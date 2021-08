”On järkyttävää, että joudumme odottamaan päätöstä festivaalin järjestämisestä viimeiseen saakka”, sanoo toiminnanjohtaja Anna Möttölä.

Suomen suurin elokuvatapahtuma, HIFF – Rakkautta & Anarkiaa -festivaali, on vaarassa peruuntua. Syynä ovat pääkaupunkiseudun koronarajoitukset, jotka kiristyivät toissa viikolla.

”Jos nykyiset rajoitukset pysyvät voimassa ensi viikon sunnuntain eli 12. syyskuuta jälkeen, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin perua koko festivaali”, sanoo toiminnanjohtaja Anna Möttölä festivaalin toimistolta.

Helsingissä vuosittain järjestetty Rakkautta ja Anarkiaa (R&A) on Suomen suurin elokuvan yleisötapahtuma ja samalla myös yksi Suomen suurimmista kulttuurialan tapahtumista ylipäänsä. Festivaali on vetänyt parhaimpina vuosinaan yli 60 000 lipunostajaa.

”Tämä olisi jo toinen kerta, kun Helsingistä perutaan suuren luokan kulttuuritapahtuma koronarajoitusten vuoksi. Aiemmin peruttiin Helsingin juhlaviikot. On järkyttävää, että joudumme odottamaan päätöstä festivaalin järjestämisestä viimeiseen saakka”, Möttölä sanoo.

Rakkautta & Anarkiaa ry:n toiminnanjohtaja Anna Möttölä.

”Avin suuntaan olemme nyt heidän tiedotuksensa varassa. Tiedämme myös, että maan hallituksella on halu avata yhteiskunta vaikka toimet ovatkin olleet sekavia”, Möttölä sanoo.

Vuonna 2020 eli ensimmäisenä koronasyksynä R&A:n kävijämäärä putosi puoleen huippuvuosista eli noin 29 000:een.

Toiminnanjohtaja Möttölä laskee, että jos rajoituksista poistettaisiin lohkominen sekä 25 henkilön enimmäismäärä ja palattaisiin loppukesästä voimassa olleisiin rajoituksiin, festivaali voisi jotenkin päästä lähelle viimevuotista lipunostajien määrää.

Syyskuun 16. päivä alkavan festivaalin pitäisi kestää 11 päivää. Festivaalin pääpaikkoja ovat Helsingin tunnetut elokuvateatterit Bio Rex, Maxim sekä Kinopalatsi. Kaikkiaan elokuvia on tarkoitus esittää 24 eri salissa, joissa normaalisti olisi yhdessä näytöksessä noin 3 500 istumapaikkaa. ”Olemme varautuneet siihen, että nyt paikkoja olisi noin 800, jolloin festivaalin järjestäminen olisi jotenkin mahdollista”, Möttölä sanoo.

Peruutusuhasta huolimatta järjestäjät aikovat julkistaa ohjelmistonsa tämän viikon torstaina, mutta varmistusta festivaalin järjestämisestä saataneen odottaa ensi viikon lopulle saakka.

”Poikkeusajan koko elokuva-ala on osannut järjestää terveysturvallisia tapahtumia, minkä tähden tuntuu täysin turhalta uhrata koko ala näennäisten toimenpiteiden vuoksi. Odotamme rajoitusten purkua viimeiseen saakka. Kymmenen päivän päästä eli 9. päivä syyskuuta alkaa yksittäisten lippujen myynti. Sitä ennen olisi tärkeää saada avilta tieto, miten edetään”, Möttölä sanoo.

R&A on tunnettu taiteellisista elokuvistaan, mutta myös kansainvälisistä tekijävieraistaan, joista osa on ollut nimekkäitä. Viime vuonna vieraiksi uskallettiin kutsua kolme virolaista. Tänä vuonna kutsulista on pidempi, mutta Möttölä on jo varautunut lähettämään vieraille peruutuskirjeen. Yksi tulossa olevista vieraista olisi ruotsalaisohjaaja Ninja Thyberg.

”On noloa kertoa vieraille, että tilanne on Suomessa tämä, vaikka usein meidän koronatilanteemme on parempi kuin vieraiden lähtömaissa. Kulttuurialan ammattilaisena sitä miettii, mitä tämä tekee meidän maabrändimme maineelle. Miksi kukaan ottaisi Suomea kalenteriinsa, jos Suomi on maana epävarma.”

Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1988 alkaen, ja tältä vuodelta R&A on jo perunut festivaalin yhteydessä koululaisille järjestettävät Pulpettikino-näytökset.

Mikä on todennäköisyys, että koko festivaali jää syksynä 2021 väliin?

”Sanoisin mattinykäshenkisesti että fifty-sixty”, Möttölä sanoo.

Jos peruutus tulee, Möttölä on pahoillaan erityisesti yleisön puolesta.

”Suurin osa meidän elokuvista jää Suomessa sitten näkemättä kokonaan.”