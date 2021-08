Paul McCartney kommentoi lokakuussa julkaistavaa albumia ja kirjaa sekä marraskuussa julkaistavaa tv-sarjaa.

Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr ja John Lennon Let It Be -albumille päätyneissä äänityksissä.

The Beatles -yhtyeen viimeisenä julkaistu ja toiseksi viimeisenä äänitetty albumi Let It Be saa viimein 15. lokakuuta samanlaisen jättipakettijulkaisun kuin vuoden 1967 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band vuonna 2017, vuoden 1968 The Beatles -tuplalevy eli ”Valkoinen tupla” vuonna 2018 ja vuoden 1969 Abbey Road vuonna 2019.

Julkaisu tehdään tavanomaiseen tapaan useissa eri formaateissa vinyyliboksista cd-boksiin ja digitaalisiin verkkojulkaisuihin.

Laajin versio sisältää Let It Be -sessioista viiden cd-levyn sekä bluray-levyn verran musiikkia.

Jättipakettia odotettiin edeltäjiensä tapaan kauppoihin 50 vuotta alkuperäisen albumin julkaisun jälkeen eli viime vuonna, mutta sekä tämä editio että Let It Be -sessioiden filmimateriaalista koottu Peter Jacksonin elokuva kokivat muutoksia.

Elokuvahanke peruttiin, ja Jackson muokkasi materiaalista yli kuuden tunnin tv-sarjan, jonka Disney+ välittää 25-.–27. marraskuuta.

Let It Be -sessioiden taustoista julkaistaan myös erillinen kirja 12. lokakuuta. Sen materiaalia on myös super deluxe -levypaketin suppeammassa kirjassa.

Laajimmassa versiossa kerrotaan olevan 27 aiemmin julkaisematonta versiota Let It Be -sessioiden annista. Osassa kyse on yhtyeestä jammailemassa 1950-luvun rockin klassikkoja ja kehittelemässä myöhemmin Abbey Road -levylle ja yhtyeen jäsenten soololevyille päätyneitä lauluja.

Vanhaan tapaan paketit sisältävät alkuperäisen albumin uusina stereo- ja 5.1.-miksauksina. Keräilijöitä voi kiinnostaa osassa paketteja mukana oleva neljäntoista raidan Get Back -niminen albumiversio, jonka Glynn Johns miksasi toukokuussa 1969. Johns valitsi raaempia ja aikaisempia ottoja kuin mitä lopulliselle albumille päätyi. Myös kappalevalikoima oli osin erilainen.

Tammikuun 1969 Let It Be -sessioiden piti aluksi olla esityötä konserttialbumille, joka sisältäisi uusia lauluja. Suunnitelma muuttui, ja konsertti pidettiin spontaanina kattokonserttina tammikuun lopulla.

Tammikuussa koettiin joitakin riitoja, ja yhtye jätti sessiot aluksi hyllylle. Sen sijaan keväällä ja kesällä 1969 viimeisteltiin Abbey Road -albumi.

Vasta sitten palattiin Let It Be -sessioiden materiaaliin, jota oli nauhoitettu yli 150 tuntia eri ottoineen. Tuottaja Phil Spector kuorrutti albumille valikoidut laulut ja otot sovituksillaan ja päällekkäisäänityksillään.

Albumi ja sen teosta kertova elokuva julkaistiin vasta The Beatlesin hajottua toukokuussa 1970.

Alkuperäinen Let It Be -elokuva murskasi myytin iloisista liverpoolilaismuusikoista ja näytti osan riitelystä, joka johti yhtyeen hajoamiseen.

Nyt sekä ohjaaja Peter Jackson että deluxe-levypaketin kokoajat haluavat todistaa, että tammikuun 1969 sessioissa oli usein myös hyvin hauskaa. Ennakkoon tämän on epäilty tarkoittavan osin riitaisan historian valkopesua puhtoisemmaksi. Tämän Jackson kiistää.

”Pidin aina alkuperäistä Let It Be -elokuvaa aika surullisena, koska se käsittelee yhtyeemme hajoamista, mutta uusi filmi näyttää välillämme olleen kaverihengen ja rakkauden”, Paul McCartney kirjoittaa lokakuussa aiheesta julkaistavan kirjan esipuheessa.

“Uudelleen remasteroidun Let It Be -albumin kanssa filmi on voimallinen muistutus tuosta ajasta. Näin minä haluan The Beatlesin muistaa”, McCartney lisäsi.

McCartneyn toiveesta jo vuonna 2003 julkaistiin Let It Be... Naked joka sisälsi albumin materiaalia ilman Phil Spectorin päällekkäisäänityksiä. Se versio ei ole mukana tässä paketissa.

Entä miltä uusi paketti kuulostaa? Kolme ilmaisessa verkkokuuntelussa jo olevaa raitaa noudattelevat edellisten levyjen linjaa: ne soivat fyysisemmin, ”isommin” ja nykyaikaisemmin kuin alkuperäisiltä vinyylilevyiltä tutut versiot.

Nähtäväksi jää ovatko seuraavan sukupolven The Beatles -uudelleenjulkaisut jälleen pienemmin ja ”luomummin” soivia alkuperäisten albumien tavoin.

Näin soi Let It Be vuoden 2021 miksauksena.

Näin soi tammikuun 1969 kattokonsertin ensimmäinen rento versio Don’t Let Me Down -kappaleesta. Yhtye soitti kappaleen konsertin aikana toiseenkin kertaan.

Ja näin soi George Harrisonin For You Blue Glynn Johnsin toukokuussa 1969 miksaamalta ja aiemmin julkaisemattomalta Get Back -kokonaisuudelta, jonka yhtye päätti jättää julkaisematta.