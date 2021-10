Paavo Westerbergin ja Pete Eklundin perustama Nordic Theatre Company aloittaa 1990-luvun hittinäytelmällä, joka kertoo miesten ystävyydestä.

Kun ihminen sanoo ”kerran tässä vain eletään”, vierustoveri joutuu olemaan varuillaan. Paavo Westerberg kuitenkin nauraa omille unelmilleen. Hän vaikuttaa helpottuneelta, kun hän kertoo ensimmäistä kertaa ulkopuoliselle pitkäaikaisen suunnitelmansa toteutumisesta.

”Luulen, että tosi moni on viimeisen puolentoista vuoden aikana havahtunut siihen, että meillä on vain yksi elämä, joka tulisi elää niin hyvin kuin osaa. Suhteessa omaan kutsumukseen mutta myös muihin ihmisiin.”

Ohjaaja-kirjailija Westerberg on siis havahtunut elämän kertaluonteisuuteen. Siksi hänen ja pitkäaikaisen ystävän Pete Eklundin pitää perustaa teatteri.

Uusi Nordic Theatre Company aloittaa ensi keväänä.

”Ei tässä mitään järkeä ole”, Westerberg sanoo.

Nordic Theatre Companysta on tarkoitus rakentaa pysyvä teatteri, mutta säilyttää ”ketteryys ja liikkuvuus”.

Vetäjien päämäärä on jatkaa lapsenomaista innostusta, jolla teatteria on nyt rakennettu, koska teatteri on parhaimmillaan leikkiä.

”Jos keksisi uudelleen sen leikin, sen jonkun riemun.”

Teatteri aloittaa ranskalaisen Yasmina Rezan näytelmällä Taide.

Se käsittelee ystävyyttä ja taidetta. Niistä myös uusi teatteri on saanut alkunsa: rakkaudesta taiteeseen, taidepuheeseen ja teatteriunelmiin.

Näyttelijät Samuli Edelmann ja Eero Aho ovat ystäviä vuosien takaa. Aku Hirviniemi tuntee myös molemmat kollegansa. Tämä luo pohjan ystävyysnäytelmälle.

Eero Aho, Samuli Edelmann ja Aku Hirviniemi näyttelevät ystäviä näytelmässä Taide.

Taiteen Suomen kantaesityksestä tulee juuri kuluneeksi 25 vuotta. Aikakauden tapaus rikkoi kävijäennätyksiä Kansallisteatterissa. Vuoden 1994 pariisilaisen kantaesityksensä jälkeen se valtasi eurooppalaisten teatterien lavat.

Helsingin Sanomien kriitikko Jukka Kajava piti näytelmää ”fiksuna” vuoden 1997 arviossaan.

”Kohdallaan on oivaltamisen tuska, josta tulee naurun seassa myös katsojan kivistystä. Minkälaisia me oikein olemme, me niin sanotut kulttuuri-ihmiset, me teatterissakävijät tai taiteen ostajat, kun rajat tulevat näin nopeasti vastaan valheellisuutta paljastamaan ja pienuutta dokumentoimaan?”

Myös Westerberg istui katsomossa. Hänestä ystävien pikkumaisuuksia "fantastisesti” kuvannut näytelmä tuntui julmalta, mutta nyt se vaikuttaa rakentavan siltoja.

Näytelmä näyttää hänestä hyvin, miten tärkeää ihmisille on tiedostaa, millä puolella taide koetaan. Oikeaksi katsottu näkökulma asettuu joskus henkilökohtaisen kokemuksen edelle.

Taiteen ensi-ilta on Savoy-teatterissa 18. toukokuuta 2022.

Perustajat tutkivat parhaillaan, voisiko heillä olla oma tila. Täydellisessä tilassa pitäisi olla kotoisaa, viihtyisää ja helppoa. Tällainen teatteri pystyisi pärjäämään olohuoneessa sijaitsevien tarinatehtaiden, suoratoistopalvelujen kanssa.

Heidän päämääränsä on ilahduttaa katsojia ja tekijöitä.

”Haaveena on rakentaa paikka, jossa taiteilijat voisivat tutkia omia käsialojaan, mutta niin että siinä on yleisöyhteys”, Westerberg sanoo.

Ensimmäisen esityksen piti olla Westerbergin kirjoittaman näytelmän kantaesitys, mutta se on siirretty teatterin toiseksi tuotannoksi.

Suunnitelmia on pitkälle, mutta ensiksi he haluavat nähdä, miten aloitukset houkuttelevat.

Päämäärä on tehdä lisää kantaesityksiä ja työllistää freelancereita.

Viritteillä on yhteistyötä pohjoismaisten teatterien kanssa. He voisivat vierailla naapurimaassa ja tuoda vastavuoroisesti sieltä esityksiä Suomeen.

Westerberg voisi viettää 40-vuotistaiteilijajuhlaa, sillä lapsinäyttelijänä ura alkoi jo vuonna 1981. Teatterin ja elokuvien ohjaamisen rinnalla hän on keskittynyt näytelmiin, joista kahdeksatta, Sinivalasta, ehdittiin esittää muutaman kerran Kansallisteatterissa ennen koronarajoituksia keväällä 2020.

Uudessa teatterissa Westerberg on titteliltään taiteellinen johtaja ja Pete Eklund tuottaja, mutta työtonttien rajat ovat häilyvät.

Westerberg ja Eklund ovat tunteneet toisensa 15 vuotta. Ystävät ovat kehitelleet elokuvaprojekteja, jotka eivät tosin ole vielä edenneet tuotantoon.

Westerbergistä on etua, ettei liikkuvan kuvan ja musiikin puolella toiminut Eklund ole tehnyt töitä teatterimaailmassa.

”Hän ei ole kaikissa liemissä – hyvässä ja pahassa – keitetty, kuten vaikkapa minä.”

Paavo Westerberg ryhtyy uuden teatterin taiteelliseksi johtajaksi, koska ”kerran tässä vain eletään”.

Levy-yhtiöissä työskennellyt Eklund toimii tuottajana tuotantoyhtiö Kaiho Republicissa. Hän on ollut tuottamassa esimerkiksi draamasarjaa Invisible Heroes ja draamaelokuvaa Kääntöpiste.

Kulttuurituotantoyhtiön Kaiho Republicin yksi perustajista on näyttelijä Samuli Edelmann, joka on parin vuosikymmenen tauon jälkeen houkuteltu teatterilavalle. Westerbergin vuosia jatkunut kysely tuotti lopulta tulosta.

Edellisen kerran laulaja-näyttelijä esiintyi teatterissa Akseli Ensemblen näytelmässä Ranta vuonna 2005.

Eklund tunnetaan myös Vesa-Matti Loirin pitkäaikaisena managerina.

”Me olemme molemmat tyhjätaskuja, joten tässä täytyy edetä rauhassa”, Westerberg sanoo.

”Raha ei saa ohjata tekemistä, mutta sitä pitäisi olla sen verran, ettei tee konkkaa. Taiteentekeminenkin loppuu sitten siihen. Eikä sekään ole sen vaarallisempaa. Jos niin käy niin, niin käy, ja mitäs sitten.”

Westerberg jatkaa myös työskentelyä isoille taloille. Hänellä on tulossa Kansallisteatteriin ja Helsingin kaupunginteatteriin teoksia, joita hän ei voi vielä julkistaa. Hänen ensimmäinen ohjauksensa Lilla Teaterniin, Den besynnerliga händelsen med hunden om natten, sai ensi-iltansa lokakuun alussa.

Teatterimaailma on myllerryksessä, kuten usein. Westerbergistä on vähän turhaa hokea, kuinka klassikoiden maailma on samanlainen kuin nykyisin.

”Joiltain osin varmasti on, mutta monilta osin ei ole ja luojan kiitos, ettei ole.”

Ruotsissa on käyty keskustelua teatterin työskentelytavoista. Sama keskustelu on Suomessa käsitellyt elokuva-alaa kuten ohjaaja Aku Louhimiehen vanhoja tuotantoja. Westerberg oli käsikirjoittamassa Louhimiehen ohjaamaa tv-sarjaa Irtiottoja ja elokuvaa Paha maa.

Samuli Edelmann palaa teatterin lavalle ensi kertaa sitten vuoden 2005.

Westerberg, Edelmann ja Louhimies kuuluivat teatteriryhmä Akseli Ensembleen vuosina 2004–2008. Yhteisöllinen ryhmä teki kolme näytelmää, mutta lopetti taloudellisten ongelmien takia.

”On arvokasta, että on keskustelu, että mitä sisältöjä tehdään mutta myös miten”, Westerberg sanoo.

Avausnäytelmässä esiintyy pelkästään miehiä, mutta jatkossa roolitus tehdään tapaus kerrallaan.

Westerbergistä on teatterissa tärkeää sopia etukäteen, miten työskennellään ja sitten toimia, miten on sovittu.

”Se, että meillä on tullut vaikkapa elokuva-alalle ohjeistukset, että miten tietyissä tilanteissa toimitaan, on mielettömän arvokasta. Luulen, että kaikille on selvää, että jos löytyy yhteinen kieli ja käsitteet sellaiselle jolle ei ollut aiemmin, niin on vain suunnattoman riemun aihe, että vihdoinkin.”

Nordic Theater Company tekee yhteistyötä Nelonen Media Liven kanssa, joka kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Helsingin Sanomat.