Hurriganes: Hamina and Helsinki all night long – live 1973. 3 cd, 4 lp. Svart. ★★★★

Remu & Skuugi Darlings: Rocking All Life Long. Ainoa. ★★★

Rumpali Remu Aaltosen, basisti Cisse Häkkisen ja kitaristi Albert Järvisen muodostama Hurriganes esiintyi vuonna 1973 yli sadan keikan vuosivauhdilla, ja uusi julkaisu kertoo entistä enemmän tuon vuoden keikkakunnosta.

Tuona syksynä julkaistun ensialbumin Rock and Roll All Night Long ykköspuoli äänitettiin livenä keikalla, kakkospuoli studiossa. Vuonna 1974 ilmestyi kaksi bändisingleä, Järvisen sooloalbumi Ride On – jonka tekoa itse vankeustuomiotaan istunut Aaltonen pontevasti vastusti – sekä loppuvuodesta kaikki pankit räjäyttänyt lp Roadrunner.

Hurriganesilla ja sen läpimurrolla oli aikoinaan vallankumouksellinen ja historiassa pysyväksi osoittautunut merkitys suomalaisen rockin kehitykselle ja kulttuuriselle vakiintumiselle. Oli Ganes tai sen mikään sivuhaara toiminnassa tai ei, Remun ja bändinimikkeen vankkumaton suosio ja eritoten ryhmän kulta-aikojen hurmoksellinen palvonta jatkuu yhä.

Yhtyeen vaiheet on kartoitettu tarkkaan, mutta analysoitu vasta vaillinaisesti. Vesa Kontiaisen viime vuonna ilmestynyt tiiliskiviopus Hurriganes Albumit 1973-88 (Bazar) joka tapauksessa käsittelee nimensä ohitse myös jäsenten soololevyt, kaikki lukuisten haastattelujen ristivalotuksella.

Ganes-harrastajille kirja on pakkonakki, mutta sen jälkeen ovat ehtineet ilmestyä myös levyt Making of… Hot Wheels (Taisti) ja Remu plays Hurriganes Live in Mariehamn ’93 (Emsalo).

Jos ne sivuuttaa vain keräilijäfaneille osoitettuina kuriositeetteina, loppuvuodesta on luvassa odotuksia nostattava livejulkaisu Janne Louhivuoren aikaiselta Hurriganesilta.

Juuri nyt kuitenkin puhuttavat ensialbumia varten tallennetut keikkaäänitykset.

Niitä saatiin levyllinen vuoden 2011 julkaisulla Hurriganes Live in Hamina 1973 (Love Records), mutta loppujenkin äänitysten saattaminen julkisiksi on kiitoksen arvoinen kulttuuriteko.

Hamina and Helsinki all night long – live 1973 ei tarjoa mitään uutta tai käsityksiä mullistavaa, mutta julkaisu oikeuttaa itsensä kiintoisia vertailukohtia tarjoavana ja kokonaiskuvaa tarkentavana todistuksena yhtyeen silloisesta olemuksesta ja keikkakunnosta.

Trion oma materiaali rakentui vielä improvisatorisesti syntyneiden riffien, selkeiden lainojen ynnä sekalaisten laulufraasien jamihenkisestä koplaamisesta. Ensilevyjen rockstandardicoveritkin hakivat vasta tarkempaa asemaansa lainabiisien kokonaisuudessa.

Aaltosen tiukalla komennolla ja vaistonvaraisella näkemyksellä Hurriganes sekoitti näennäisen eriparisista aineksista omakutoista, selkeästi yleisölle suunnattua ja kuulijoita kiihkeästi ruokkivaa käyttörockia tässä ja nyt.

Hurriganes Vanhalla ylioppilastalolla vuonna 1973.

Lavabändinä Hurriganes oli luontevan showhenkinen mutta myös dramaattinen, kun sen lähes sarjakuvahenkisten arkkihahmojen maaginen jytä tasapainoili vaaran tunnun ja räjähdysalttiuden rajapinnoilla. Yhteissoitto oli kuitenkin hitsautunut tiukan kompaktiksi: sekä Aaltosen että Häkkisen ranteet olivat vahvat ja notkeat, lauluäänet kirkkaat ja korkeat, ja rytmiikka istui kemiallisesti kohdallaan.

Aivan oman kuorrutuksensa kokonaisuuteen tuo Järvisen vuolas ja luova, erehtymättömän tyylitajuinen ja teknisesti briljantti soitto, jossa olivat jo mukana ne oleelliset ainekset, joilla kirjoitettiin rock-kitaroinnin käsikirjan pidempi oppimäärä seuraavienkin suomalaisten soittajasukupolvien geeneihin.

Suomi on maa, jossa voidaan soittaa rockkitaraa tai erikseen nimenomaan ”Järvistä”, mutta harvoin ensin mainittua ilman jälkimmäistä.

Hurriganesia imitoivia tribuuttibändejä on riittänyt loputtomasti, ja periaatteessa Remu on voinut valita päältä tekeekö niistä jonkun kanssa jotakin.

Petri Laukan kirjan Remu ja Hurriganes Kekkoslovakiassa julkistus vuonna 2014 johti yhteistyöhön, jonka seurauksena valmistui tuore bändiprojektilevy Remu & Skuugi Darlings. Laukka on yhtyeen basisti ja toimii myös sanoittajana.

Levyllä on bluesin ja psykedeliankin viitoittamia ääni­maisema­sukelluksia Ganes-suosikkeihin sekä Skuugi Darlingsien omia kunnianosoituksellisia biisejä. Ikämies Remun monotoninen puhelaulu ohjataan oivaltavimmillaan John Lee Hooker -muottiin.

Kautta linjan mallikkaasti soittava kitaristi Jarmo Heikkinen tekee sen mitä verrattain harvat tuntuvat edes yrittäneen: hän kykenee irtautumaan perinteisen Ganes-kitaroinnin suuntaviivoista syleilläkseen niitä avaria soittoavaruuksia, joita tiedämme Järvisenkin arvostaneen.

Eritoten silloin, kun Hurriganes painoi kahleina jaloissa.

Jukka Nissinen: III. Humu. ★★★★

Vieremäläisen Jukka Nissisen luovuus ja havainnointikyky, verbaalisuus ja heittäytymisuskallus tekevät hänestä riemastuttavan elämän, tapahtumien ja minuuden kuvaajan.

Jos juurilla lepää Jaakko Tepon maalaisrehvakkuus niin miten ihmeessä soittopoppoon musiikillinen ilmaisu tuntuu löytäneen henkisen kotinsa Nissisen syntymääkin edeltäneen kotimaisen taiderockin undergroundinsukuisesta omaehtoisuudesta?

Jos lauluista tunnistaa nuoren Yarin älyllisyyttä niin ne saatetaan tulkita kiihkeästi kuin punkprinssi Teemu Tanner konsanaan, mutta mahdollisia tarttuvia popaineksia ei vahingossakaan silotella ensimmäiseenkään radioystävälliseen sointiin. Kulttisuosio turvattu!

Esa Kaartamo: Laulujen seutu. Warner. ★★★

Esa Kaartamo teki suuren osan urastaan monipuolisena taustavaikuttajana, monien artistien tuottajana ja laulunkirjoittajana. Neljäs sooloalbumi jäi lähtötelineisiin, mutta hän oli äänittänyt sille aiotut laulut kesämökillään kera akustisen kitaran. Nämä demot Kaartamo toteutti niin huolellisesti ja täysipainoisesti, että kokonaisuus oli luonnollista julkaista albumina muusikon viimelauantaisen 60-vuotispäivän kunniaksi.

Intiimit esitykset tuovat Kaartamon liki, ikäänkuin hän istuisi kuulijan vieressä kappaleitaan esittämässä. Joukkoon ei mahdu ainuttakaan toisarvoista laulua, ja vain Siipeeni sain -kappaleen singleversiossa osuutensa jälkikäteen lisänneet muusikkoystävät nostavat äänimaiseman sfääreihin. Vastaava lisä olisi toki sopinut useampaankin esitykseen.

Rebound: Riva! Jupiter. ★★★

Eturivin Repa Nurmi (ex-Melrose) ja Mikki Niinivaara (mm. Rockin’ Paradox) ovat tunnetuimmat nimet projektissa jonka syntyä otaksuttavasti siivitti musadiggareiden halu tehdä jotain omaa erilaista. Syntyi tarttuvia aineksia sisältävä ja kutkuttavia suuntia avaava, mutta myös hajanainen ja loppua myöten notkahtavakin levy, jonka elokuvallisia äänimaisemia on haastavaa kuvitella pelkän pienryhmän livenä esitettäväksi.

Mariachitrumpetteineen Meksikon rajamaille kurkottavan avausinstrumentaalin jälkeen sukelletaan rockabillykierteisen voimapopin suomenkieliseen parisuhdeangstiin, ja viistosta Quentin Tarantino -iskelmästä sähkökitaraiseen discopastissiin ja edelleen trendikkääseen etnohölkkään. Olkoon levy vasta johdanto tulevalle eikä päätepysäkki.

Pepe Ahlqvist with Tomi Leino Trio: Backstreets of Blue. Homework. ★★★★

Kimppahan on kuin bluesin pyhimysten siunaama. Pepe Ahlqvist otti Skandinavian monipuolisimpiin lukeutuvalta bluesmuusikolta ja genren moniyrittäjältä Tomi Leinolta täyden palvelun paketin. Siihen kuului valmiiksi sisäänajettu pienbändi, vanhan ajan analoginen studio sekä nippu omia minimalistisen tarkoituksenmukaisia biisejä, joista muokattiin yhteisvoimin albumin materiaali. Tyylillisesti se on täysin yhteneväinen lukuisten amerikkalaisten bluesartistien tuotannon kanssa, mutta jos keinuntapalojen ja parisuhdeslovareitten peruspoljento pitäisi luokitella yhdellä sanalla, olisi se soul – siis se aikoinaan rhythm & bluesista sofistikoitunut vintagetyyli. Tietenkin bluesfraseologialla!

Harri Taittosen urut tuovat sointiin ratkaisevan tärkeän lisän, ja Lena Lindroosin laulu omat pehmeät sävynsä.