

Nyt Stasevska on siis valitsija ja johtaja. Mutta asema ei tullut helpolla.

Hän syntyi Ukrainassa vuonna 1984, mutta muistuttaa, että ei koskaan asunut maassa. Ukrainalais-suomalaisten vanhempien koti oli jo Tallinnassa, josta siirryttiin työn perässä Suomeen, kun Stasevska oli viisivuotias.

Stasevska meni viulutunneille kahdeksanvuotiaana, mutta lopullisesti musiikki räjäytti tajunnan 13-vuotiaana.

”Kuuntelin Tampereen konsan [konservatorion] kirjastossa Giacomo Puccinin Madama Butterflyn levytyksen. Se hetki sai haaveilemaan aktiivisesti orkesterimuusikkoudesta.”

Pian hän soittikin konservatorion jousiorkesterissa ja kotosalla Beethovenin sinfonioiden viulustemmoja Wilhelm Furtwänglerin johtamien levytysten mukana.

Hän ylsi Sibelius-Akatemiaan viuluopintoihin ja päätyi kapellimestariksi samalla tavalla kuin kymmenet muutkin suomalaistähdet: kysymällä Jorma Panulalta miten ”vispaamista” pääsisi kokeilemaan ja saamalla epämuodollisen kutsun mestarikurssille.

Panula oli tuolloin professorina Tukholmassa, ja Stasevska läpäisi pääsykokeet kapellimestariluokalle.

”Panttasin viuluni, jotta saatoin rahoittaa opinnot. Aina sitä odotti seuraavaa opintolainakierrosta, että sai maksettua velat ja viulun takaisin. Soitin kaikissa kissanristiäisissä ja elin kädestä suuhun joitakin vuosia.”

Uhkapeli kannatti. Hän pääsi myöhemmin Sibelius-Akatemian kapellimestariluokalle ja soitti freelance-avustajana Helsingin kaupunginorkesterin viulusektiossa säännöllisesti pari vuotta, mikä paikkasi velkaista taloutta.

”Iso kiitos Jorma Panulalle, hän oli mahtava opettaja ja ystävyys jatkuu. Samoin Leif Segerstam oli hyvin läsnäoleva opettaja, joka oikeasti välitti oppilaistaan. Lisää oppia sain kun pääsin assistentiksi Esa-Pekka Saloselle ja Paavo Järvelle.”

Balanssin säätöä Kullervon harjoituksissa.

Nyt Stasevskalla näyttää olevan oma assistentti harjoituksissa. Hän on Sibelius-Akatemiassa kapellimestariksi opiskeleva Aliisa Barrière. Hän kertoo tarvittaessa esimerkiksi sen, miten balanssi muuttuu salin takaosassa kapellimestarikorokkeeseen verrattuna.

Sinfonia Lahden päävierailija on puolestaan Anja Bihlmaier. Aika monen miesylikapellimestarin ja miespäävierailijan jälkeen tämä taitaa olla ensimmäinen suomalaisorkesteri, jossa nainen on sekä ylikapellimestarina että päävierailijana.

”On hienoa elää ja kokea tätä aikaa. Nyt enemmän kuin koskaan annetaan ääniä taiteilijoille ja säveltäjille, joita ei ole aikaisemmin kuultu. Se tulee vaikuttamaan merkittävästi klassisen musiikin kehitykseen.”

Stasevska muistuttaa, että aiemmin kuulumattomia ääniä ei haravoida sinfoniaorkesterin ohjelmistoon vain sukupuolen perusteella. Hän haluaa nostaa esiin myös maantieteellisesti laiminlyötyjä alueita Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolelta.

”Tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys, siitä tulee pitää huolta.”

Dalia Stasevska ja Lauri Porra tekevät yhteisen levyn.

Entä tulevaisuus? Luvassa on levytyksiä, joista yksi on aviopuolison eli basisti-säveltäjä Lauri Porran messu.

Aviopari etsii myös kakkoskotia Lahden seudulta, mikä voinee kertoa sitoutumisesta orkesteriin nyt alkavaa kolmivuotista kautta pidemmällekin.

Joka tapauksessa he ovat ”kesäheinolalaisia” Lahden lähellä jo kesäasunnon vuoksi.

Mutta malttaako Stasevska jäädä Lahteen, jos New Yorkin filharmonikkojen ja muiden huippuorkesterien debyytit menevät odotetun hyvin ja tarjouksia alkaa sadella?

BBC:n sinfoniaorkesterin vierailijapesti päättyy kahden vuoden kuluttua, jolloin tilaa voisi olla myös ulkomaiselle orkesterille. Ja kuka tietää minkälaisia kilpailevia tarjouksia hän saa, kun nykykausi Lahdessa päättyy vuonna 2024?

”Kaikki kerrotaan aikanaan”, hän sanoo ja hymyilee salaperäisesti.

