Bauhausin tuntematon taiteilija -dokumentissa käydään läpi uskomattoman monipuolisen taiteilijan elämää ja merkitystä.

Unkarilaissyntyisellä taiteilijalla László Moholy-Nagyllä (1895–1946) oli yhteyksiä Suomeen. Hän tunsi Alvar Aallon, ja Aalto on itse kertonut, että Moholy-Nagy vaikutti hänen työhönsä modernismin ajan arkkitehtinä.

Toinen Suomi-yhteys on Moholy-Nagyn tytär, jonka etunimi on Hattula. Se todellakin viittaa Hattulan kuntaan, sillä Moholy-Nagy vieraili siellä nuoruudessaan ja ihastui, monen muun tavoin, Pyhän ristin kirkon keskiaikaisiin seinämaalauksiin.

Hattula Moholy-Nagy on jo iäkäs, ja hän on yksi Bauhausin tuntematon taiteilija -dokumentin haastateltavista. Yhdysvaltalaisen Alysa Nahmiasin ohjaamassa dokumentissa käydään läpi 51-vuotiaana kuolleen, uskomattoman monipuolisen taiteilijan elämää ja merkitystä. Suomenkielinen nimi viittaa dokumentin väittämään, että Moholy-Nagy ansaitsisi paikan 1900-luvun taiteen huipulla Picasson ja Magritten rinnalla.

Yksi haastateltavista asiantuntijoista sanoo hienosti, että Moholy-Nagy oli vuosisatansa henkilöitymä. Hän lähti pienestä unkarilaiskylästä ensin Berliiniin, löysi pian tiensä Bauhausin ydinryhmään, näki natsien nousun ja pakeni Yhdysvaltoihin ja Chicagoon, jossa hän perusti oman oppilaitoksensa.

Moholy-Nagy oli tuottelias mutta ennen kaikkea hän valoi uudenlaista itsevarmuutta opiskelijoihin, ja heidän kauttaan Moholy-Nagyn kuuluisa asenne on levinnyt joka puolelle. Hän pani opiskelijat kokeilemaan ja tunnustelemaan, asettumaan käyttäjän asemaan ja kehittämään omaa ”suunnitteluntajuaan”. Dokumentissa muistutetaan, että esimerkiksi Dove-saippuan muoto juontaa juurensa Moholy-Nagyn opetusmetodeihin.

Moholy-Nagyä voidaan pitää myös nykyaikaisen graafisen suunnittelun isänä, minkä lisäksi hän vapautti valokuvataidetta ja elokuvaakin kokeelliseen ilmaisuun. Hän uskoi, että tulevaisuuden lukutaidoton on se, joka ei osaa lukea valokuvia.

Myös Nahmasin dokumentti on ”käyttäjälähtöinen”. Se on kaunis ja selkeä, eikä se huku aineistoonsa, vaikka Moholy-Nagy teki niin paljon niin monella eri saralla. Kuten yksi hänen taannoisista opiskelijoistaan, muotoilija Beatrice Takeuchi sanoo hauskasti: ”Hän oli parhaimmillaan touhutessaan kaikkea.” Juuri se touhukkuus välittyy dokumentistakin.

Hattula-tytär on kiehtova haastateltava, sillä hänellä on paljon muistoja ja hänkin on perehtynyt isänsä työhön. Tytär nostaa myös esiin naisia, erityisesti äitinsä Sybilin, joka tuki ja auttoi miestään – kuten niin moni taiteilijan vaimo on tehnyt.

Bauhausin tuntematon taiteilija, Teema klo 21 ja Yle Areena.