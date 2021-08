Nia DaCosta on New Yorkin Harlemissa kasvanut 31-vuotias elokuvantekijä, joka teki oman tulkintansa lähes 30 vuoden takaisesta slasher-tyylin kauhuelokuvasta Candymanista.

Elokuvantekijä Nia DaCostan ohjaama kauhuelokuva Candyman nousi verraten hiljaisena viikonloppuna Pohjois-Amerikan katsotuimmaksi elokuvaksi. Elokuva tuotti reilut 20 miljoonaa dollaria avausviikonloppunaan.

Ykköspaikka on merkittävä kuitenkin siksi, että ensimmäistä kertaa mustan naisen ohjaama elokuva on elokuvateattereiden lipunmyynnin kärkipaikalla Pohjois-Amerikassa.

Candymanin ohjannut Nia DaCosta on 31-vuotias elokuvantekijä, joka on ohjannut vasta kaksi elokuvaa.

New Yorkin Harlemissa kasvanut, jamaikalaistaustainen DaCosta on korostanut julkisuudessa olevansa sarjakuvien ja kauhutarinoiden ystävä. Ennen Candymania valmistui kahdesta pikkurikollisesta kertonut pienen budjetin rikosdraama Little Woods vuonna 2018.

Parhaillaan DaCosta on ohjaamassa Marvelille supersankarielokuvaa The Marvels, joka on jatkoa Captain Marvelille.

Candyman on jatkoa vuoden 1992 samannimiselle elokuvalle. Kolmenkymmenen vuoden takainen Candyman tunnetaan slasher-tyylin kauhuelokuvana, jossa yliluonnollinen tappaja oli tummaihoinen ensimmäistä kertaa. Elokuva perustui Clive Barkerin kirjoittamaan novelliin, ja elokuvantekijät siirsivät tapahtumat Britanniasta Chicagoon Yhdysvaltoihin.

Tarinassa Candyman on 1800-luvun lopulla elänyt taiteilija, jolla on suhde valkoiseen naiseen ja jonka vuoksi hänet surmataan. Elokuvassa murhattu mies palaa kummittelemaan, ja muuan opiskelija alkaa tutkia hänestä kerrottua kummitustarinaa.

Tarinan uuden version yhtenä käsikirjoittajana DaCostan ohella on toiminut Jordan Peele, joka nousi suuren huomion kohteeksi kiitetyllä Get Out -kauhuelokuvalla vuonna 2017. Peele myös oli palkkaamassa DaCostaa Candymanin ohjaajan tehtäviin.

Ohjatessaan Candymanin tarinasta omaa versioitaan DaCosta halusi kunnioittaa alkuperäistä elokuvaa kuitenkin tuoden tarinaan uuden näkökulman.

”Ensimmäinen elokuva on ulkopuolelta nähty, asiaa katsotaan valkoisin silmin, ja minun elokuvassani on musta näkökulma. Näkökulma on erityisesti Candymanin”, DaCosta sanoi ensi-illan alla Los Angeles Timesin haastattelussa.

”Tarina kertoo rasistisesta väkivallasta, erityisesti poliisien tekemästä, ja siksi päätin, etten halua näyttää sitä. Me näemme sitä jo muutenkin. Ja koska tämä on lajiltaan kauhua eikä draama, minusta on tärkeää tehdä selvä eron oikean elämän asioiden ja elokuvan tyyliin kuuluvien välille.”

DaCostan tulkinta käsittelee myös taide- ja kulttuurielämää, jossa valkoiset kriitikot, agentit ja galleristit käyttävät valtaa. The Guardianin haastattelussa DaCosta näkee tässä yhteyden valkoisten hallitsemaan elokuvateollisuuteen.

”Olen monesti ollut tilanteessa, jossa kerron ohimennen jotain lapsuudestani, ja sitten minulta kysytään, että pitäisikö tuota tapahtua myös elokuvassa. Olen silloin että: ’Miksi?’. Candymanin voi nähdä ironisesti sitä kautta, että mustan taideväen odotetaan käsittelevän mustien traumoja”, DaCosta sanoi brittilehden haastattelussa.

ohjaaja Ava DuVernayn ohjaama Hyppy ajassa eli A Wrinkle in Time on edelleen kaikkien aikojen eniten lipputuloja avausviikonloppuna tuottanut mustan naisen ohjaama elokuva Pohjois-Amerikassa. Tilastosta kertoo yhdysvaltalaista viihdettä seuraava Deadline-sivusto. DuVernayn elokuva tuli ensi-iltaan ennen koronaepidemiaa vuonna 2018.

Candymanin mahdollinen Suomen-ensi-ilta ei ole tiedossa. DaCostan aiemmin ohjaama Little Woods on katsottavissa suoratoistopalvelu Amazonilla.