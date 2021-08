Väkivallan ja hyväksikäytön rumuus lävähtää kasvoille Tomi Malakiaksen ohjaamassa tarinassa.

Tomi Malakiaksen lyhytelokuvassa Merenneito purnukassa (2020) ihana taruolento muuttuu vallankäytön kohteeksi. Eikä merenneito itsekään ole mikään satujen Ariel.

”Jos pidän kannen kiinni, se ei voi tappaa minua”, tyttö kertoo.

Lyhäri perustuu kanadalaiskirjailija Sheila Hetin novelliin Mermaid In a Jar. Tarina julkaistiin Hetin debyyttikokoelmassa The Middle Stories. Malakias tavoittaa sen vinksahtaneen ja surumielisen tunnelman. Malakiaksen lyhäreistä Ylellä on nähty viimeksi tummasävyisellä huumorilla silattu Luuranko kaapissa (2019).

Huumori vilahtaa kuvissa nytkin, ahdistuksen vallatessa jatkuvasti enemmän alaa. Tyttö kertoo lakonisesti kiusaamisesta ja kiduttamisesta vailla katumuksen ääntä. Väkivallan ja hyväksikäytön rumuus oikein lävähtää kasvoille.

Mutta miksi tyttö pitää merenneitoa vankinaan ja satuttaa tätä, vaikka ei ole edes kiintynyt siihen? Sen Heti ja Malakias jättävät rivien ja lyhärin tuolle puolen. Tuossa väkivallan ja alistamisen merkillisessä logiikassa on tarinan kiinnostavin ydin.

Merenneito purnukassa, Teema klo 23.30 ja Areena.